15 días tendrán los partidos políticos para la recomposición de las listas de candidatos, a fin de que sean incluidas personas de la diversidad sexual y con discapacidad; eso no será opción.

Tres nuevos almacenes de autoservicio están en construcción en la ciudad; los proyectos han generado optimismo entre los trabajadores de la construcción, luego del descalabro que tuvieron el año pasado a consecuencia de la crisis por la pandemia y que les provocó una caída del 80% en la actividad.

HOY, A LAS 11:00 HORAS arranca en forma virtual el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Congreso, y se confía en que nuestros diputados esta vez sí trabajarán para reducir la obesa agenda de pendientes. Hay alrededor de 500 asuntos que deben atenderse, algunos de ellos ya perdieron vigencia, los dejan que caduquen, pero es necesario que se dictaminen para que proceda la reforma o en su caso, se manejen a archivo definitivo, pero es necesario el trabajo de depuración en cualquier sentido… 15 DÍAS TENDRÁN los partidos políticos para la recomposición de las listas de candidatos, a fin de que sean incluidas personas de la diversidad sexual y con discapacidad; eso no será opción, de ahí que aquellos que ya tenían sus planillas casi listas, tendrán que reintegrarlas, y en ese movimiento todavía hay quienes tienen la esperanza de entrar. Lo anterior una vez que el Instituto Estatal Electoral atendió la orden de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral, y a su vez emitió la determinación a las fuerzas políticas… CON ESA ESPERANZA permanece el actual alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, que hasta hace unos dos meses sonaba para ser el candidato a diputado federal 01, por la coalición PAN-PRD, espacio que en las negociaciones de grupo le fue asignado a Noel Mata Atilano. Sin embargo Temo no pierde la esperanza y ahora, buscará quedar como diputado local por el Distrito 03; la esperanza muere al último y en este tiempo los que aspiran todavía respiran… En la misma situación se encuentra el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Jorge López Martín, que sigue “respirando” y ahora más, ya que el IEE ha dado la anuencia para que de resultar candidato, así sea por la vía plurinominal pueda seguir en el cargo. El asunto en este caso, es que lo acepten en su partido, que es donde ha tenido complicaciones… LA DESFACHATEZ de la concesionaria Veolia o CAASA, que es lo mismo, no tiene límites, ya que se burla abiertamente de los usuarios. Ofrece pipas gratuitas ante la descompostura de un pozo y cuando las personas afectadas piden el servicio, les dan un número de folio y les aseguran que ese mismo día les surte el vital líquido, pero no es así, al día siguiente se vuelve a hacer la petición, les dan otro folio y la historia es la misma, la pipa nunca llega, sólo le dan “el avión” al usuario. Cuando éste se convence de que la empresa seguirá burlándose de su necesidad, no le queda más que pagar por su servicio privado, ya que la familia no puede estar sin agua… 5 PROGRAMAS de crédito con una bolsa global de más de 220 millones de pesos para este año ofrece la Sedec y el Sistema de Financiamiento de Aguascalientes a los empresarios y emprendedores de la entidad. Se busca apoyar a los negocios locales que se han visto afectados por la contingencia sanitaria, por lo que, entre otras acciones, se disminuyeron las tasas de interés y se simplificaron los trámites y requisitos para que en un menor tiempo puedan tener el recurso solicitado. Los programas vigentes son los de Economía social, con montos de 5 mil a 50 mil pesos y tasa de interés del 8.25% anual, con garantía prendaria más aval. En el programa Emprendedor, los créditos son de hasta 200 mil pesos con tasas de interés del 6.25 y 8.25%, con garantía hipotecaria y prendaria, respectivamente. El programa MiPyME, ofrece financiamientos de hasta un millón de pesos y tasa de interés del 5.25% anual con garantía hipotecaria y del 8.25% con garantía prendaria. Se tiene también el Empresarial que dispone de créditos de uno a 5 millones de pesos con tasa ordinaria del 5.25% con garantía hipotecaria. Y el de Sectores Estratégicos y/o de Alto Impacto, ofrece montos de 5 a 10 millones de pesos con una de las tasas de interés más competitivas del país equivalente al 4.75% con garantía hipotecaria. Más información en el sitio web https://agsdigital.com.mx/ y en la página de Facebook de la SEDEC… UNA SERIE DE PINTAS realizaron durante la madrugada integrantes del autodenominado grupo Brigada conformado por feministas, afuera de la sede del Comité Directivo Estatal del PRI, donde señalan a dicho partido que no tienen su voto y piden aborto legal, además de pegar varios cartelones donde afirman que sus derechos son sus decisiones y reclaman justicia feminista. En la sede estatal del Partido Verde pegaron cartelones exigiendo la renuncia del diputado Sergio Augusto López Ramírez, luego de su vergonzosa actuación y discurso en la sesión donde fue aprobada la iniciativa Provida en el Congreso del Estado. “¡Nos vemos en las urnas!”, advirtieron… TRES NUEVOS ALMACENES de autoservicio están en construcción en la ciudad; los proyectos han generado optimismo entre los trabajadores de la construcción luego del descalabro que tuvieron el año pasado a consecuencia de la crisis por la pandemia y que les provocó una caída del 80% en la actividad. De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción del Estado, Francisco Ochoa Ortega, este año les pinta mejor y vienen muchas obras, por lo que va mejorando el trabajo para ellos. “Viene una tienda Walmart en Norias que estamos haciendo, otros compañeros están haciendo otra tienda HEB en Agostaderito y tercer anillo, viene otra tienda Walmart para Canteras de San José, entonces sí vienen más proyectos, como que el ambiente de nosotros se está reactivando y se abre el panorama para otras obras”… ABONOS CHIQUITOS. El director del CIDE, Alberto Aldape Barrios, señaló que las tasas de interés de las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales son las más caras del mercado, con tasas superiores de 40 hasta el 100%, debido a que esas casas comerciales no se dedican al sector financiero y crece el riesgo en el uso de los mismos. Es importante que los consumidores no se enganchen con esas promociones de abonos chiquitos a plazos largos, hay que preguntar cuáles son las condiciones del crédito que se va a usar, la tasa de interés, si se puede pagar de modo anticipado sin castigo y cuál es la tasa moratoria, en caso de existir; el uso de esas tarjetas es como cualquier otro financiamiento. Normalmente se paga una y media o dos veces más el bien que adquiriste, advirtió…