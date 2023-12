Repartieron sillas los diputados en la sesión de pleno de ayer. Ya hay comisionado de Transparencia, reclutadora para el CPC y representante del Legislativo en la Judicatura Estatal.

NO HUBO MUCHAS DUDAS, tampoco muchas novedades respecto al Paquete Económico 2024 que ayer explicó Alfredo Martín Cervantes García, secretario de Finanzas del Estado, al Congreso del Estado. Este presupuesto, de 35 mil 467 millones de pesos, no incluye nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. Según Cervantes García, la propuesta es equilibrada y apoya la economía familiar. Con un incremento de 3 mil 389 millones respecto al año actual, el paquete se enfocará en salud, educación, seguridad, economía, obra pública, desarrollo agropecuario y social… Todo ya dicho públicamente y los diputados no quisieron saber más. Se destacó que el Paquete prevé una actualización en tarifas e importes del 4.5%, alineándose con la política económica federal y estimaciones locales. Este paquete asigna presupuestos específicos para varios sectores: 4 mil 495 millones de pesos para salud, 11 mil 853 millones para educación, 3 mil 280 millones para seguridad y justicia, 1,077 millones para economía y sector agropecuario, 940 millones para desarrollo social y 2 mil 221 millones para obra pública. Estas asignaciones representan un incremento respecto a 2023… QUE RESPIREN PROFUNDO y se relajen, recomendó el asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera a los empresarios inquietos por la indefinición del horario laboral y los días de aguinaldo. Afirmó que ambos temas no van a proceder por lo pronto, dado que la Cámara de Diputados no los subió al pleno y entonces quedaron en comisiones. “Eso de las 40 horas de trabajo, se esperará tal vez para el siguiente año o al siguiente periodo de sesiones porque ya no hay tiempo. Esa iniciativa tendría que haber pasado al Senado. El periodo ordinario acaba el 15 de diciembre y después, se debe modificar la Constitución, tendría que pasar a 17 congresos estatales y no les alcanza el tiempo, quedan 15 días para hacer todo esto”. Consideró que ambos temas van a dormir el sueño de los justos, posiblemente hasta el siguiente periodo. Aclaró que esa ley sólo beneficia a las personas que trabajan seis días laborales, así que ya pueden los contadores ir haciendo su planeación financiera para el 2024… REPARTIERON SILLAS los diputados en la sesión de pleno de ayer. Con 22 votos fue nombrado el maestro José Antonio Garza Tristán como nuevo comisionado del Instituto de Transparencia del Estado, por un período de 7 años, sin derecho a reelegirse… Luego, con 25 votos a favor, por vía cédula, el Pleno eligió a Sandra Guadalupe Hernández Salas, como integrante de la Comisión de Selección que designa a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Además, designaron a Francisco Crescencio Rodríguez García, como representante del Congreso del Estado ante el Consejo de la Judicatura Estatal, por un período de 5 años… QUE SEA PATRIMONIO CULTURAL intangible la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes propuso el diputado Cuauhtémoc Escobedo en un Punto de Acuerdo. Consideró que Aguascalientes es conocido por sus manifestaciones artísticas, tradiciones y música, y la OSA es un elemento clave de esa riqueza cultural… CON ENERGÍA, así como suele ser el PAN en Aguascalientes los últimos años, este partido rechazó los intentos de vulnerar la autonomía del Congreso del Estado de Nuevo León, provenientes por el hoy precandidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, quien bajo el cobijo evidente de MORENA buscó imponer su voluntad en la designación del gobernador interino, dejando en claro su alianza con el partido en el poder, afirmó el dirigente estatal blanquiazul, Javier Luévano Núñez, al ponerle un “hasta aquí” a Samuel García. “En un intento de influir de manera indebida en la elección de su sucesor, el ex gobernador quiso desviar el juego político justo y equitativo que debe regir los procesos democráticos. Este intento de convertirse en un actor de desequilibrio, orquestado desde Palacio Nacional, y como palero de MORENA amenaza la estabilidad política del estado de Nuevo León de cara a los comicios de 2024”, expresó. Finalmente hizo un llamado al respeto a las instituciones y el apego irrestricto a la legalidad. “No permitiremos que el estado de Nuevo León sea utilizado como peón en juegos políticos desestabilizadores, reitero por parte de esta evidente alianza de MORENA con Movimiento Ciudadano”… Con esa advertencia del dirigente no chicahual, seguramente Samuel García no lo vuelve a intentar… UN GRITO DE AUXILIO es el que lanza el sector del transporte de carga, reconoció el dirigente de la Canacar, Roberto Díaz Ruiz, luego de las imágenes que circularon en redes sociales en las que se aprecia cómo integrantes de grupos delictivos frenan el tránsito de los dos sentidos de circulación en la autopista 45 norte entre La Chona y Lagos de Moreno, incluso con unidades de carga atravesadas, para cometer el robo de camionetas de lujo transportadas en “madrinas” procedentes de Aguascalientes…lo que sigue es el pronunciamiento de las autoridades locales en el sentido de que reforzarán la vigilancia en este tramo, lo cual ni les compete, ni ha dado resultados… pero bueno, son intentos que tendrán que seguir haciendo…