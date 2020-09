Una buena; el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento abre las Casas y Vagones de la Ciencia y Tecnología para que estudiantes de los 11 municipios de Aguascalientes, usen las herramientas que ofrecen estos espacios para sus clases en línea. Ahí hallarán equipo adecuado para trabajar, así como internet gratuito para conectarse sin problemas.

NADIE SE SALDRÁ DE LA CONAGO… por lo pronto… dejó en claro ayer el gobernador Martín Orozco, quien indicó que eso se definirá la próxima semana en la reunión con sede en Chihuahua; el descontento de varios gobernadores surgió en el encuentro de San Luis Potosí, donde se tenían grandes expectativas sobre el pacto fiscal, educación y salud, pero fue un fiasco, porque esos temas no se abordaron, y entonces surgió la inquietud de hacer alianza por otro lado, pero aun no se define. Aunque, recuérdese que el Bronco ya dijo que no asistirá a ninguna reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, pues solo se acude a validar lo que dice el Presidente, “aunque muchos no estemos de acuerdo”; y afirmó que en la misma sintonía están sus homólogos de Jalisco, Coahuila y Tamaulipas. Entonces en la tierra de los Menonitas, se determinará si desaparece la Conago, o se queda con unos cuantos… UNA BUENA; el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento abre las Casas y Vagones de la Ciencia y Tecnología para que estudiantes de los 11 municipios de Aguascalientes, usen las herramientas que ofrecen estos espacios para sus clases en línea. Ahí hallarán equipo adecuado para trabajar, así como internet gratuito para conectarse sin problemas. El apoyo tiene, sin embargo, la limitante de que solo atiende al 50 por ciento de la capacidad total de cada recinto y vagón. En todos los casos es obligatorio usar cubrebocas, gel antibacterial y aplicar sana distancia, y en caso de no haber cupo disponible deberán regresar a sus casas para evitar aglomeraciones. Los espacios que ya dan servicio se ubican en Jesús María, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y El Llano… UNA MÁS… a una semana de que el dirigente del PRD en Aguascalientes, Iván Sánchez Nájera solicitó al Gobierno del Estado abrir el Internet de las escuelas y edificios gubernamentales, informó que el Instituto de Educación ya le respondió y anunció que estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y telebachillerato comunitario, así como madres, padres y tutores, tendrán acceso a internet de los planteles escolares con tan sólo pedir la contraseña de la red a las autoridades directivas a fin de que puedan realizar sus actividades académicas en línea y en caso de no recibirla o de que la señal sea muy ineficiente, reportarlo de inmediato al plantel o bien al propio IEA. El perredista invitó a las empresas, asociaciones, e instituciones de educación superior así como a la sociedad en general a sumarse a la donación de teléfonos celulares, tabletas o computadoras en buen estado, dirigiéndose con los trabajadores sociales de cualquier plantel educativo para que sea esta área la encargada de identificar a familias con mayor vulnerabilidad económica. Además de hacer pública su red WiFi y así apoyar a otras familias…

