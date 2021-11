Abiertos permanecerán en horario de 7 de la mañana a las 7 de la noche, los 13 panteones de Aguascalientes este lunes 1 y martes 2 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos y Día de Muertos, respectivamente.

Doble golpe tendrán los trabajadores en sus Afores a partir del próximo año, luego de que en la Miscelánea Fiscal 2022 recién aprobada ya no podrán deducir las aportaciones voluntarias que hagan a sus cuentas.

HASTA EN 70% se incrementó la venta de criptas y de espacios para depósito de cenizas de las personas que fallecen por COVID-19 y otro padecimiento, luego de un año y medio de la pandemia, según el reporte de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Gobierno… LAS EMERGENCIAS EN VILLAS de Nuestra Señora de la Asunción concentran el 40% de los servicios de la Coordinación de Protección Civil Municipal, y en cada llamada telefónica o reporte, los profesionales del humo, las ambulancias y el personal de Protección Civil salen de su estación ubicada en Segundo Anillo y avenida Tecnológico para desplazarse hasta aquella zona citadina con un tiempo de respuesta promedio de 8 a 12 minutos. Las emergencias más frecuentes en VNSA se relacionan con incendios en patios, en casas habitación, también accidentes, atropellos, caídas, perros rabiosos, animales exóticos, y especialmente estos últimos ya que los procesos de urbanización han ido quitándole su hábitat a la fauna… El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán Martínez, recuerda que las medidas restrictivas buscan propiciar que las visitas de los ciudadanos a los cementerios sean rápidas y ágiles, y que salgan de estos lugares para que permitan que más personas ingresen a los mismos, ya que sólo se permitirá un aforo del 70% y hay que propiciar un flujo de entrada y salida de personas, así como para evitar las aglomeraciones en las puertas de los panteones. La petición, pues, es hacer visitas cortas y rápidas; una más, que vayan otros días después de este 1 y 2 de noviembre para que no se expongan a los tumultos, hay que cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas es obligatorio y deberán usar gel antibacterial o lavarse las manos… HACE APENAS UNOS DÍAS, el Instituto Estatal Electoral declaró terminado el proceso 2020-2021, y ya está en marcha el que organiza la elección del 5 de junio de 2022, que para el caso de Aguascalientes como para otros cinco estados del país, tendrá en juego la elección del próximo gobernador. Si bien se rindió un informe pormenorizado de lo que se hizo, no se supo lo que se incumplió o quedó a medias, como es el caso del famoso protocolo sanitario para el proceso electoral, que pocos tomaron en consideración, pues en general hicieron campaña de proselitismo como siempre, de contacto con la gente, entregando papelitos, propuestas, despensas y enseres domésticos, entre otras cosas, hubo bailes, conciertos semimasivos pero sí con aglomeración de personas, en donde nadie rindió informe sobre si la Guardia Sanitaria actuó o no, mucho menos se dio a conocer si hubo sanción a partido alguno o candidato, por no haber cumplido con lo que marcaba la indicación. También hubo un protocolo de atención a los representantes de medios de comunicación durante la pandemia, sin embargo, contados con los dedos fueron partidos y candidatos que los atendieron con las medidas de protección básicas; además del gel, el cubrebocas y la sana distancia, se había pedido que si acaso se ofrecería conferencia de prensa, ésta fuera con el mínimo de asistentes y transmitidas en línea, pero resulta que en la gran mayoría de los casos, se caracterizaron por llenar los salones de las ruedas de prensa con porristas y tampoco, nunca se supo de alguna llamada de atención y exigencia a cumplir con un protocolo, y debido a que la pandemia continúa, sería conveniente tal vez que no les alcanzaran las prisas y éste no se deje para el final, si es que lo quieren volver a considerar… QUE NO HAYA DESPIDOS en la industria automotriz; en ello está empeñada la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, ha dicho su dirigente, Alfredo González González, muy a pesar de la intención del Ejecutivo Federal de legalizar una gran cantidad de autos chocolates que circulan en el país. Reconoció que si bien las condiciones están siendo difíciles para las empresas, están cayendo las ventas y se han reducido los productos que se están elaborando y el número de jornadas que se estaban dando, se está haciendo un esfuerzo adicional para efecto de que no haya despidos, lo cual, dijo, tiene que ver más por la escasez de microconductores. Afirmó en ese sentido que tienen la mira puesta en lo cercano que se tiene ya el próximo año. “Para el próximo año se espera que las condiciones cambien, que arranque el año con otras perspectivas, con otra visión diferente de venta y de negocios a efecto de que se pueda resarcir esto y en este momento lo estamos haciendo con las empresas”. Asimismo, dijo que las empresas del sector están conscientes de las implicaciones que tiene el realizar una reducción de personal y el costo que representa, independientemente de que se les liquide a los trabajadores al 100%. “Eso no hay problema, pero un costo de capacitación, que, si estamos esperando que a principios del próximo año se reactiven las ventas de los vehículos, entonces es un doble gasto el pagar indemnizaciones y el volver a capacitar a la gente, ellos están conscientes de la situación y se reduce el riesgo de que haya despidos”… SIGUEN EN ACTIVIDADES VIRTUALES los integrantes del Centro de Apoyo a Niños con Cáncer (CANICA) Aguascalientes, a causa de la pandemia. Sin embargo, ya planean reanudar actividades de manera presencial, destacó su coordinador, Roberto Flores Salas. “A pesar del virus del COVID, tenemos que seguir trabajando, ya hay muchos niños y papás que, aunque saben que es un riesgo salir al público, tienen ganas de seguir con la vida en una cotidianidad donde se tenga contacto con más personas. A pesar de que saben que son una población de riesgo, quieren vivir, luego de que mucha gente no ha superado en la pandemia asumiendo el riesgo”. Asimismo, dijo que están haciendo la planeación de las actividades que realizarán el próximo año en cuanto a nuevos retos y actividades grupales a realizar. “Todavía no tenemos la campaña, estamos en planeación y en unos días vamos a darlo a conocer. Ahorita tenemos 3 productos navideños que estamos viendo para poder financiarnos y obtener recursos de cara a lo que viene para el año 2022"… DOBLE GOLPE tendrán los trabajadores en sus Afores a partir del próximo año, luego de que en la Miscelánea Fiscal 2022 recién aprobada ya no podrán deducir las aportaciones voluntarias que hagan a sus cuentas, aunado al tope que habrá en las comisiones de las Afores, lo que impactará en su ahorro para el retiro, destacó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera. El especialista informó que anteriormente los trabajadores podían deducir sus aportaciones voluntarias en las Afores, con lo que la autoridad estimulaba el ahorro, ya que había planes personales de retiro donde los trabajadores podían ahorrar hasta el 10% de sus ingresos y deducirlo de impuestos. Sin embargo, con la Reforma Fiscal 2022 recién aprobada en lo general por el Senado, los legisladores meten todo en una sola bolsa donde sólo se puede deducir hasta el 15% en general de todos los ingresos en cuanto a gastos de medicina, del nutriólogo, del dentista, las colegiaturas, donativos, así como las aportaciones voluntarias a las Afores. Indicó que esto va a provocar la desmotivación en el ahorro y a final de cuentas esto va a tener como resultado que se tendrán pensiones bajas. “Esto va a representar menos rendimientos, menos monto y menos estímulo al ahorro. Les piden a los trabajadores que ahorren para que puedan obtener por lo menos una pensión al 70% de su último salario y con esto hacen que el trabajador se desanime”…