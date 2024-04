Se le hizo bolas el engrudo al área jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, con eso de la auto impuesta veda electoral.

varados quedaron cientos de conductores en medio del caos vial que se presentó en el Primer Anillo de Circunvalación con la manifestación del personal del Hospital General de la zona #1,

EL SUPERMERCADO MÁS BARATO de la región centro-norte para comprar la canasta básica lo tiene Aguascalientes, se destacó en el marco de la "Mañanera" presidencial de este lunes. Y es que en la sección "Quien es quien en productos de primera necesidad", el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, David Aguilar Romero dio a conocer que en el supermercado Walmart ubicado al norte de la ciudad en el fraccionamiento Jardines de la Concepción, la canasta básica de 24 artículos de primera necesidad para una semana para una familia de 4 integrantes se puede adquirir a un precio de 712.80 pesos. Mientras que el supermercado más caro de la región, es la Tienda Ley en Culiacán, Sinaloa, cuya canasta básica se puede adquirir a un costo de 999.95 pesos… Y es que su titular, Manuel Alonso García, al reanudar ayer sus ruedas de prensa semanales, reveló que la suspensión fue con el fin de analizar si su realización era violatoria a la materia electoral. Y como el último de sus encuentros con representantes de los medios de comunicación para informar los resultados en materia de seguridad se registró el pasado 13 de febrero, vemos que casi dos meses les costó a sus abogados analizar si era viable o inviable convocar a rueda de prensa para dar declaraciones en tiempos electorales. Flaco favor le hacen a Alonso García, quien tiene mucho para informar en materia de seguridad pública, pero sus colaboradores lo frenan… VAYA ESCENA la que se ofreció en el inicio de semana este lunes en el Teatro del Hospital General de Zona 1 del Seguro Social donde fue convocado personal médico del IMSS-Bienestar que para anunciarles la terminación de sus contratos temporales, al finalizar el convenio de participación de recursos federales y estatales para la implementación de este programa en la entidad, y la única propuesta fue que podrían ser reubicados a otras entidades federativas. Naturalmente surgieron airados reclamos de enfermeras y doctores que habrían atendido la emergencia sanitaria por Covid 19. Al tratarse de programas que operan con bolsas conjuntas del estado y la federación, parece que este problema no podría resolverse de manera rápida, para que este personal fuese reincorporado… VARADOS QUEDARON cientos de conductores en medio del caos vial que se presentó en el Primer Anillo de Circunvalación con la avenida José María Chávez. La razón detrás de esta conmoción fue la manifestación del personal del Hospital General de la Zona #1, quienes protestaron enérgicamente contra la negativa del gobierno estatal de integrarse al IMSS-Bienestar. Una medida que, según los manifestantes, dejará a numerosas familias sin empleo y sin acceso adecuado a la atención médica. La indignación y la incertidumbre llenaron el ambiente, especialmente entre los padres de familia que se vieron atrapados en el embotellamiento, muchos de los cuales llegaron tarde para recoger a sus hijos en la escuela. Tras hora y media de bloqueo, la columna de vehículos comenzó a ceder lentamente… Tras hora y media de bloqueo, la columna de vehículos comenzó a ceder lentamente… LA CANDIDATA DE MORENA a la alcaldía capitalina, Martha Márquez Alvarado, habló sobre la deuda que aqueja al municipio capitalino. Desde su perspectiva, no es un problema aislado, sino que tiene ramificaciones que impactan en la economía local y en la calidad de vida de los ciudadanos. Resaltó el peso que esta carga financiera representa en el presupuesto del municipio, comprometiendo recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias como seguridad, infraestructura y servicios públicos. Señaló que existe la necesidad de asumir responsabilidades por las decisiones que llevaron a esta situación e hizo un llamado a la rendición de cuentas y a la transparencia en la gestión de los recursos públicos… A LA BAJA VA LA PERCEPCION de la población respecto a los servicios públicos, según la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental 2023, del INEGI y comentada por Dafne Gissel Viramontes Ornelas, presidenta del Colegio de Economistas, quien refirió la percepción decreciente respecto a la calidad de los servicios públicos universitarios en el Estado donde planteó la posibilidad de que el escándalo de la Estafa Ponzi que envuelve a la UAA haya contribuido a esta mala impresión. Sin embargo, enfatizó que el problema va más allá de la transparencia y se extiende a la preparación que brindan las instituciones educativas para el mercado laboral actual. Señaló que muchas universidades no están adaptando sus programas de estudio ni renovando su planta docente para satisfacer las demandas del mercado contemporáneo, lo que resulta en una brecha entre las habilidades adquiridas y las necesidades laborales. En materia de salud, destacó la disminución en la percepción de los servicios proporcionados por el IMSS y el ISSSTE. Atribuyó esta tendencia a la reducción de recursos asignados a estas instituciones como parte de una reestructuración financiera gubernamental. Además, señaló que el Insabi, concebido como una alternativa, no cumplió con las expectativas y tuvo que ser desmantelado, lo que generó incertidumbre y desconfianza en los servicios de salud pública…