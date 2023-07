Avanza sin pausa pero sin prisa el marco normativo de regulación del ejercicio profesional a través de la cédula, luego de que este viernes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el listado de profesiones que requieren contar con este documento…

AUNQUE PASEN LAS SEMANAS, los meses y los años, algunas telenovelas y series parecen no encontrar desenlace. Son esas historias en las que la trama parece estar patinando en un infinito letargo. Algo parecido, el caso en contra del ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel, por su probable responsabilidad en ejercicio indebido del servicio público por el asunto que se mantiene en suspenso… Y ES QUE TRAS VARIOS días de audiencia por el desvío de 31 millones de pesos en el caso UNACAR, no se logró finalizar el desahogo de pruebas, por lo que se fijó para el próximo 3 de julio la fecha en la que se espera que el juez de control defina si se le procesa penalmente. ¿Llegará entonces el “gran finale”?…DONDE YA SE CERRÓ un ciclo es en los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas en el país a través de la Comisión Nacional que los aglutina, mejor conocida como CONATRIB,pues estas instancias ya encontraron apoyo en el INEGI para dar seguimiento a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares… SE SUPONE que este catálogo estará en operación con más ganas que recursos a partir del 1 de abril de 2027. Y como no hay fondos federales para su aplicación –vaya novedad- todo peso y centavo para ponerlo en marchasaldrá de las arcas de los estados, como anticipó el presidente del Poder Judicial de Aguascalientes, Juan Rojas García…EN SU VISITA A AGUASCALIENTES, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo una reunión con la gobernadora Tere Jiménez Esquivel previo a su arribo al evento de la Concanaco en las Tres Centurias… EL LÍDER DE LOS AZULES habló de los preparativos que su partido en conjunto con el PRI y el PRD llevan a cabo para designar a su abanderado o abanderada a la presidencia de la República para el 2024… “HEMOS DECIDIDO en nuestro Consejo Nacional que sea la sociedad la que decida, la que participe por primera vez en un ejercicio inédito que va a ser además organizado por un comité que tiene mayoría de la sociedad”… COMO NADIE VENDE PAN FRÍO,Cortés hizo notar que los integrantes de este club han sido parte del Instituto Nacional Electoral o del antiguo Instituto Federal Electoral y que cuentan con la experiencia y la“credibilidad social” suficientes para organizar su proceso interno…“VA A SER UN PROCESO INÉDITO que generará confianza, certidumbre a toda aquella mujer u hombre que levante la mano para participar y ser electo como responsable para la construcción del Frente Amplio por México o bien cualquier mexicano que desee participar para elegir a quien sea el responsable”… RESPECTO A LA DECLINACIÓNde Lilly Téllez como aspirante a la candidatura presidencial y quien prácticamente tiró la toalla antes de iniciar el calentamiento, el panista dio capotazo al responder que el comité organizador será quien en su momentoemita la invitación para quien desee registrarse y contender, sea de los partidos en la coalición o bien incluso de la sociedad civil…“YA ES AL COMITÉ organizador a quien le corresponde sacar esa convocatoria, aclarar todas las diferentes dudas, poner los criterios de fiscalización. La parte que pondremos los partidos políticos va a ser la parte de la organización”… VOLVIENDOa los vericuetos de las nuevas disposiciones, avanza sin pausa pero sin prisa el marco normativo de regulación del ejercicio profesional a través de la cédula, luego de que este viernes fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el listado de profesiones que requieren contar con este documento oficial para desempeñar su actividad en el estado… EL POLÉMICO TEXTO se encuentra en revisión de asociaciones de abogados, quienes consideran que este documento es el primer paso para establecer mecanismos de regulación que resultan innecesarios, cuando se tiene una ley general que les garantiza y faculta en su derecho a la libre asociación… MIENTRAS TANTO, en la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes arrancaron el proceso para adecuación de estatutos, al que la nueva ley en materia laboral les obliga, cuyo ejercicio resulta bastante saludable para la vida interna de los sindicatos, tomando en consideración que tan sólo en el sindicato de los profesores de la Máxima Casa de Estudios no había antecedentes de una reforma de su normativa interna…