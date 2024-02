Las campanas al aire por la integración plena del Supremo Tribunal de Justicia, podrían sin embargo ser acalladas casi en lo inmediato.

Claudia Sheinbaum, decidió darse una vuelta por Aguascalientes para ver avances de cara a las elecciones del 2 de junio y sí, su presencia aquí es para dar el palomeo definitivo a los perfiles guindas en la entidad.

FUE HACE TRES AÑOS Y MEDIO, en agosto de 2020, que quedó “mocho” el Supremo Tribunal de Justicia, que debía integrarse por siete magistraturas, pero el retiro de Fernando González de Luna y la posterior impugnación a la convocatoria para hallar su sucesor derivó en que estuviera incompleto. Hubo seis magistrados, hasta que enero del año 2020 la expresidenta Gabriela Espinoza Castorena debió dejar la magistratura, tras negársele el amparo con el que buscaba permanecer en funciones. Con esta determinación, sólo estaban en funciones cinco magistraturas, pero lamentablemente Edna Edith Lladó Lárraga falleció el 8 de agosto de 2022, quedando sólo cuatro de las siete magistraturas que debía conformar el máximo tribunal. A partir de esa fecha estuvieron en funciones Juan Rojas García, María de los Ángeles Viguerías, Juan Manuel Ponce Sánchez y Mauro René Martínez de Luna. Fueron y vinieron convocatorias para encontrar sustituciones, pero amparos contra los procesos y hasta convocatorias que se declararon desiertas por falta de perfiles, originaron que el Tribunal se mantuviera trabajando a medio gas. No fue sino hasta la reforma judicial aprobada el año pasado, que se amplió de 7 a 11 magistraturas el Supremo Tribunal, y hasta el día de ayer que se tuvo integrado el pleno con la totalidad de los magistrados, conforme a lo establecido en ley, no quedan sillas vacantes. Habrá que señalar que aún hay un litigio pendiente por parte de Laura Verónica Sánchez Alvarado, quien busca convertirse en magistrada a chaleco… LAS CAMPANAS AL AIRE por su integración plena, podrían sin embargo ser acalladas casi en lo inmediato, pues la ausencia de los tres magistrados incorporados anoche, deslegitimaría el favor de haberlos juntado en el máximo tribunal. Y es que si no fueron, no fue porque tuvieran algo más que hacer, sino en atención a una serie de vicios que tienen documentados, sustentados y que no van a pasar por alto, pues se trata nada más y nada menos que del Poder Judicial, donde cada hecho debe ir en derecho… TRASCENDIÓ que este jueves Aguascalientes estará presente en La Mañanera del presidente López Obrador, y es que se espera la presencia de la subsecretaria de Educación Media Superior, Nora Ruvalcaba Gámez, quien habrá de presentar un informe sobre las actividades que se han realizado desde la SEP, lo que se interpreta como una despedida y bendición para contender por la senaduría de la República por MORENA. En ese sentido, Gilberto Gutiérrez Lara señaló que será cuestión de un par de días para que haya humo blanco en cuanto a la definición de quiénes ocuparán las candidaturas federales para sumarse al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum, que casualmente decidió darse una vuelta por Aguascalientes para ver los avances de cara a las elecciones del 2 de junio y sí, su presencia aquí es para dar el palomeo definitivo a los perfiles guindas en la entidad, con sus respectivas instrucciones… EL SAT PRÁCTICAMENTE SE DEVORA el aumento salarial, afirmó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, y es que luego de que el año pasado el salario mínimo tenía un subsidio al empleo o crédito al salario por 294 pesos al mes, este año 2024 ya no se concede eso al mismo nivel salarial. “Ejemplo, este año 2024 el salario mínimo es de 7,467.90 pesos. La gente pagará de ISR, 495.41 pesos, pero el año pasado la gente recibía como salario mínimo 6,233 pesos y solamente pagaba de ISR, 70.23 pesos”. Explicó que el ISR al que gana un salario mínimo se incrementó en 605.40%. Comentó que quien gana dos salarios, este año ganará 14 mil 935 pesos y pagará al SAT, de ISR, 1,541 pesos. “El año pasado, con dos salarios mínimos, la gente ganaba 12,466 pesos y pagaba 1,104 pesos de ISR. Quiere decir que para este año el que gana dos salarios mínimos pagará 39.54% más de impuesto”… PUES NADA, QUE LE QUITAREMOS publico al Mundial en EUA y nos lo traeremos a las festividades locales, luego del impacto que dejó la representación turística de Aguascalientes en la Feria de Turismo 2024 que se llevó a cabo en Madrid, España, encabezada por Gloria Romo, quien logró acuerdos para incluir a Aguascalientes en circuitos turísticos internacionales y promover el estado como destino en el Mundial 2026. Destacó la funcionaria las cualidades del estado como destino accesible, seguro, sostenible e innovador. La agenda en Fitur incluyó promoción de eventos culturales como la Feria Nacional de San Marcos y el Festival Cultural de Calaveras, además de la participación en una rueda de prensa con la Asociación de Secretarios de Turismo de México, donde parece que convenció… LA RENUNCIA a la dirección general del IEA de Lorena Martínez Rodríguez representa un punto de inflexión en la complicada historia educativa del estado. Su gestión, que duró 1 año, 3 meses y 29 días, concluyó con un mensaje de despedida en redes sociales, agradeciendo a su equipo. Durante su mandato, la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano, enfrentó diversas controversias. Entre ellas, se destacan la interrupción en la distribución de los Libros de Texto Gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, un paro parcial de docentes y la percepción de un desinterés hacia las demandas del magisterio. En los últimos tres años, el IEA ha tenido tres diferentes directores, generando inquietudes sobre la estabilidad y la continuidad de las políticas educativas en el estado. Esta variabilidad es alarmante en un contexto de recuperación del rezago educativo debido a la pandemia de COVID-19. Los cambios frecuentes en la dirección pueden perturbar la implementación de estrategias a largo plazo, afectando la moral y el desempeño de educadores y estudiantes. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente, los rumores apuntan a Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, actual director de Planeación y Evaluación del IEA, como el posible sucesor de Martínez Rodríguez. Será crucial que el nuevo director del IEA aborde estas problemáticas con una perspectiva renovada y comprometida, enfocándose en las necesidades de estudiantes y docentes y estableciendo una ruta clara para superar los desafíos que han afectado a la institución en años recientes…