EN 168 TRASLADOS DE EFECTIVO ha apoyado, en lo que va del año, la Policía Municipal de Aguascalientes; esto, sin importar la cantidad, pues lo importante es que la persona llegue bien a su destino, sea negocio o domicilio. En ocasiones, se registran peticiones diarias de hasta 30 traslados. El teléfono de petición de escolta y traslado de efectivo es el 994-66-00. El robo a cuentahabientes ha disminuido entre 86 y 90%, gracias a la aplicación de esta estrategia de apoyo… DE ESCÁNDALO le cayó al gobernador Martín Orozco Sandoval la pregunta de un joven que se le acercó en el evento “Gobernador Contigo”, respecto de cuándo serían entregadas las concesiones de combis que prestan el servicio de transporte intermunicipal. Y es que el Gobierno del Estado no ha emitido ninguna convocatoria para tal fin y sí, en cambio, algún vivales se ha aprovechado de incautos que ya pagaron 150 mil pesos con la promesa de recibir el título. La respuesta del gobernador al ciudadano fue que sería conveniente que presentara la denuncia correspondiente y le ayudara facilitando más datos del defraudador, e hizo el llamado para que otros que hubieran sido engañados también lo hagan, con el compromiso de dar con el responsable y hacerlo pagar por el delito cometido y, si se llega a descubrir que se trata de algún funcionario o ex funcionario de la Coordinación de Movilidad, se le aplicará todo el peso de la ley. El gobernador pide que quienes fueron engañados y ya pagaron los 150 mil pesos que se les pidió acudan a la Fiscalía General del Estado a presentar sus denuncias, a quienes se les apoyará en la presentación de las mismas… NO SE DESCARTA, aunque aún no hay avances ni acuerdo, un segundo periodo extraordinario de sesiones en el Congreso del Estado, según comentó el diputado Salvador Pérez Sánchez. Más bien, lo dijo al tanteo, dado que la actual Legislatura está por terminar su gestión en septiembre próximo y todavía hay bastantes temas pendientes por resolver y, pues, como que le da un poco de pena dejar tal herencia a los próximos y que luego vayan a decir que ni trabajaron… 350 PERSONAS del sector hotelero local no han recibido aún la vacuna anti-COVID, según comentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Gloria Romo Cuesta, por lo que, en coordinación con la Coparmex y su presidente Juan Manuel Ávila, están consolidando esfuerzos para inmunizar al personal que todavía está rezagado y que les hace falta de 18 años y más. “La hotelería está comprometida para estar lista en las próximas fechas y recibir turistas para los próximos eventos en el estado. Hemos estado trabajando en conjunto con el único fin de que todo el personal quede vacunado antes de que termine el mes de agosto”… EN LA INCERTIDUMBRE laboran en la industria automotriz de Aguascalientes, dado que el fantasma de los paros técnicos no se diluye para este mes de agosto, reconoció el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, quien destacó que, por lo que respeta a este lunes 2 y martes 3 de agosto, se estará laborando normal, bajo la misma tónica, con un promedio de producción de 70 a 80% de la capacidad instalada. “A partir del miércoles 4, permanecería la duda de si laboran normal y para lo que resta de la semana, en función del stock de componentes con los que se cuenta”… EL DEPORTISTA ALEMÁN Jonas Diechmann, quien logró el récord de cruzar todo el continente de América desde Alaska hasta Argentina en 97 días, estuvo este domingo en Aguascalientes en la Plaza de la Patria y sostuvo un encuentro con el alcalde de la Bicicleta en el Estado y encargado de la Biciescuela Municipal, Josafat Martínez de Luna. Dicho personaje, procedente de Alemania, partió rumbo a la ciudad de León, Guanajuato, para lo cual lleva a cabo un triatlón alrededor del mundo y, en el caso de México, se trata de recorrer el país desde Tijuana hasta Cancún en un triciclo. “Mi pasión es el ciclismo, estoy trabajando con una ONG y ellos están dando bicicletas para niños en África para que acudan a la escuela. Junto con la persona que corre conmigo en Alemania, ya tenemos más de 15 mil euros, que son como para unas 200 bicicletas para niños en África, pero todavía me faltan más kilómetros para apoyar a más. Es un triatlón alrededor del mundo y salí en septiembre del año pasado”… 33 MIL USUARIOS registrados cuenta la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jesús María. Su director, César García Estrada, señaló que el 60% paga puntualmente y el 40% restante presenta algún retraso entre dos o tres meses, otros caen en cartera vencida al acumular muchos periodos de no pago. Jesús María cuenta con 42 fuentes de abastecimiento y está por recibir otros pozos, por parte de fraccionamientos que se encuentran cerca de ser municipalizados, para alcanzar la cifra de 45 y dos más que se perforaron en el 2020 y serán equipados este año con una inversión de 5 mdp; aparte, se trabaja en otros dos más, en colaboración con Inagua para perforarlos, informó… CON APENAS 120 llaves de escuelas públicas del nivel básico cuenta la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes; las puso en sus manos el IEA, para que ayuden y apoyen en la vigilancia dentro y fuera de los planteles en este tiempo vacacional. Son apenas un puñado, pero ya sirvieron de algo, pues, hasta el momento, la Policía Municipal ha detenido a dos personas que andaban dentro de escuelas de la zona oriente… NO HUBO FILAS, ni mucho menos urnas medianamente llenas. La Consulta Popular, en los cuatro puntos cardinales de la ciudad, dio apenas pinceladas de existencia este domingo. El INE dio a conocer incidentes mínimos en algunas mesas receptoras, en las que el común denominador fue la ausencia de ciudadanos, ratificando el desinterés que generó, quizá no el ejercicio en sí, sino la temática y el planteamiento confuso y sesgado para el que fue convocada la población…