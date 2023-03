Para educación, seguridad y salud rendirán los 13.8 millones que reintegró el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, señaló la gobernadora Tere Jiménez.

CCAPAMA adeuda 24 millones 900 mil pesos, además sus cuentas por cobrar a corto plazo ascienden a 13 millones 272 mil pesos, salió a relucir ayer en el Cabildo, durante la revisión y votación de la cuenta pública.

TIENE OTROS DATOS la titular del Ejecutivo estatal pues comentó que sí hay posibilidad de que el presidente López Obrador venga a Aguascalientes el domingo, pero todavía no está 100% confirmado, por lo que hay que esperar que desde Presidencia digan la hora, el lugar, pero aun no hay datos precisos. Esto a diferencia de lo que dijo la súperdelegada Silvia Licón, quien prácticamente ya tiene el vestido nuevo que estrenará en la gira presidencial que, aseguró, será el 5 de marzo… PARA EDUCACION, SEGURIDAD Y SALUD rendirán los 13.8 millones que reintegró el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, señaló la gobernadora Tere Jiménez y recalcó que en Aguascalientes no hay impunidad y se continuará observando a las personas que incurrieron en algún delito y que pueden resarcirlo. Respecto a la venta de boletos en el Palenque de la Feria, dijo que meterá en cintura al concesionario para que entregue los boletos a la ciudadanía, no a los revendedores quienes incurren en un delito… ojalá el concesionario le haga caso… DE PIPA Y GUANTE volverán hoy los diputados al salón de sesiones pues inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones y por esa razón han sido citados a las 11 de la mañana para celebrar la solemne de apertura, aunque a las 10 de la mañana se reunirán para designar la mesa directiva que se encargará de dirigir los trabajos en los próximos meses… EL INEGI presentó sus cifras más recientes sobre 3 dimensiones del bienestar subjetivo de la población adulta urbana en México: 1) balance anímico, 2) nivel de satisfacción con la vida en general y con ámbitos específicos de la misma y 3) nivel de eudemonía o bienestar espiritual, que se relaciona con el sentido de propósito en la vida… EN CONTRA VOTO la morenista María Dolores Verdín Almanza respecto del dictamen de la cuenta pública correspondiente al Municipio de Aguascalientes del IMAC, IMMA, IMPLAN, CCAPAMA e IMJUVA que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, explicó: que desde diciembre envió diversos oficios a las secretarías de Servicios Públicos y de Finanzas solicitando los montos totales y los pagos que hasta el momento el municipio capital ha realizado a la empresa Next Energy del Centro, por concepto de las luminarias y del Parque Fotovoltaico para el cual se le contrató. Asimismo expresó haber cuestionado si existía algún cumplimiento con los pagos y si la empresa ha cumplido con su parte del contrato, “han pasado varios meses y no he tenido respuesta, por ello y al no contar con información fidedigna que me permita corroborar que el dinero público que se nos ha encomendado administrar es bien aplicado en beneficio de los ciudadanos de Aguascalientes, voto en contra”, declaró. De esta forma, Verdín Almanza se manifestó “a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”. Finalmente, expuso que a CCAPAMA también le ha solicitado información sobre su gasto y el uso que le dio al presupuesto recibido, sin hasta el momento tener respuesta… YA ENCARRILADA LA COSA, el emecista Gustavo Granados Corzo tomó aire y secundó a la regidora al señalar que CCAPAMA ha tenido libertades y ha tomado decisiones que no han contribuido en nada al tema del agua, dijo que revisando la cuenta pública encontró que durante el ejercicio fiscal 2022, CCAPAMA adeuda 24 millones 900 mil pesos, además sus cuentas por cobrar a corto plazo ascienden a 13 millones 272 mil pesos. Siguió diciendo que la Comisión Ciudadana de Alcantarillado y Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, recibió del PRODDER 58 millones 738 mil pesos, recurso del cual no existe una clara distribución, por si esto fuera poco, CCAPAMA tiene juicios laborales pendientes y en lo referente a la adquisición de bienes muebles realizó la compra de vehículos ejerciendo un total de 2 millones 598 mil pesos. En fin, un desorden que a nadie sorprende… REPLEGADAS, las integrantes del Observatorio de Violencia Social y de Género adelantaron que no participarán de manera activa ni en la organización ni en la marcha con motivo del 8M. La activista Violeta Sabás Díaz de León adelantó que desde la organización se estarán realizando diversas actividades en zonas que van más allá del centro de la ciudad, dijo que como cada año se instalarán mantas y cartulinas para visibilizar a la población sobre los feminicidios y desapariciones que se han suscitado en la entidad y en ese sentido refirió que muy probablemente se instalarán cartulinas en la Paloma de la Paz ubicada en la glorieta y del bajo puente del Distribuidor Vial Las Américas… NO HAY PUNTO FINAL y aún se debe resolver el asunto del cumplimiento de la pena corporal por parte del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, pues si bien se dio a conocer que a manera de reparación del daño, el Gobierno Estatal aceptó la entrega de unos terrenos para cubrir la cantidad de 13.8 millones de pesos, esto no es la terminación en definitiva de obligaciones por parte del ex mandatario. Fue el fiscal general Jesús Figueroa quien detalló que el delito por el cual se sentenció a Reynoso Femat, el peculado, se persigue de oficio y aun cuando el Estado haya otorgado el perdón tras recibir el pago de indemnización, queda pendiente el cumplimiento de la condena, y es que el juez de ejecución aún deberá resolver sobre este tema, del cual se advierte lograría un sustitutivo de la ley para evitar la cárcel, ya que tras reparar el daño puede acceder a este tipo de beneficios. Por otra parte, el defensor de la ciudadanía también abordó el asunto del ex secretario de Finanzas, Raúl Cuadra, quien ya sentenciado, cubrió su pena corporal, aunque aún tiene pendiente el pago de una multa y la reparación del daño… INSEGURIDAD LOS BAJA DEL CAMIÓN… y los operadores de tractocamiones abandonan empleos con sueldos de hasta 40 mil pesos mensuales por temor a ser víctimas de la delincuencia en las carreteras, denunció el dirigente de la Canacar en la entidad, Roberto Díaz Ruíz. Las condiciones de inseguridad que enfrentan los choferes de las unidades de carga pesada al transitar por las carreteras son un factor que genera la pérdida de personal entre las empresas transportistas a pesar de que reciben salarios atractivos, enfatizó. Algunos operadores que tienen una edad más avanzada o son víctimas de asalto pueden cambiar de giro para solamente dedicarse a trabajar como operadores de otras modalidades de transporte, como en el caso de autobuses de líneas de pasajeros, del transporte de personal o incluso de camiones urbanos, con la intención de evitar la exposición de su integridad, reconoció…