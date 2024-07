En remozamiento continúa la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción; durante la misa dominical, el Obispo Juan Espinoza Jiménez ofreció disculpas a los feligreses por las incomodidades.

Quejas constantes emiten los usuarios del transporte público por el incumplimiento en las frecuencias en que pasan los camiones urbanos.

UNA A UNA RECIBIÓ, el secretario municipal de Medio Ambiente, Julio César Medina Delgado, las críticas recientes y agudas de ambientalistas sobre la gestión de las Áreas Naturales Protegidas en la capital. Sereno, recordó que en esta agenda es necesaria y pertinente la participación activa de todos los ciudadanos en el cuidado del entorno, alineándose con las recomendaciones de la ONU en el Día Mundial del Medio Ambiente. Subrayó que cada persona tiene un compromiso con la conservación del planeta, y que es fundamental que tanto las autoridades como la ciudadanía trabajen conjuntamente en este objetivo. Medina celebró el interés y las exigencias de la ciudadanía hacia las autoridades para mejorar las acciones ambientales, considerándolas un signo positivo de participación y compromiso. Reiteró que la dependencia a su cargo mantiene una política de puertas abiertas, permitiendo el diálogo y la colaboración con diversos grupos y consejeros ambientales. En relación específica a la ANP La Pona, aclaró que cumple con todas las obligaciones legales y de manejo establecidas. Explicó que la vigilancia y mantenimiento de esta área, que abarca aproximadamente 17 hectáreas, es una tarea constante que enfrenta desafíos debido a la presión social y urbana cercana. Destacó el trabajo conjunto con la Policía Municipal para mantener la seguridad y prevenir actividades indebidas en la zona. Además, el secretario mencionó iniciativas de colaboración con diversas instituciones, incluyendo la Iglesia Católica, promoviendo la educación ambiental y la participación comunitaria en actividades de limpieza y conservación… EN REMOZAMIENTO continúa la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción; durante la misa dominical, el Obispo Juan Espinoza Jiménez ofreció disculpas a los feligreses por las incomodidades ocasionadas por las obras en curso, resaltando el dinamismo y la evolución constante de la Iglesia. Actualmente, los trabajos se centran en la renovación del piso de la catedral, que promete un acabado estéticamente agradable. Espinoza Jiménez invitó a la comunidad a observar una muestra del nuevo piso, que se encuentra ya instalada en una sección lateral del recinto. Además, extendió una invitación a aquellos con posibilidades y deseos de contribuir económicamente a estas mejoras a contactar al Padre Natalio o a cualquier otro sacerdote de la catedral… QUEJAS CONSTANTES emiten los usuarios del transporte público por el incumplimiento en las frecuencias en que pasan los camiones urbanos y el dirigente del Sindicato de Choferes de la FTA, Hugo Acosta, comentó que actualmente el parque vehicular es de unos 440 autobuses, muchos menos de aquellos 690 autobuses que operaban antes de la pandemia del COVID-19. Reconoció que esta reducción ha impactado directamente en la frecuencia de las rutas, dejando a muchos usuarios esperando más tiempo de lo deseado en las paradas. Subrayó que, aunque la situación ha ido mejorando, aún se percibe la necesidad de un aumento en el número de unidades para satisfacer la demanda actual. Indicó que por lo pronto el Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Movilidad y la empresa concesionaria han señalado que se están llevando a cabo estudios de aforo y demanda para ajustar las frecuencias de las rutas y evaluar la necesidad de incrementar la flota de autobuses. Sin embargo, reconoció que aún no hay un plan concreto sobre la introducción paulatina de más unidades, por lo que esta decisión dependerá de los resultados de los estudios en curso, que medirán la cantidad de pasajeros y la efectividad de las rutas actuales… en síntesis, los usuarios seguirán aguantando el mal servicio y pagando más, porque no se duda que en breve y una vez pasado el proceso electoral, llegue un aumento… EL VERANO SE ACERCA y con él la planeación de las vacaciones familiares. Gerardo Sánchez Herrera, asesor financiero, hizo hincapié en la importancia de planificar y administrar los recursos con prudencia. «Es crucial sacar cuentas detalladas y tratar de ahorrar. No abusar de la tarjeta de crédito para evitar dolores de cabeza después de haber disfrutado de un verano confortable con la familia». Sugirió opciones populares y según sus estimaciones, un paquete de cuatro días que incluya transporte en autobús, alimentación y hotel costaría aproximadamente: San Miguel de Allende: $15,000 pesos, Zacatecas: $19,000 pesos, Acapulco: $15,600 pesos, y a Cancún: $20,000 pesos, -incluyendo vuelos para los adultos y hospedaje en un hotel de cuatro estrellas-. Además, subrayó la importancia de considerar los gastos adicionales si se elige viajar por carretera, ya que el costo de las casetas ha aumentado, así como el de la gasolina. Estos factores, sumados a una inflación anualizada de 4.69%, cercana al 5%, pueden hacer que el presupuesto familiar se eleve considerablemente. Para las familias que prefieren quedarse en casa, Sánchez Herrera sugiere actividades locales con un presupuesto mucho más accesible. “En promedio, se gastarían unos $500 pesos diarios, ya sea en entradas al cine, balnearios o parques recreativos”. Estos costos son significativamente menores en comparación con unas vacaciones fuera de casa, lo que representa una opción viable para quienes buscan ahorrar…