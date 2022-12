Del tan llevado y traído nuevo Coteduvi, quiere hablar hoy temprano, otra vez, el diputado del PAN Salvador Ramírez, quien de unas semanas a la fecha se ha erigido casi en el Padre del Desarrollo Urbano y Económico del Estado.

Falló como pitoniso el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, quien hace meses anunció que en la industria automotriz habría bajas de unos cinco mil trabajadores, lo cual al final no se dio.

CONCLUYÓ el Parlamento Juvenil 2022 que organizó el Congreso del Estado. En el ejercicio cívico participaron 27 estudiantes del nivel superior, quienes finalmente experimentaron una sesión del pleno legislativo en la Sala de la Soberana Convencion Revolucionaria del Palacio Legislativo. Las propuestas presentadas se atenderán y serán analizadas al interior de las Comisiones legislativas, con el objeto de traducirlas en iniciativas que puedan presentarse en el Pleno, se aseguró a los estudiantes que formaron parte de esta práctica… DEL TAN LLEVADO Y TRAÍDO nuevo Coteduvi, quiere hablar hoy temprano, otra vez, el diputado del PAN Salvador Ramírez, quien de unas semanas a la fecha se ha erigido casi en el Padre del Desarrollo Urbano y Económico del Estado, por haber sacado adelante, dice, el proyecto de reforma del documento que hace 9 años no se reformaba, que será un instrumento integral para dar certeza jurídica al desarrollo urbano y que incentivará el crecimiento económico y que una de las finalidades es apoyar a los constructores locales para que las inversiones se queden aquí, y bla, bla, bla… Ojalá que a la convocatoria de esta mañana, el diputado Max, como se hace decir, egresado de Derecho de la UNID y cuya trayectoria laboral, según el propio Congreso no tiene nada que ver con el desarrollo urbano, pueda explicar ahora sí a quién beneficiará, en serio, el nuevo Código. Cuales candados se quitaron y quiénes serán los favorecidos de ello. Qué clase de desarrollos habitacionales llegarán a la entidad, quién los proyecta y dónde estarán. Vamos, los datos que pueden ser en verdad interesantes para la población, más allá de las cuestiones técnicas y discursivas que el ex director general del Instituto de Educación para Personas Jóvenes y Adultas ha repetido de memoria en entrevistas y boletines y que quiere pronunciar hoy de nueva cuenta… ASISTIERON a la etapa de entrevista ante la Junta de Gobierno, Sandra Yesenia Pinzón Castro, José Luis Quintanar Stephano, -éste último identificado entre estudiantes como el candidato revelación del proceso de designación de rector-, así como Netzahualcóyotl López Flores, y los integrantes del máximo órgano de gobierno de la UAA han sostenido reuniones para emitir la designación de titular de rectoría, por lo que estamos a sólo horas para que se anuncie quién será rectora o rector de la Máxima Casa de Estudios. Trascendió que la reunión efectuada el sábado por la Junta de Gobierno fue clave y posteriormente el pasado lunes se citó a los tres aspirantes, que con todo y queja sobre las formas del proceso, acudieron puntuales a buscar las preferencias de sus nueve integrantes. Si bien se tiene desde hoy y hasta el próximo 7 de diciembre para el anuncio, se espera que ante una decisión tomada, se enfríen de una vez por todas las calenturas desatadas entre la comunidad académica sobre las inconformidades del bloque de candidatos que reclaman la preferencia del rector Javier Avelar sobre Sandra Yesenia Pinzón como sucesora… FALLÓ COMO PITONISO el líder de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, quien hace meses anunció que en la industria automotriz habría bajas de unos cinco mil trabajadores, lo cual al final no se dio. Ayer, en la conferencia de prensa señaló: “Afortunadamente mi predicción no se cumplió y estamos de plácemes porque, al contrario, hubo crecimiento de empleo y las empresas que estaban en paro técnico y proyectaban no soportar más, salieron adelante”. Indicó que de acuerdo con los últimos datos del IMSS y del INEGI hubo crecimiento del empleo sobre todo en octubre “porque hay mucha contratación en este momento, particularmente en las áreas comerciales por la temporada. Hay contratos eventuales que permiten ese crecimiento y ya veremos en cierta forma la baja en el mes de enero, pero afortunadamente el empleo de base está creciendo”… 5D se llama el programa que la Presidencia Municipal de Aguascalientes llevará a cabo y que significa “Diciembre Días de Donar en el DIF y Delegaciones”, mediante el cual se busca apoyar a las familias que se encuentren en situación vulnerable. El periodo de donación será del 1 al 18 de diciembre y las aportaciones se recibirán en el DIF de avenida Universidad, Palacio Municipal, en la estación de Bomberos o en las 16 delegaciones y la sede central. Los artículos que se recibirán son: ropa nueva o en buen estado, cobijas y cobertores empacados en bolsas transparentes, juguetes nuevos o en buen estado que no usen baterías y que no sean bélicos, medicamentos no caducados, así como alimentos no perecederos y artículos de higiene personal. Las donaciones se entregarán a partir del 23 de diciembre en las colonias, fraccionamientos y comunidades a las personas que más lo necesiten… 100 DÍAS de resultados prometió el nuevo dirigente del tricolor, Kendor Macías; emocionado aun con su nombramiento dijo que resolverá de todo, desde los temas cotidianos hasta juicios administrativos y económicos, sin faltar desde luego el futuro del edificio que alberga la sede del partido, un asunto que “ha estado en boca de todos”. Reconoció que el proceso no será breve, puesto que este tipo de cuestiones suelen llevar meses o años. Lo que sí dejó en claro es que no se piensa hacer la compra definitiva del predio, puesto que se están explorando opciones que se puedan realizar por cuestiones hacendarias o administrativas conforme a lo establecido jurídicamente. Para quien lo haya olvidado vamos contextualizando: y es que en 1978 el gobierno encabezado por Olivares Santana donó el terreno en donde yace el edificio, el problema fue que no estaba escriturado, por lo que con los cambios en materia de leyes el ocupar un edificio sin acreditar la propiedad se convirtió en delito… HOY COSTARÁN MÁS. El asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera dio a conocer que a partir de este 1º de diciembre los productos de la embotelladora FEMSA sufrirán un incremento que va de uno a tres pesos, en sus diferentes productos, mejor conocidos en el país como Coca Cola, lo cual incluye también a su agua embotellada y a la Leche Santa Clara, por lo que los consumidores tendrán que desembolsar más dinero en tales productos de alto consumo durante la temporada decembrina. Resaltó que en menos de 6 meses de este año, dicha empresa ha aplicado tres aumentos a sus productos…