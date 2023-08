La UAA finalmente decidió poner manos a la obra, para reforzar las medidas de seguridad a través de controles de acceso a la institución…

LA PROPUESTA de estatuto que regirá el destino de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes está, prácticamente, en capilla. Se trata de un documento al que no se le había metido mano desde la época de la canica, prácticamente desde el año 1979… YA NO QUEDÓ DE OTRA sopa más que renovarlo en cumplimiento con las recientes disposiciones en materia laboral… EL LÍDER del sindicado de los profesores gallos, Jorge Antonio Rangel Magdaleno, recordó que fue desde noviembre del año pasado cuando se conformó una comisión revisora de estatuto… EL EQUIPO “RENOVADOR” estaba conformado por docentes expertos en la materia que elaboraron una nueva propuesta que ahora podrá ser revisada con lupa y, como debe ser, proponer adiciones al mismo en el mes que comienza… EL TEXTO DE LA PROPUESTA comenzó a distribuirse entre los integrantes de la ACIUAA, mismo que está conformado, en su versión final, por un total de 85 artículos… SEÑALÓ QUE EL PROCESO de elección libre y secreta que estableció recientemente la Ley Federal del Trabajo para las uniones sindicales, es una medida que la ACIUAA ya considera desde hace mucho tiempo, así que esto no representó mayores turbulencias… RANGEL ASEGURÓ que los principales aspectos que se suman al estatuto consideran puntos de transparencia, rendición de cuentas, igualdad de género y actualización de la regulación laboral para una vida sindical “más regulada y saludable”. Hoy, son más de 2 mil los agremiados en este club… SIGUIENDO CON LOS APUNTES universitarios, la UAA finalmente decidió poner manos a la obra para reforzar las medidas de seguridad a través de controles de acceso a la institución… Y ES QUE desde hace bastante tiempo que se instaló equipo especializado de acceso mediante rehiletes y de chequeo de tarjetas inteligentes pero no se concretaba la implementación… CON ESTA ACCIÓN SE BUSCARÁ que haya mayor seguridad y se evite el ingreso de personas externas, que nada tengan que hacer en el interior de las instalaciones universitarias. No faltará quienes busquen el lado negativo de estas medidas, pero por ahora no está el horno para bollos, sobre todo si recordamos que en más de una ocasión el campus era visitado por pervertidos que acosaban a las jovencitas, o quienes de plano se dedicaban a vagar por las instalaciones sin tener una actividad… TERMINAMOS EL TERCIO de asuntos universitarios con la novedad de que finalmente podría llegar el santo remedio al diseño vial de la curva de segundo anillo norte, que ha sido escenario de innumerables accidentes, buena parte de ellos fatales… SE DICE QUE HAY un avance importante en el proceso de licitación de este proyecto, que busca reforzar las instalaciones universitarias, así como corregir en cierto modo el trazo de la arteria, con el fin de que haya menos tragedias en este punto… LO CIERTO ES que por más dinero que se invierta en una solución, la última palabra la tienen los conductores para evitar situaciones de riesgo al conducir, como la velocidad y el consumo de alcohol, así como de la propia autoridad municipal para detener a quienes creen que el segundo anillo es autopista… TODO POR SERVIR se acaba y acaba por no servir. La presa de El Saucillo, en Rincón de Romos, solía ser conocida por su exuberante biodiversidad y por ser un refugio para diversas especies acuáticas. Sin embargo, recientemente ha sido testigo de una tragedia ambiental que ha dejado a miles de peces sin vida y ha generado un debate sobre las implicaciones del secado de presas… DESDE HACE MESES, los habitantes de la región se enfrentaron a un desgarrador panorama cuando descubrieron miles de peces flotando sin vida en lo que solía ser el espejo de agua de la presa de El Saucillo… LAS IMÁGENES de peces sin vida han conmocionado a la comunidad local y han llamado la atención de los ecologistas y expertos en conservación… LA CAUSA DE ESTA DESOLADORA tragedia radicó en la decisión de las autoridades de secar la presa, aparentemente como parte de un plan de mantenimiento. Sin embargo, la forma en que se llevó a cabo el proceso y la falta de consideración por el ecosistema circundante han tenido un impacto devastador… PARA MUCHAS FAMILIAS LOCALES, la presa era una fuente de recreación, turismo y sustento. El secado repentino no sólo afecta la economía local, sino que también genera preocupaciones sobre la planificación y la toma de decisiones en temas ambientales… LA TRAGEDIA en El Saucillo es una llamada de atención para mejorar las prácticas de conservación y gestión de recursos naturales. Es crucial que las autoridades consideren las implicaciones ambientales y sociales antes de realizar acciones drásticas que afecten los ecosistemas… ESPERAMOS QUE LA COMUNIDAD local se recupere de esta dolorosa experiencia y que, a partir de ella, se fomenten medidas más responsables y sostenibles para el manejo de nuestros valiosos recursos naturales. Sólo así podremos aspirar a un futuro en el que la belleza y la riqueza de la naturaleza sigan siendo apreciadas por las generaciones venideras…