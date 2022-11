Reapareció, junto a la gobernadora Ricardo de Alba Obregón, quien se ha mantenido tras bambalinas desde que arrancó el quinquenio, no obstante, se esperaba y se sigue esperando que asuma alguna de las principales carteras del gobierno estatal.

A PREPARAR EL BRAZO de los más pequeños, porque la encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, dio a conocer que este viernes 4 de noviembre tendrá lugar una nueva jornada de vacunación dirigida a niños de 5 a 11 años de los municipios de Calvillo y Rincón de Romos, para que reciban su vacuna pediátrica del laboratorio Pfizer de primera y segunda dosis. Invitó a los padres y tutores a llevar a sus pequeños en horario de las 8 a las 16 horas o hasta agotar las dosis disponibles en las sedes del Parque Infantil de Calvillo y en la Unidad Deportiva de Rincón de Romos. Recordó que se permitirá el acceso a un adulto acompañando a cada menor y antes deberán entrar a la página web mivacuna.salud.gob.mx, descargar, imprimir y llenar su Expediente de Vacunación para presentarlo junto a su CURP… CRECE LA ADVERTENCIA, por cierto, especialmente entre la comunidad médica, de que una nueva ola de COVID se aproxima con el fin de año; la autoridad de salud, sin embargo, no lo ha referido expresamente para el conjunto de la población y tampoco lo ha desestimado, por lo que de seguro ya está gestionando los lotes de vacunas para jornadas de refuerzo dirigidas al conjunto de la población, sólo falta esperar el anuncio correspondiente en coordinación con la autoridad federal… REAPARECIÓ, junto a la gobernadora del Estado, Ricardo de Alba Obregón, quien se ha mantenido tras bambalinas desde que arrancó el quinquenio de Tere Jiménez, no obstante, se esperaba y se sigue esperando que asuma alguna de las principales carteras del Gobierno Estatal. En tanto ello sucede, ayer acompañó a la mandataria y al rector Javier Avelar González en el recorrido que hicieron por Ciudad Universitaria, donde sostuvieron un acercamiento con la comunidad estudiantil en el denominado Mercadito Universitario, instalado en ocasión de los festejos por el Día de Muertos. Aprovechando el acercamiento, Tere Jiménez señaló que desde su administración se contemplan proyectos que mejoren las posibilidades para estudiantes y aseguró que siempre será una aliada de quienes, con su esfuerzo, logran mejorar el estado tomando entre sus manos el compromiso de su desarrollo… OTRO APARECIDO, como si fuera a propósito de los festejos de la temporada, es Israel Tagosam Salazar Imamura, subsecretario, ahora, de Inversión y Comercio de la Sedecyt quien, junto con el titular de esta dependencia, Manuel González, encabezó una reunión en chino, bueno, casi. Y es que inversionistas procedentes justo de China estuvieron en Aguascalientes conociendo las ventajas competitivas de la entidad para ver si le entran, o no, a la diversificación de los sectores productivos del estado y de los países que tienen intereses económicos aquí. Trascendió que convencer a los chinos es todo un reto, pero la esperanza de que vengan está viva y mucho dependerá de la buena gestión de promoción del exregidor ahora a cargo de tan estratégica área del gobierno estatal. Como sea, Manuel González aseguró que los chinos están interesados y que desde la propia secretaría se da seguimiento a alrededor de 14 proyectos en sectores de tecnologías de la información, automotor, electrónico y agroindustrial, puntualizando que algunos de ellos podrían concretarse antes de finalizar este año y durante los primeros meses de 2023… QUE SÍ SIRVE, asegura el Gobierno Municipal, refiriéndose a eso del hermanamiento de Aguascalientes con una y otra ciudad de este u otros países. Como esta semana tocó el turno a Aurora, Illinios, EUA, que dicho sea de paso, jamás habíamos escuchado de su existencia, mucho menos de lo común que somos, desde el Ayuntamiento capitalino se explicó que fortalecer lazos de colaboración bilateral permitirá que se tenga un convenio con el Consulado de México en Chicago, para la atención gratuita en trámites legales y asesoría para migrantes de Aguascalientes que residen en Illinois. Además, con la firma de la carta intención de hermanamiento, se logrará una mayor vinculación en materia económica que impulse al turismo, especialmente de tipo médico y estacional, así como el intercambio de buenas prácticas gubernamentales. También se buscará que empresas de Aguascalientes exporten sus productos para obtener mayores ganancias y proyección internacional. No, bueno, pues así sí, de hecho ¡¡¡felicidades!!!… EN BUSCA DE JUSTICIA se manifestaron decenas de padres de familia frente a la presidencia municipal de Jesús María, debido a que la Escuela Primaria Gabriela Mistral y el Preescolar Carolina Villegas, ubicadas en la comunidad El Torito, han sido escenarios de múltiples robos, situación que afecta el desarrollo de las clases. Al respecto, el Instituto de Educación de Aguascalientes dijo que buscará coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como con la Fiscalía General del Estado, con la intención de evitar que se sigan dando este tipo de ilícitos… vaya, que confortante es saber eso… POR SU PARTE, el alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, se reunió con docentes, directoras y sub directoras de ambas escuelas y escuchó la situación de cada institución, en la que le externaron su preocupación debido a que las afectaciones han ido más allá de las instalaciones educativas, pues incluso los padres de familia se han unido para hacer frente a la problemática, aún así consideraron urgente la intervención de manera integral de las autoridades tanto municipales como estatales. Expresó su total disposición para resolver el problema y solicitó la participación de la ciudadanía para denunciar cualquier acto sospechoso que vean en las escuelas, ya que la denuncia es clave para poner fin al problema. De la misma manera, giró instrucciones a la Policía Municipal para poner en marcha nuevas estrategias de vigilancia y patrullaje y total coordinación con los directivos de las instituciones a fin de garantizar la seguridad en las escuelas. Antes de finalizar la reunión, se tomaron acuerdos entre ambas partes y pusieron fecha para una segunda entrevista en quince días para dar seguimiento al asunto…LLEGARÁN TEACHERS a los grupos de primero a cuarto grado de la Primaria Cuauhtémoc I, en la colonia Las Cumbres, comprometió ayer la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, tras encabezar la ceremonia de Honores a la Bandera en ese plantel, donde expresó que se requiere una alianza entre autoridades, maestros y padres de familia para lograr objetivos específicos en beneficio del sector educativo. Señaló que se debe garantizar “un arranque parejo, sin desigualdades para los niños del oriente de la ciudad” y explicó a los padres y alumnos presentes que quienes tienen acceso al idioma inglés tendrán empleos mejor pagados; sobre todo, no batallarán para entender negociaciones internacionales de esas que el estado a veces tiene con inversionistas extranjeros y en las que, a veces, más de uno está en aprietos por no dominar una segunda lengua…