PARA LA FOTO fueron llamados la presidenta y dos comisionados del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, a la entrega-recepción de la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de manos de la magistrada Claudia Eloísa Díaz de León González, a Salvador Hernández. Fuera de la pose nada más sucedió durante su estancia en el recinto de Juan de Montoro, salvo que es la primera vez que los invitan a un acto de tal naturaleza y no es raro, pues no hay mucho que tengan que hacer en esos eventos… QUE NI LO EXTRAÑAN; algo así sugirió el Fiscal Jesús Figueroa Ortega, al referir que tras la salida del comandante Juan Muro de la Policía de Investigación, no hubo cambios en la estructura y en el cargo se quedó un funcionario con 20 años de experiencia en el área, y se sigue trabajando. Prueba de ello, dijo, es que del homicidio que hubo en Calvillo el pasado lunes, la FGE ya ha solicitado la medida de aprehensión de la persona responsable, y sobre el evento del fin de semana en San José de Gracia también se avanza y nada se detiene por la renuncia voluntaria del comandante Muro… Y PREVIENDO CAMBIOS, inminentes en el 2024 o anticipados, por lo que pudiera ocurrir, el propio fiscal reveló que tramita un fíat notarial a su favor, por lo que no deberá sorprender si en breve se hace público su otorgamiento por parte del Ejecutivo, si bien, podría solicitar licencia ya que su cargo como procurador de justicia concluye dentro de 18 meses… MARTÍN OROZCO SANDOVAL y Manuel Cortina Reynoso podrían ser, dentro de poco, los nombres de algunas calles o avenidas de la ciudad. Y es que al cierre de la convocatoria municipal para renovar el Banco de Nomenclaturas y tras haberse recibido 240 propuestas de diversos tipos, entre los que destacan personajes del ámbito público, arquitectos, artistas, empresarios y profesores, las autoridades de Desarrollo Urbano municipal se encontraron con un par de propuestas para que tanto el gobernador como el subsecretario de Gobernación sean inmortalizados en alguna de las vialidades citadinas. Antes de ello, las propuestas serán llevadas ante un comité encargado de aprobar o desechar los nombres propuestos por la ciudadanía… GANARLE AL SAT parece que no es tan difícil; al menos así lo plantea el delegado estatal de la Prodecon al comentar que de cada 10 juicios emprendidos a nivel nacional en contra del Servicio de Administración Tributaria, gana ocho. De enero a junio de este año, la Prodecon inició 6 mil 305 juicios contra el SAT, de los cuales 4 mil 621 ya cuentan con una sentencia favorable y 80% de estos se han ganado en favor de los contribuyentes… ¿será?… ESCAMADOS por los malos comentarios que sobraron el fin de semana pasado por algunos inconvenientes registrados en algunos viñedos, con motivo de la Ruta del Vino, pero con la esperanza de pasarla bien, se preparan para ir personas interesadas en las actividades y espectáculos artísticos de este nuevo producto turístico del Estado. Dicen que en los viñedos se esmeran para que la logística mejore y los inconvenientes no asomen. A ver cómo les va, ojalá que bien… MUJER DE DECISIONES, este jueves 1º de septiembre en el marco de la asamblea mensual de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, tendrá lugar las elecciones internas donde se habrá de votar por el segundo periodo del actual Consejo Directivo que encabeza Erika Muñoz Vidrio quien no titubeó, como otros, en saber que desea continuar. En entrevista, la presidenta de MEMAC comentó que buscará seguir al frente por un año más, de acuerdo a lo que marcan los estatutos de la asociación; además también se habrá de elegir a quienes integren el Consejo de Honor y Justicia y votarán por las dos mujeres empresarias socias y una empresaria externa para la entrega del galardón anual denominado “Mujeres que Trascienden”… EN CONTRAPARTE, al seno del Consejo Coordinador Empresarial parece que siguen deshojando la margarita y en los alrededores ha surgido el comentario en el sentido de que “si no hay decisión, es que no hay proyecto”… APROVECHE, SI NO HA VERIFICADO, que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente otorgará en septiembre un 70% de descuento en multas correspondiente del ejercicio 2020 y anteriores por rezago para cualquier unidad. El pago se realiza en línea, ingresando la placa de la unidad y los últimos cuatro dígitos del número de serie. Posteriormente, después de 72 horas tendrá que acudir con sus comprobantes de pago a realizar la verificación vehicular. Mayores informes en la oficina de la PROESPA ubicada en la avenida Aguascalientes número 2623, primer piso, llevando copia de tarjeta de circulación, identificación oficial y última verificación vehicular, en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas… HUMEDAS PERO SIN RIESGO; el coordinador de Protección Civil Municipal, Eduardo Muñoz de León, aseguró que hasta este momento no existe riesgo de colapso en alguna de las fincas antiguas que existen mayormente en el centro de la ciudad. Comentó que se lleva a cabo un operativo constante durante la temporada de lluvia para monitorear estas edificaciones; “algunas se han humedecido, pero no tenemos riesgo de colapso”; ojalá no sea a ojo de buen cubero… LA COMISIÓN DE CIENCIA y Tecnología del Congreso del Estado que preside la diputada Ana Gómez, sesionó para analizar el avance con respecto a la implementación del Buzón Digital Ciudadano que se aplicará en beneficio de la población que acude a solicitar algún trámite o gestión al Poder Legislativo. Esta herramienta la trabajan de manera conjunta con el Comité de Gestoría y Quejas que preside la diputada Laura Ponce, la cual contemplan que en breve esté en funcionamiento y al servicio de la ciudadanía… EN EL IMAC, su director, Octavio Osuna, dio a conocer en el marco de la conferencia de prensa de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas que el Ayuntamiento de Aguascalientes, a través de la instancia a su cargo, le dará seguimiento al proyecto de la ludoteca-biblioteca de la clínica 3 del IMSS, que es única en su tipo a nivel nacional, liderado por MEMAC. Asimismo, dijo que en cuanto al proyecto literario del año 2023 van a sacar un libro para niños de la escritora aguascalentense Carolina Castro Padilla en un homenaje a ella y a las mujeres que han estado trabajando y se han abierto puertas solas en aquel mundo de hombres machistas, para reconocer su labor. “Vamos a sacar ese libro infantil que se repartirá de forma gratuita y también de forma digital se sacará en homenaje a ella”…