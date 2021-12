Va el adiós definitivo. Y es que ahora sí se iniciará el proceso de liquidación de los partidos locales, Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes, luego de no haber alcanzado el 3% de votación mínima en la pasada elección.

La invasión de productos chinos preocupa a la Canaco; y es que ha comenzado a observarse en una gran parte de establecimientos, muchos de ellos de temporada, los cuales carecen de calidad, señaló su presidente Humberto Martínez Guerra.

ARDUO SERÁ EL MIÉRCOLES en el Congreso del Estado pues los 9 aspirantes a encabezar la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, tendrán que presentarse al escrutinio de representantes de organizaciones civiles y diputados locales, no sin antes haber presentado su plan de trabajo. La pasarela de pretendientes que se registraron la semana pasada para ser evaluados comenzará a las 9:15 de la mañana en que comparecerá Martha Elba Dávila Pérez, a las 10:05 será Diego de Alba Casillas, le seguirá Yessica Janet Pérez Carreón que será recibida a las 10:55. A las 11:45 estará Rodolfo Velasco Ramírez, enseguida, a las 12:50 Alan David Capetillo Salas, posteriormente Mabel Guadalupe Haro Peralta a las 13:40. Rubén Cardona Rivera se presentará a las 14:30; a las 15:20 le corresponderá a José Alfredo Muñoz Delgado y al final, a las 16:10 a Roberto Reyes Jiménez. Es la etapa de evaluación y consulta pública que permitirá a los diputados tomar una decisión y llevar a una terna ante el Pleno… VA EL ADIÓS DEFINITIVO. Y es que ahora sí se iniciará el proceso de liquidación de los partidos locales, Libre de Aguascalientes y Nueva Alianza Aguascalientes, luego de no haber alcanzado el 3% de votación mínima en la pasada elección, para lo cual, el Instituto Estatal Electoral, en sesión ordinaria ayer, designó a los interventores que se harán cargo de finiquitar a dichos institutos partidistas. El PLA alcanzó 2.14% de votación en las elecciones de diputados locales y ayuntamientos, mientras que el PANAL logró el 1.59% para ayuntamientos y 1.79% para diputados. Los interventores administrarán los bienes muebles e inmuebles, así como los recursos materiales de los partidos que fueron adquiridos con financiamiento público estatal, los cuales no podrán enajenarse, gravarse o donarse. Asimismo, los gastos de los institutos políticos deberán ser autorizados por el interventor. De esta manera, se designó al C.P.C. César Isaac Castañeda de la Rosa como el responsable del proceso de liquidación del Partido Nueva Alianza Aguascalientes, mientras que el C.P.C. Víctor Manuel Ortiz García lo hará con el Partido Libre Aguascalientes… MIENTRAS QUE EL “CIUDADANO X” que ha dicho está interesado en ser el candidato independiente por el único cargo que se jugará en la contienda de junio de 2022, el de gobernador del Estado, Éric Monroy Sánchez, de pronto muestra mucho entusiasmo e interés y otras veces cae en las cuentas y números, reconociendo que es por demás difícil reunir el 2.5% de las firmas del padrón electoral de Aguascalientes, y que consistiría en 24 mil 993 firmas de ciudadanos que decidan apoyarlo en su aspiración. Si bien la ley es clara y no es nueva, refiere que no hay piso parejo, pues las exigencias a los que buscan ser candidato independiente son mayores que para aquellos que tienen partido. Mientras tanto, sigue en su postura y buscará a otros ciudadanos que pudieran apoyarle en su intención. Esperar hasta que se deba registrar y saber si logró reunir las firmas con credencial de elector o no. Mientras tanto entre broma y broma, mencionó que en las distintas encuestas que traen el tema, ya lo consideran al menos con el 1 o 2% de posibles votos, pues han incluido un recuadro de candidato ciudadano que alcanza ese nivel… SOBRE LAS PULSERAS ROSAS, ayer el alcalde Leonardo Montañez Castro detalló que, que en una primera entrega sumaron cien, se distribuyeron entre mujeres estudiantes que han sufrido de alguna violencia, así como entre mujeres que cuentan con alguna orden de protección vigente, pues esos son los criterios. Posteriormente se estarán entregando otras 500 pulseras rosas y anticipó que organizará una visita con los medios de comunicación al C4 para conocer el funcionamiento de este mecanismo que se encuentra georreferenciado. En este momento existen poco más de 500 órdenes de protección vigente y este esquema de prevención avanzará en la medida de recursos presupuestales disponibles, pero hay que seguir trabajando para que aumente la concientización social y que no ejerza violencia hacia las mujeres. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán, expresó su deseo de que no se incremente la entrega de las pulseras rosas porque eso significaría que va en aumento la violencia contra la mujer, hay que incentivar el medio de la denuncia, pero sobre todo que la gente se corresponsabilice de su actuación… LA INVASIÓN de productos chinos preocupa a la Canaco; y es que ha comenzado a observarse en una gran parte de establecimientos, muchos de ellos de temporada, los cuales carecen de calidad y que al contrario pueden resultar un peligro para las personas, especialmente las series de luces navideñas. De la misma manera, el presidente de Canaco, Humberto Martínez, dijo que también se ha observado una invasión de ropa de temporada de dudosa procedencia, la cual se convierte en competencia desleal. Lo anterior, dijo, es a consecuencia de la falta de intervención de las autoridades correspondientes, quienes permiten se pueda comercializar productos chinos sin mayores problemas… TRASCENDIÓ que un incidente vial que generó la pérdida total del auto de un estudiante de medicina, hace un par de días, derivó además en irregularidades por parte de elementos de la municipal, quienes habrían maltratado al conductor, le negaron la atención médica de la ambulancia, así como la prueba del alcoholímetro, para llevarlo de inmediato al C4 donde, por si fuera poco, recibió golpes. En esos términos se ha hecho pública la denuncia del caso que, parece ser, uno más de los excesos en que desgraciadamente caen los uniformados y que tendrían que tener consecuencias a la postre… YA TOCA MUJER, es la opinión de Angélica Contreras, de la asociación Cultivando Género, respecto del proceso de selección de nuevo titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes; proceso que avanza en el Congreso del Estado…