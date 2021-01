El ciudadano existe, de ello se acordarán a partir de hoy los interesados en ocupar algún cargo de elección popular, y se harán presentes para ganar simpatías; si bien, se supone que iniciarían las precampañas internas en los partidos políticos, es sabido que decir que son al interior es solo una ilusión.

Dispuestos a sumarse a la huelga de pagos contra Veolia a la cual han convocado integrantes de Morena se declararon los abarroteros locales. A decir de su líder Antonio Hernández Esparza, lo anterior es parte de la inconformidad debido al mal servicio, falta de agua de manera regular y cobros excesivos.

EN PERFECTAS CONDICIONES nació ayer el primer bebé de 2021 en Aguascalientes en el Hospital de la Mujer; el alumbramiento se dio a las 00:20 hrs de este viernes y se trata de un varón que pesó 3.3 kilos. Tanto el niño como su mamá se encuentran con excelente salud… EL CIUDADANO EXISTE, de ello se acordarán a partir de hoy los interesados en ocupar algún cargo de elección popular, y se harán presentes para ganar simpatías; si bien, se supone que iniciarían las precampañas internas en los partidos políticos, es sabido que decir que son al interior es solo una ilusión, pues desde hace meses más de tres comenzaron a promoverse abiertamente, aprovechándose de que la autoridad electoral no actúa por oficio, sino que debe existir alguna queja de por medio de quien se sienta afectado; y como todos “cojean de la misma pata”, nadie denuncia ni pide orden, para poder también actuar con impunidad. Habrá que esperar el desarrollo de las precampañas para ver hacia donde se perfilan las candidaturas rumbo al 6 de junio de este año… SACUDE que el año comience con tres suicidios en la entidad, situación que debe poner en alerta a las familias, pero también a las autoridades de salud mental, que durante todo este año, han advertido que debido a la pandemia ha predominado la inestabilidad emocional en muchas personas, sin distingo de edad, de ahí que será urgente la implementación de programas más determinados para atender el tema, pero se necesitará del apoyo de familiares y amigos de quienes en silencio tengan cargas emocionales y ameriten atención… DISPUESTOS a sumarse a la huelga de pagos contra Veolia a la cual han convocado integrantes de Morena se declararon los abarroteros locales. A decir de su líder Antonio Hernández Esparza, lo anterior es parte de la inconformidad debido al mal servicio, falta de agua de manera regular y cobros excesivos. Detalló que así como se prevé alzar la voz contra Veolia, lo mismo debería de suceder con la CFE también señalada como una instancia pública donde simplemente los usuarios no son escuchados… LOS CONSEJEROS ELECTORALES LOCALES, nombraron a las servidoras públicas que se incorporan al Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electores, ellas son Paola Swift Noriega, como coordinador de Educación Cívica, Andrea Evelyn Llamas Alemán estará en lo Contencioso Electoral; Arantxa Jiménez Romo fungirá como Técnica de Prerrogativas y Partidos Políticos, al igual que Jazmín Puentes Dávila… CONFIRMADO, se mantiene el precio de la tortilla en la entidad como en el resto del país hasta que no haya una instrucción directa de las autoridades federales para lo contrario, luego de la ratificación que hizo gobierno federal del no aumento a este producto de primera necesidad en la mesa de los mexicanos porque además se analiza la situación de todos los eslabones que intervienen en su elaboración, corroboró Alfonso Anaya secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla en la entidad. Expuso que los aumentos que se empiezan a dar en productos como el cigarro, el refresco y la gasolina no es el típico que se hacía en anteriores administraciones porque no hay razón para ello, tomando en cuenta que los incrementos en los combustibles no son mayores al gasto de la inflación y de darse en algunos productos no debe ser mayor a la inflación… CON MOTIVO DE LA PANDEMIA, la CMOV supervisa que en todas las unidades de transporte público, se realice un procedimiento específico de limpieza, tomando como referencia las recomendaciones emitidas por la autoridad estatal de salud. Se ha trabajado de cerca con los usuarios en la sensibilización sobre la necesidad de que tomen sus precauciones y, en la medida de lo posible, utilicen el transporte solamente para acudir a actividades esenciales, además de tomar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y gel antibacterial… LA TEMPORADA FUE BOCANADA DE OXÍGENO para taxistas; el dirigente de las Agrupaciones Unidas del Gremio Taxista del estado de Aguascalientes, Óscar Romo Delgado, aseveró que esta temporada navideña trajo movimiento de pasajeros de una manera considerable y finalmente los concesionarios y los choferes pudieron acceder a los recursos económicos que habían estado muy limitados a lo largo del año. Aclaró que el balance positivo no se asemeja para nada a los ingresos captados en años anteriores que eran un 40 o 50% mayores, pero se agradece que el concluido mes de diciembre haya generado el ansiado trabajo que se requiere para llevar el sustento a las familias de este gremio… EL IMSS PREVÉ concluir este mes de enero, la vacunación a su personal médico que atiende directamente a pacientes con COVID-19 y; y luego inmunizar a los demás trabajadores de la salud que han brindado atención médica a pacientes de otras enfermedades. Se incluye a los integrantes de la Operación Chapultepec que se solidarizaron con sus compañeros al desplazarse de sus entidades, como Aguascalientes, hacia la Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Al ser de los primeros en vacunarse, recibirán la segunda dosis de Pfizer antes de que se vayan a sus lugares de origen… PULULAN LOS RATEROS. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de robo en sus diferentes modalidades, fue el más recurrente durante el año recién terminado y hasta noviembre sumó más de 9 mil 500 casos reportados de manera formal. Seguido por daños a la propiedad, lesiones y amenazas. El informe detalla que en el periodo se registraron 9 mil 544 robos, de los cuales 2 mil 241 fueron cometidos en casas-habitación; 1,529 en vehículos automotores; 1,214 contra transeúntes en la vía pública; 1,788 en comercios y 1,728 hechos que fueron calificados como otros robos, entre varios más…