ENTREGÓ SUBSIDIOS el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval a proyectos encabezados por organizaciones de la sociedad civil, alcanzando en lo que va del presente año los 70 millones de pesos, tratándose de una cifra histórica. En el Centro de Atención OASIS: Luz, Vida y Esperanza, espacio que en poco tiempo comenzará a dar atención a enfermos terminales a través de cuidados paliativos, Orozco Sandoval agradeció a los representantes de organizaciones civiles sus labores enfocadas a la causa social. De manera especial, el mandatario informó que durante este sexenio ha apoyado al Colegio de Médicos Cirujanos para que consoliden sus instalaciones entregando incluso un cheque simbólico por un millón de pesos: “trabajar de la mano con las organizaciones civiles ha sido fundamental, por ello a través de la Secretaría de Desarrollo Social se les otorga subsidios económicos para que su labor a favor de los grupos más vulnerables no se detenga”, destacó. Asimismo, Yolanda Ramírez de Orozco, presidenta del DIF Estatal, reconoció el trabajo que realizan estas entidades, así como resaltó que en Aguascalientes y en todo México se necesita mucha más participación de la sociedad en atención a los grupos más vulnerables. Finalmente, Humberto Montero de Alba, titular de la Sedeso, señaló que en este gobierno se ha apoyado con 250 millones de pesos a 92 proyectos generales, además de que este año ha sido excepcional, pues se han dirigido 70 millones de pesos a estas organizaciones… CON BUENAS NOTICIAS inició la semana para los militantes del Partido Revolucionario Institucional, quienes luego de dos años por fin le cantaron las golondrinas a Antonio Lugo. Todo parece indicar que éste decidió emprender el vuelo tras haber realizado declaraciones desafortunadas en contra de algunas mujeres del partido, las cuales no se quedaron de brazos cruzados y decidieron emprender acciones legales en su contra. Sin embargo, al interior del tricolor algunos cuadros ya hacen “changuitos” para ver si esta vez ya los toman en cuenta. Tal es el caso de Leslie Atilano Tapia, actual secretaria general del CDE, quien ya se destapó como aspirante a la dirigencia: “por supuesto que sí, cuando lleguen los tiempos vamos a levantar la mano”, expresó. Para lograrlo, deberá solicitar una licencia para no ser “juez y parte” en la contienda. Atilano Tapia adelantó que podría ser Orlando Sánchez, ex secretario de la Juventud en el sexenio de Carlos Lozano, su compañero de fórmula… SI NO APORTARON, QUE NO ESPEREN. La diputada por el PAN, Nancy Gutiérrez, presentó la iniciativa de reforma del Código Civil del Estado, que establece la excepción de la pensión alimentaria de hijos hacia los padres cuando estos últimos no hayan cumplido en su momento con esta obligación hacia sus descendientes. La legisladora expuso que, aunque la ley establece la obligación de proporcionar pensión alimentaria a padres que la pudiesen reclamar, tal precepto deja de lado el principio de reciprocidad, por lo que no es equitativo y justo para aquellos hijos e hijas que no recibieron el mismo derecho en su debido tiempo y forma. Nancy Gutiérrez señaló que de aprobarse esta propuesta quedarían exentos de derecho a pensión los padres que no cumplieron con la obligación de sustento hacia sus hijos, pues, al no tener responsabilidad de otorgar los alimentos en su tiempo, no se puede generar la consecuencia jurídica que permita el reclamo de una pensión alimentaria… LUEGO DEL BALANCE sobre la participación de militantes y simpatizantes de MORENA como parte de su proceso interno de renovación, el presidente estatal del partido de la Cuarta Transformación, Eulogio Monreal, señaló que la participación registrada el pasado fin de semana fue positiva, ya que tuvo buena asistencia en los puntos de votación en los tres distritos. A pesar de que se registraron algunos incidentes, precisó que fueron hechos aislados que no mermaron el ánimo de los morenistas, por lo que al final se alcanzó saldo blanco. Indicó que una vez que han comenzado con la integración de las listas de los hombres y mujeres que han sido electos por mayoría, será la Comisión de Elecciones de Morena la encargada de verificar los resultados y ratificar los nombramientos, de lo contrario, aquel morenista que se sienta agraviado podrá recurrir a la Comisión de Justicia, en donde se investigarán los señalamientos. Eulogio Monreal precisó que la lista no es definitiva, confiando que, en caso de que presenten impugnaciones, no se retrase el proceso de renovación de los Consejeros Nacionales… SE OTORGÓ EL PRIMER CRÉDITO para adquisición de terreno en el Estado, en el programa Crediterreno Infonavit, que permitirá a un trabajador decidir cómo construir su patrimonio progresivamente y atender las necesidades reales de su familia. El financiamiento otorgado fue por un monto superior a los 600 mil pesos para la compra de un lote de 125.8 metros cuadrados, lo que ratifica el compromiso de la institución por impulsar la inclusión financiera de todos los derechohabientes, a través de productos innovadores que garantizan su acceso a la vivienda adecuada. Crediterreno Infonavit ofrece pagos fijos mensuales durante todo el plazo del financiamiento y una tasa de interés diferenciada, dependiendo si el trabajador cuenta o no con una casa, de 6.5% a 8.2% para quienes busquen conformar su patrimonio y de 9% a 11% para aquellas personas que quieren comprar un terreno como inversión o para construir una segunda vivienda. Según la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, en Aguascalientes hay 3 mil 789 trabajadores que cotizan en el Infonavit y planean comprar un terreno en los próximos años, para atender las necesidades de su familia… EN MANOS DE LA FISCALÍA General del Estado se encuentra la investigación para deslindar responsabilidades en relación a las lesiones dolosas que sufrió un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por parte de un perro raza Pitbull, señaló Antonio Martínez Romo, titular de la SSPM. El caso llamó la atención hace unos días, cuando se difundió un video en el que se observa a un elemento policial disparar en contra del animal causándole la muerte. Ante el escándalo generado en redes sociales, Martínez Romo mencionó que su elementó disparó en dos ocasiones al perro para lograr salvar la vida de su compañero, que había sido mordido por el can. Los dueños del perro lo azuzaron en contra del elemento para evitar la detención de un sujeto que minutos antes había despojado de su celular a un estudiante de secundaria, esto en el fraccionamiento Municipio Libre. En entrevista, Antonio Martínez Romo detalló que los elementos “intentaron por todos los medios posibles evitar que el perro siguiera atacando al elemento” y al no conseguirlo atendieron el protocolo del uso de la fuerza matando al animal…