DEL 3 AL 11 DE JUNIO, se llevarán a cabo las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús. De acuerdo con el Correo Diocesano, las celebraciones contemplan misas especiales y la procesión programada para el 3 de junio a las 20 horas. A lo largo de esos días, se espera la transmisión de los servicios religiosos extraordinarios a través de las redes sociales de la Diócesis Católica de Aguascalientes… DATOS QUE DUELEN proporcionó ayer el Centro de Integración Juvenil, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, refiriendo que a nivel mundial y a causa de la pandemia originada por el surgimiento del COVID-19, hasta noviembre de 2020 habían ocurrido alrededor de un millón 300 mil muertes; en el mismo lapso habían fallecido más de 4 millones 600 mil personas a causa del tabaquismo. El número de muertes diarias por COVID-19 es de 4 mil casos, mientras que las defunciones a causa del tabaquismo se estiman en al menos 14 mil cada día. Ante este panorama, es fundamental motivar a quienes deseen dejar el consumo de cigarro e incentivarlos a que lo logren… ESTIMAN AUTORIDADES ESTATALES que las políticas públicas para la prevención del suicidio han comenzado a dar resultado; esto, porque han detectado una ligera baja en el numero de autoinmolaciones en lo que va del año. El titular de la Dirección de Salud Metal y Adicciones, Javier Pedroza Cabrera, detalló que la coordinación entre las partes involucradas, con personal médico profesional y la activación de líneas psicológicas directas y disponibles a cualquier hora, han sido determinantes para que el número de suicidios esté ligeramente a la baja, comparativamente al corte del mes de mayo del pasado año. Sin embargo, a pesar de que se han contabilizado alrededor de 60 lamentables casos en total en lo que va del 2021, no se ha podido salir de los primeros lugares respecto de este tipo de fatalidades… GUARDARÁN LAS JERINGAS el próximo domingo 6 de junio; el súper delegado estatal de Programas para el Desarrollo, Aldo Ruiz Sánchez, dejó en claro que las jornadas de vacunación anti-COVID se suspenderán ese día que tendrá lugar la jornada electoral. “El 6 de junio no se va a vacunar, es una fecha diferente, puede ser un día antes dependiendo del calendario, pero el 6 se descarta que se vacunen”. Afirmó que si bien la población en general no tiene culpa de ello, sin embargo, reiteró que el Gobierno Federal es respetuoso de las leyes electorales, por lo que “incluso se proponía suspender la vacunación por el proceso, pero dijimos que la salud es más importante”. Ruiz Sánchez negó que se tenga hasta el momento la instrucción de inmunizar a quienes habrán de fungir como funcionarios de casillas el día de la jornada electoral. “No tenemos ninguna instrucción al respecto, pero al llegar la vacunación de las personas de 40 a 49 ya vamos a alcanzar, entre menor rango de edad, es más la gente vacunada”. Por otra parte, dijo que también extranjeros que radican en Aguascalientes se han podido vacunar con sólo mostrar su documentación. “Hemos vacunado a varios que radican en el estado. Se tiene el acuerdo con varios países de que no debe haber impedimento alguno por el hecho de ser extranjero”… Y PORQUE NO PARAN LOS PAROS, el secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, estableció que siguen generando los convenios necesarios con las diferentes empresas del sector automotriz en la entidad, en aras de preservar las fuentes de trabajo y que no se pierda ningún trabajador. Ante el hecho de que habrán de continuar los paros técnicos durante los meses de junio y julio, dijo que en el caso de las proveedoras de autopartes se tienen convenios de pagos para los trabajadores que van del 80 al 50% la más baja y aclaró que del 50% hacia abajo no se tiene ningún convenio aceptado de parte del sindicato, ya que dentro de eso hay un tope. “Ningún trabajador puede ganar abajo del salario mínimo, es decir, podemos tener un trabajador que gane 250 pesos diarios y al momento que se le aplica el 50% que aplique la medida, hablamos de 125 pesos, entonces no podemos estar debajo del salario mínimo, es decir de 141.70, pero si tenemos un trabajador que gana 300 pesos diarios, si se aplica el 50% ganaría 150, lo cual estaría arriba del mínimo”… CONVIÉRTETE EN UN INSPECTOR al cuidado de la salud es una guía digital dirigida a niñas y niños, mediante la cual el Instituto de Educación de Aguascalientes y la Secretaría General de Gobierno del Estado buscan crear conciencia en la sociedad sobre las medidas preventivas para evitar contagio de COVID-19. Está publicada en la página de internet www.iea.gob.mx, disponible para consulta, descarga e impresión y cuenta con material didáctico e informativo, para que promuevan en casa, la escuela y el entorno social los cuidados pertinentes como lavado frecuente de manos, uso correcto de cubrebocas, sana distancia y gel desinfectante… POR SI ALGUIEN QUIERE GESTIONARLO, el vicepresidente nacional de la Confederación de las Centrales de Abasto, Luis Miguel Rentería Arias, consideró que en Aguascalientes hace falta trabajar en dos proyectos de puentes viales para facilitar el flujo y el acceso-salida del transporte pesado y vehículos particulares en torno a los dos mercados ubicados en la zona norte. Primero, dijo, el paso a desnivel enfrente del Centro de Abastos de Viñedos San Marcos y, segundo, otro en el crucero de Canal Interceptor, ambos en el boulevard a Zacatecas. Estimó necesaria la prolongación del paso a desnivel que sale enfrente del Centro Comercial Agropecuario y dijo que lo ideal sería que terminara más allá del Canal Interceptor y del primer anillo de circunvalación para mejorar el flujo de esa vialidad… FALTA LEO MONTAÑEZ, divulgó anoche el Comité Ciudadano Anticorrupción, al referir que el panista es el único candidato a la alcaldía capitalina que no ha suscrito la carta compromiso para la creación del “Consejo Ciudadano Municipal del Agua” propuesto para definir el mejor modelo de gestión integral del vital líquido en el municipio. No dan razón de la ausencia pero con este balconeo, igual y el abanderado de la huella se alinea…