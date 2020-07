Trascendió que… dos semanas duró al frente del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA) Griselda González Morales, quien tuvo que dejar la dirección del mencionado instituto tras el regreso de Luis Fernando Díaz Esparza, quien luego de su postulación fallida para ser nombrado auditor del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes retornó a coordinar los trabajos de capacitación y formación de elementos; además, dicen, que la exfuncionaria dio positivo a Covid.

Cargando pena ajena por el muy lamentable comportamiento de la dirigencia nacional del PAN, que sin reparo alguno permitió que algunos diputados locales entregaran su voto a un militante para ser titular del Órgano Superior de Fiscalización, hay señales claras y contundentes de que la corriente orozquista, ya avanzó en el tendido de un amplio y robusto puente con Felipe Calderón Hinojosa y su partido político México Libre… para que vayan tomando nota…

Incluso, un empresario organizador de carreras en el autódromo de Aguascalientes expone que desde el cierre de este establecimiento por el COVID-19, los arrancones se han popularizado más y más en la vía pública tanto en Aguascalientes como en los estados vecinos… DE REGRESO Y CON LA VISTA AL FRENTE, según dijo, el dirigente de la CROM, Jesús Enrique Ramírez Pérez, respecto de sus problemas legales, aseguró que los acontecimientos de los que se le acusa no sucedieron como se dice, aunque por motivos legales no puede profundizar; se le señaló como responsable de portación que no es lo mismo cuando se detona. El joven líder recalcó que siempre se procedió conforme a derecho y dijo que ha estado utilizando los instrumentos legales para comunicarse… AUNQUE EL NIVEL DE CONTAGIOS se ha mantenido por arriba de los 60 en las últimas semanas, y la movilidad ciudadana también se mantiene elevada, en Aguascalientes no se aplicará el castigo de cárcel a pacientes que anden contaminando a más personas, comentó el director del ISSEA, Miguel Ángel Piza, ante el cuestionamiento sobre si aquí habría cárcel a los pacientes positivos que no cumplan la cuarentena. En caso de encontrarse ante una situación así, lo que se aplicaría sería una sanción administrativa, tal vez alguna multa, además de la llamada de atención, algo así como hace la Guardia Sanitaria con aquellos que no respetan la cuarentena… ANTE LAS VERSIONES de que el personal del Hospital Hidalgo que resultó positivo al Covid-19 hace unas semanas y que fue enviado a su casa para que cumpliera su cuarentena, ha regresado a su lugar de trabajo siendo aun personal de alto riesgo, el doctor Piza aclaró que a nadie se le ha hecho regresar, siguen en sus domicilios. Y para cubrir las vacantes que pudieran tenerse, es que la consulta al público sigue siendo a través de urgencias, al igual que en los centros de salud, esto en los casos de la consulta general, en tanto que las de especialidades sólo las que se pueden programar… Aquiles Romero González, coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, comunicó que se recibió el II Informe Anual de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde destacan convenios de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, representada por Santiago Nieto Castillo. En el convenio se establecieron las bases para generar intercambio de información entre la FGE y la UIF que pudiera estar relacionada con hechos de corrupción, representando una herramienta adicional para desempeñar las actividades sustantivas de investigación y persecución de hechos relacionados con corrupción por parte de la Fiscalía Especializada. De igual forma, se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y la propia UIF para intercambiar información, lo que evidencia la necesidad de establecer una coordinación interinstitucional que permita el combate de actos de corrupción, no solo en el ámbito penal, sino en el administrativo, buscando la prevención y detección temprana de actividades y conductas relacionadas con actos de corrupción…