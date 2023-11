Alta expectativa generó ayer en grupos de la sociedad el nombramiento otorgado por la gobernadora Tere Jiménez a la activista Violeta Sabas Díaz de León, como Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas.

LAS PENSIONES IMSS correspondientes a noviembre y el aguinaldo 2023 se pagarán a partir de hoy. El instituto aconseja a los pensionados planificar este ingreso adicional y ofreció asistencia en el teléfono 800 623-23-23, opción 3 «Pensionados»… ALTA EXPECTATIVA generó ayer en grupos de la sociedad el nombramiento otorgado por la gobernadora Tere Jiménez a la activista Violeta Sabas Díaz de León como Comisionada Estatal de Búsqueda de Personas en Aguascalientes, difundido en el Periódico Oficial del Estado. Y es que en su desempeño, Sabas se ha caracterizado por la contundencia de sus señalamientos respecto a las fallas y omisiones cometidas por las autoridades en el muy sensible tema de la no localización de personas y la atención de familiares desgastados por la incertidumbre y la falta de resultados. El reto entonces es titánico y se espera que a partir de ahora haya una ruta clara y con sentido en el tratamiento de esta agenda a la que llegaron antes perfiles alejados de esta realidad… SE CAYERON LAS PARTICIPACIONES, reconoció ayer la gobernadora Tere Jiménez, luego de llevar la propuesta de Paquete Económico 2024 al Congreso del Estado. Sostuvo que a pesar de su productividad, el estado no recibe su parte justa en áreas como salud, educación e infraestructura debido a la fórmula de distribución que incluye factores como pobreza y población; el objetivo es generar empleo y reducir la pobreza, garantizando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Actualmente, de los 35 mil 467 millones presupuestados, sólo 29 mil 494 millones corresponden a la parte federal, detalló… DE LO ELECTORAL señaló que los servidores públicos tienen la libertad de ir en búsqueda de un cargo público si así lo desean, si bien aclaró que ella mantiene su compromiso con la ciudadanía y su enfoque en brindar resultados y soluciones a los problemas que enfrenta el estado. Luego expresó que los funcionarios que busquen cargos electorales deben haber estado comprometidos con la población, para que voten por ellos. Nada adelantó sobre cambios en su gabinete… FIELES A SU LABOR FILANTRÓPICA, Coparmex y Rotary convocaron a rueda de prensa para expresar solidaridad con los damnificados del Huracán Otis en Guerrero, ante el surgimiento de temor y desconfianza de la población por la información que se hace correr a través de las redes sociales de manera malintencionada o con ignorancia, en la que se pone en tela de duda que haya certeza sobre la llegada de víveres a aquella región, lo que lamentablemente sí está permeando entre quienes tienen la buena voluntad de enviar apoyo pero dudan en hacerlo. El dirigente de Coparmex Aguascalientes, Oscar Fabián Gutiérrez Tenorio, cuestionó que en este momento de tragedia bien puede criticarse la desaparición del Fondo Nacional de Desastres como alternativa para suministrar recursos a la población afectada, pero pidió dejar de lado aquellos mensajes que se difunden copiosamente en las redes sociales sin que esos datos estén plenamente verificados. Instituciones como los Clubes Rotarios y la Cruz Roja Mexicana están trabajando y requieren apoyo para cumplir con su labor. En días recientes ha corrido como reguero de pólvora un audio viral en WhatsApp del que no hay mayor referencia sobre su autoría, imágenes y denuncias formales, sobre el supuesto freno de víveres por elementos de la Guardia Nacional. También surgió un video en el que se atribuye la misma práctica a elementos del Ejército Mexicano en un punto de revisión, aunque posteriormente se aclaró que se trata de un incidente ocurrido precisamente en Aguascalientes, pero ya con varios años de antigüedad de los sucesos que aparentan ser una denuncia de la actualidad… SE REUNIÓ CON AGRICULTORES y ganaderos la lideresa nacional de la Confederación Nacional Campesina, Leticia Barrera Maldonado, reafirmó el compromiso de la CNC con el sector agrario y resaltó su papel esencial en la economía y la seguridad alimentaria del país. Subrayó la importancia de respaldar a las comunidades agrarias en tiempos de desafíos y cambios constantes. También reiteró el compromiso de la CNC para trabajar de la mano con las comunidades agrarias en la implementación de proyectos sostenibles que mejoren la calidad de vida de los productores rurales. Se discutieron estrategias para fortalecer la producción agrícola y ganadera, así como para promover la tecnología y la capacitación en el sector. Durante la visita, anunció acuerdos estratégicos con importantes empresas, entre ellas la firma agrícola internacional, Sonalika. Estos convenios tienen como objetivo fortalecer la infraestructura agrícola y fomentar la adopción de tecnologías avanzadas en el campo, lo que beneficiará a miles de agricultores en todo México. Por otro lado, enfatizó la preocupación de la CNC acerca del bajo presupuesto asignado al campo en el presupuesto federal y la necesidad de un mayor compromiso por parte del gobierno para impulsar el crecimiento y la competitividad del sector agrario. La visita de la líder nacional de la CNC se convirtió en un punto de encuentro importante para la comunidad agraria, donde se abordaron temas de vital importancia para el sector agrícola. Se reafirmó el compromiso de la CNC con el desarrollo sostenible de las zonas rurales en México, trabajando incansablemente para fortalecer el campo y garantizar un futuro próspero para los agricultores y ganaderos del país… EN EL CONGRESO, la Comisión de Recreación y Deporte reformó la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado para establecer medidas de prevención de violencia en eventos deportivos, siguiendo las pautas de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Además, se respaldaron cambios en el artículo segundo de la misma ley, propuestos por la legisladora Jetsabel Sánchez, con el fin de promover el desarrollo saludable de la sociedad a través del ejercicio de sus derechos humanos desde una perspectiva deportiva. Ambos dictámenes serán enviados a la Junta de Coordinación Política para el trámite legislativo correspondiente…