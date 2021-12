Aunque era un cambio esperado desde hace unas semanas que comenzó el rumor de la salida de Jorge López Martín del Patronato de la Feria y de la Secretaría de Turismo, la renuncia que se oficializó ayer no dejó de provocar más ruido sobre todo en los corrillos políticos.

EN LA PASARELA de los nueve aspirantes a ombudsperson en Aguascalientes, cargo en el que habrá cambio en esta misma quincena, después de la presentación del informe anual del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, J. Asunción Gutiérrez Padilla, los diputados miembros de la Comisión Consultiva y representantes de organizaciones civiles, estuvieron muy activos para conocer los intereses y propuestas de cada participante, pero además, para saber hasta dónde habría empatía en torno a los temas que se manejan en el organismo que defiende los derechos humanos. Si bien todos tienen la misma oportunidad, lo que se logró saber por parte de representantes de organizaciones civiles, es que ellos ya tienen a una favorita para que sea parte de la terna y estará en manos de los diputados la votación a su favor o no. Al término de la exposición de cada participante, llamó la atención los aplausos que recibió la abogada Yessica Janeth Pérez Carreón, aunque se debe mencionar que no se tomará en cuenta el aplausómetro, sino el plan de trabajo y las respuestas a todas las cuestiones planteadas durante la consulta pública de ayer… AUNQUE ERA UN CAMBIO ESPERADO desde hace unas semanas que comenzó el rumor de la salida de Jorge López Martín del Patronato de la Feria y de la Secretaría de Turismo, la renuncia que se oficializó ayer no dejó de provocar más ruido sobre todo en los corrillos políticos. Hubo quienes refirieron que su salida del gabinete del estado le permitirá hacer “travesuras” políticas, respecto del grupo de la diputada federal, Tere Jiménez y aspirante a candidata a gobernadora. Eso no se sabrá, al menos por ahora. No está de más mencionar que esas áreas encabezadas por Jorge López fueron de las más observadas en las cuentas públicas revisadas en 2019, 2020 y en esta ocasión ocurrió lo mismo. Hubo quien no daba crédito a que en las verbenas que le tocó realizar haya contratado artistas a sobreprecio, aunque eso y otras dudas les corresponderá investigar y solventar a las instancias correspondientes, mientras tanto, las investigaciones seguirán y están involucrados algunos funcionarios que le acompañaron durante su gestión, presumiblemente en la tesorería, en el área jurídica, en el departamento de adquisiciones y en el de la organización de la Feria… ATENTA permanece la delegación de la Secretaría de Bienestar a la indicación de la Secretaría de Salud para aplicar una tercera dosis de refuerzo a la población, priorizando a los adultos mayores, ante una inminente cuarta ola y la aparición de la variante Ómicron de COVID-19; así lo estableció la superdelegada, Nora Ruvalcaba Gámez. Estableció que esta situación ya se avizoraba desde hace algunas semanas, el hecho de poder reforzar a los adultos mayores por esta temporada invernal quienes son los más sensibles y es el grupo etario con el que empezarían la vacunación. Por lo pronto, dijo que siguen vacunando en las localidades rurales de Aguascalientes con mucho éxito. “Este miércoles estuvimos en Rincón de Romos y con mucha afluencia, cuando terminemos este recorrido rural seguiremos con centros urbanos, porque nos queda claro que todavía hay muchas personas rezagadas que no se han aplicado ni una sola dosis, seguramente vamos a continuar con las segundas dosis a los jóvenes adolescentes de 15 y 16 años”. Subrayó que todavía hay mucha gente rezagada, pero a la vez se dijo contenta, porque de acuerdo al reporte diario, la media de cobertura nacional, al día de hoy es de 86% y Aguascalientes tiene un 91%, lo que quiere decir que está avanzando. “Está respondiendo la ciudadanía y los jóvenes, si seguimos con esa estrategia, creo que muy pronto estaremos en condiciones de poder alcanzar a la Ciudad de México y levantar ahora sí la bandera blanca y decir que los mayores de 18 años ya han sido vacunados al menos con una dosis”… ENTRE PAROS Y VACACIONES el sector automotriz de Aguascalientes prevé que tendrán un máximo de 10 días laborables en diciembre, señaló el Secretario General del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León. Explicó que originalmente se tenía planeado salir a vacaciones el día 22 o 23 y les recorrieron al 17 de diciembre, por lo que del 1 al 17 será el calendario natural, “pero si consideramos los fines de semana que son días de descanso, más el 12 de diciembre, hablamos que tendremos laborables sólo máximo 10 días”. Destacó que por ser el cierre de año no hay tanto problema porque son días que ya se tenían programados, ya que de alguna manera se permutaron, se pagaron, o se tomaron a cuenta de vacaciones, “salvo los días adicionales que sí se están dando, que viene siendo sábado 18, lunes 20, 21 y 22 estamos hablando 4 días más que se agregan a algo que no estaba programado, entonces esos días seguramente se van a manejar como paro técnico, vamos a ver de qué manera lo negociamos”… EN SUS REDES SOCIALES, anoche el senador Toño Martín del Campo aseguró en videomensaje haber sido citado en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a donde acudió y recibió, en sobre cerrado firmado por testigos de honor, los resultados de dos de las encuestas que se llevaron a cabo para determinar la candidatura al Gobierno del Estado y, sonriente, anunció haber salido adelante en ambas y que seguirá informando al respecto…AL POCO RATO, a través del grupo de WhatsApp de la diputada Tere Jiménez con los medios locales, se “aclaró” que “se mandaron hacer 5 encuestas y el CEN del PAN analizará los resultados de cada una de ellas para que cumplan con la metodología establecida cada una de ellas, no hay ningún resultado por el momento y los candidatos no vieron ningún resultado de las 5 encuestas, esto ante cualquier especulación que se quiera generar”, se difundió, pero esto en vez de aclarar causó más ruido pues hasta donde se había informado serían 3 y no 5 encuestas las que dictarían el sentido de la decisión panista. En fin, el caso es que en este momento, alguien dice que vio lo que no había o a alguien no le mostraron lo que sí había…el clima cobra efervescencia… CON LIDERAZGO Y DISCIPLINA, estudiantes del Bachillerato General Militarizado “1er. Escuadrón de Lanceros de Aguascalientes” realizaron demostraciones de instrucción de orden cerrado, representando dignamente a Aguascalientes en el desfile conmemorativo del Centenario de la Secretaría de Educación Pública, que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, hizo un reconocimiento a los estudiantes al dar muestra de su profesionalismo y capacitación en adiestramiento militarizado…