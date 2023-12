La comunidad jurídica local brilló por su ausencia, lo que hace pensar que no se invitó de manera adecuada a los posibles participantes…

SI ALGO SOBRÓ fueron sillas en la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que reunió una pasarela de magistrados, ministros, jueces y expertos en materia de derecho… EN EL ENCUENTRO que tuvo como sede el Foro Trece, la comunidad jurídica local brilló por su ausencia, lo que hace pensar que no se invitó de manera adecuada a los posibles participantes, o estaban ocupados, pese a que el evento resulta en suma relevante… LA IMPORTANCIA de la asamblea iba más allá de la presencia de tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues también fue un espacio para dar a conocer el avance de la tecnología en la administración del Derecho es una gran oportunidad que está a la vuelta de la esquina… LA EJECUCIÓN DE LA PENAcondenatoria del exgobernador Martín Orozco Sandoval, no será implementada, hasta en tanto la resolución no quede en firme, explicó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Juan Rojas García, en torno al seguimiento del caso… EL REPRESENTANTEdel Poder Judicial manifestó que en todos los casos se puede cuestionar la validez de una sentencia, y no importa quién sea, se deben agotar todas las instancias y recursos a los que se tenga acceso… SE ANTOJA DIFÍCIL la misión de Eduardo Verástegui y sus seguidores para alcanzar el millón de firmas que requiere para convertirse en candidato presidencial por la vía independiente en 2024, tomando en cuenta que tiene el mes de diciembre y hasta el Día de Reyes para juntar las firmas requeridas…EN PROPORCIÓN, apenas lleva una de diez necesarias, de ahí que centre la mira en la autoridad electoral, volviéndolo el villano de la telenovela que actualmente protagoniza… LO CIERTO,es que ya amenazó con que independientemente de lo que ocurra, buscará crear un partido político que nazca en el año 2025.Que Dios nos agarre confesados… LA FISCALÍA GENERALdel Estado sigue sujeta a una serie de cambios de estructura orgánica, proceso de reinvención en los que ya lleva varios kilómetros recorridos. Parte de esa reingeniería consiste en la creación de nuevas vicefiscalías, lo que en esencia debiera generar orden en el trabajo que se realiza en la instancia investigadora… LO ANTERIORmantiene una serie de movimientos de personal, como un fenómeno que hasta ahora, según algunos, ha mermado en la estabilidad en quienes son responsables de la investigación del delito. Esperemos que más tarde que temprano se asienten las aguas revueltas… DONDE LA MAREA está más tranquila es en el Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, donde sus socios llevaron a cabo su asamblea general. Fue ocasión para que su presidente actual, Héctor Raymundo Martínez Saucedorindiera su informe de actividades de lo realizado durante este año de gestión… POSTERIORMENTE,se ratificó a los integrantes del Consejo Directivo para el periodo 2024, que estará a cargo de Oziel Alonso Anguiano Rivera como nuevo presidente del Colegio, quien entrará en funciones a partir del primer día del año. Asimismo, se ratificó a los contadores que ocuparán la Secretaría General, la Tesorería y a los miembros del consejo para el periodo que está por iniciar… LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, presidida por Leslie Figueroa, aprobó reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado… ESTAS MODIFICACIONES, propuestas por los diputados Sanjuana Martínez y Adán Valdivia, establecen requisitos para el titular del organismo garante, como título universitario y experiencia en materia de Derechos Humanos. Además, se amplía la competencia de la Comisión para atender quejas en materia de discriminación, proporcionando asesoría adecuada… EN ASUNTO APARTE, el delegado del Infonavit en la entidad, Sergio Armando González Serna, comentó que al mes de octubre la institución en la entidad reporta un 99% de cumplimiento de los objetivos de este año en cuanto al otorgamiento de créditos… YA ENTRADOS en la recta final del año, el equipo de González espera cerrar rebasando la meta con un 112%, dado que en este periodo ante el aumento de circulante por la entrega de aguinaldos, bonos y demás prestaciones de fin de año, muchos trabajadores optan por adquirir su crédito de vivienda…