DESPUÉS DE QUE Humberto Martínez Guerra presentara su informe de labores al frente de la Canaco en la entidad, llegó el turno para que Miguel Ángel Breceda Solís tomara las riendas como nuevo presidente del organismo empresarial, club que ya cumplió la nada despreciable cantidad de 115 años de existencia… EL NUEVO LÍDER de los comerciantes establecidos de nuestra entidad estará al frente de esta responsabilidad, por lo pronto, hasta el año que entra… POR SI ALGUIEN duda que ya huele a Feria y que ese arroz ya se coció, el gobernador Martín Orozco Sandoval acudirá hoy en punto de las 11:00 horas, al acto protocolario de la Colocación del Bando Solemne 2022 en el interior del Jardín de San Marcos… LO QUE ESTÁ por verse, es que se retiren los espectaculares que buscan que “el pueblo sabio y bueno” asista a las casillas el próximo día 10 para refrendar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador… EL HECHO de que el INE haya instruido retirar esa propaganda a favor del Ejecutivo Federal en 30 entidades federativas, incluido Aguascalientes, no necesariamente significa que los seguidores del tabasqueño responderán de manera expresa… AÚN CUANDO el organismo electoral -villano favorito de la 4T- explicó que la propaganda viola los principios de legalidad, certeza y el derecho fundamental al voto libre e informado, no se augura una rápida respuesta de los involucrados… DEL MISMO MODO, el propio Instituto calificó como improcedente spot de Movimiento Ciudadano en nuestra entidad, esto porque el PAN presentó denuncia contra el promocional denominado “Contraste Aguascalientes” pautado para radio y televisión por MC que presuntamente, contiene expresiones que calumnian al PAN y a su candidata a la gubernatura de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, en el marco del proceso electoral local en curso en esa entidad… MIENTRAS TANTO y en lo suyo, el equipo de la coalición “Va por Aguascalientes” integrado por el PAN, PRD y PRI calientan motores para el arranque desde el primer minuto de este domingo de la campaña para hacer que la otrora alcaldesa llegue a ocupar el sillón más grande del Palacio de Gobierno… SEGÚN LO QUE SE COMENTA en los corrillos blanquiazules, a las cero horas de mañana domingo Jiménez Esquivel llevará a cabo una transmisión a través de sus redes sociales para emitir un mensaje corto pero sustancioso para los ciudadanos de los 11 municipios… MÁS TARDE, en punto de las 10 de la mañana está prevista la presentación de su Plan de Gobierno a diversos sectores de la sociedad en un acto que tendrá lugar en el Salón de Exposiciones del Complejo Tres Centurias y en punto de las 6 de la tarde, la abanderada encabezará un mitin en la Plaza de la Patria… POR CIERTO QUE en estos brincos y sainetes no estará presente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas… A FALTA DE PAN, tortillas y en su representación estará el priista zacatecano Miguel Alonso Reyes. “Alito” llegará a Aguascalientes, pero hasta la próxima semana donde se tiene previsto que dé una rueda de prensa… EN LA CANCHA DE LOS NARANJAS, se dio a conocer que la candidata, Anayeli Muñoz Moreno, iniciará su campaña el domingo con una caravana por los 11 municipios de Aguascalientes, acompañada de militantes y simpatizantes y será hasta el lunes 4 de abril que ofrecerá una conferencia de prensa a las 8:30 de la mañana en las instalaciones de dicho instituto político… EN MÁS DEL INICIO de las campañas de las candidatas y de acuerdo con lo que se ha logrado conocer, será el Centro Comercial Agropecuario el escenario principal para que la candidata a la gubernatura del partido Fuerza por México, Natzielly Teresita Rodríguez, comience su campaña de acuerdo con los tiempos marcados por autoridades electorales… SERÁ EL DOMINGO, alrededor de las diez de la mañana, cuando la abanderada arranque con sus actividades proselitistas con los comerciantes para luego trasladarse a la avenida Constitución, donde estará entregando trípticos a los automovilistas –es decir, basura electoral-, siguiendo con labores de campaña a lo largo del día… EN ASUNTOS de otra naturaleza, fue el propio presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Guillermo Llamas Esperón, quien encabezó la Presentación del Desarrollo Histórico de la Casa del Médico en las instalaciones de dicha institución… NO PODÍAN FALTAR los presidentes de colegios de las diversas especialidades médicas en el estado, quienes recapitularon la aportación que sus colegas antecesores que -en muchos casos- también fungieron como sus maestros…

