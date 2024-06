Contreras Ruvalcaba advierte contra la publicación de fotos de la credencial de elector: “Si decides compartir una imagen, asegúrate de que no se vean datos personales sensibles”…

EN LA ANTESALA DE LAS ELECCIONES 2024, la ciudadanía tiene un rol fundamental para asegurar un proceso electoral transparente y participativo, afirmó Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la Asociación Cultivando Género, quien dio una serie de recomendaciones clave para promover una ciudadanía digital responsable y bien informada. La primera recomendación es consultar la ubicación de tu casilla antes de salir a votar. El sitio web oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) ofrece una herramienta útil para este propósito: Ubica tu casilla. Este paso garantiza que los votantes lleguen al lugar correcto sin contratiempos. El manejo de la información personal es otro aspecto crucial de la ciudadanía digital. Contreras Ruvalcaba advierte contra la publicación de fotos de la credencial de elector: “Si decides compartir una imagen, asegúrate de que no se vean datos personales sensibles. Además, al mostrar tu dedo entintado para celebrar tu voto, se recomienda cubrir la huella digital. Esto puede hacerse difuminando la imagen, usando un emoji o cualquier otra marca que evite la exposición innecesaria de tus datos biométricos”. Además, al recibir una noticia, es esencial leer el texto completo, verificar la fuente y el medio que la comparte… POR CIERTO QUE eso de la veda electoral aplicada para partidos políticos y candidatos no deja descansar a la gente de las campañas, porque de una u otra forma se mantienen las estrategias para hacer circular en redes sociales publicaciones a favor o en contra de las candidaturas. Lo más riesgoso, es que comienzan a circular las denominadas “FAKE NEWS”, como la publicación de un tweet apócrifo del general de las fuerzas armadas, Luis Crescencio Sandoval, en relación al proceso electoral, aunque la Secretaría de la Defensa Nacional informó que esa cuenta es apócrifa y que actualmente no tiene un perfil abierto en la plataforma X, antes Twitter. Por otra parte, circulan rumores en las redes sociales sobre potenciales riesgos para la jornada electoral, en las que los más duchos caen ingenuamente, y hasta comparten… SOBRE LA NECESIDAD de continuar presionando tanto a la Coordinación de Movilidad como al concesionario para mejorar el sistema de transporte público colectivo urbano, se ha pronunciado la presidenta de la Comisión de Transporte y Movilidad del Congreso del Estado, diputada Mayra Torres. Indicó que el número de camiones ha aumentado, aunque no precisó la cifra exacta, mencionando entre 15 y 25 unidades adicionales. A pesar de este incremento, reconoció que aún faltan más camiones para satisfacer la demanda… HABLANDO DE DEMANDAS, el Municipio de Aguascalientes ha sido un punto focal en la lucha por los derechos y la seguridad de la comunidad trans, un grupo que históricamente ha sido vulnerado, afirmó Marco García Robles, director de la Fundación VIHDHA, quien destacó la importancia de la capacitación de los cuerpos de seguridad pública en Aguascalientes. «Integrantes del movimiento, que en su momento se han adherido a algún partido político y también por ende participan de la administración pública, han trabajado arduamente en la capacitación de los cuerpos de seguridad», afirmó. Sin embargo, subrayó que la capacitación por sí sola no es suficiente y que se requiere un esfuerzo constante. El director de la Fundación VIHDHA reconoció que, aunque las quejas de agresiones han disminuido, no se puede bajar la guardia. La formación constante de los cuerpos de seguridad es crucial para crear un entorno seguro y respetuoso para todos los ciudadanos, independientemente de su identidad de género… PESE A ESFUERZOS de asociaciones en defensa de la protección animal, y organizaciones jurídicas que les acompañan para combatir de manera legal y mediática la prohibición de corridas de toros en el país, recientes resoluciones en diversos puntos de México se han inclinado a favor de la fiesta brava, y en este punto, el dirigente de la Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda Solís, y de profesión abogado, estimó que los intentos de cancelar las corridas no pasarán en Aguascalientes. Se sabe que hay diversos procesos jurídicos abiertos, pero que se han entrampado en el proceso judicial de revisiones e impugnaciones, con lo cual, esta batalla se vuelve una carrera de fondo. Lo cierto, es que en el sector taurino no todo es miel sobre hojuelas, en el que los puristas aclaman por el respeto a la fiesta brava, pero por parte de los empresarios, para que cuiden su inversión, cuidando a los aficionados, que salen de los festejos más desilusionados por las condiciones de los encierros, y en algunos casos se vuelven asiduos seguidores de novilladas, porque al menos saben que ahí no se les venderán espejitos, y encontrarán hambre de triunfo… SELECCIONAR LA ESPECIE adecuada de árbol para la plantación es crucial para prevenir daños a la infraestructura urbana y garantizar un crecimiento seguro de la vegetación. El Reglamento de Protección al Medio Ambiente y Manejo de Áreas Verdes del Municipio de Aguascalientes restringe la plantación de ciertas especies como el cedro blanco, jacaranda, ficus, entre otros, en banquetas y áreas cercanas a estructuras, para evitar afectaciones a propiedades y servicios. Plantar árboles adecuados no solo evita problemas estructurales, sino que también aporta beneficios ambientales importantes, como la reducción de la temperatura, la purificación del aire y la creación de hábitats para la fauna…