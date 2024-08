No se le hizo como presidenta del CCEA, tampoco triunfó su “galló”, XóchitlGálvez,para la Presidencia de la República. A Ericka Muñoz le llegó premio de consolación como presidenta de Canacintra Aguascalientes.

QUE A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE global y las recientes decisiones de inversión de Tesla debido a la situación política en Estados Unidos, Aguascalientes se mantiene fuerte aseguró la gobernadora Tere Jiménez. En conferencia de prensa, sostuvo que independientemente de los cambios políticos, el estado seguirá buscando oportunidades para abrir mercados globales. Destacó el apoyo del Gobierno a varios sectores económicos y las alianzas comerciales que fortalecen al estado. También expresó su esperanza de que la próxima revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026 fortalezca el campo mexicano, principal exportador a EUA… DE LA REFORMA Judicial afirmó que la entidad respetará los tres poderes y sus contrapesos. Esperarán las directrices federales para adecuarlas a nivel estatal… A MANERA DE CONSUELO, luego de las afectaciones por las lluvias recientes, anunció planeación para mitigar futuros problemas. Refirió que en la colonia Estrella, con el presidente municipal, se está desarrollando un proyecto de infraestructura hidráulica en coordinación con Conagua y Obras Públicas para evitar nuevas inundaciones. También destacó el éxito de obras previas en la colonia Constitución, que evitaron anegaciones en los días recientes… ELIMINAR EL ANONIMATO en las quejas ciudadanas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, aprobaron los diputados de la Comisión del ramo en el Congreso del Estado. También reformaron la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, para promover estrategias basadas en el diálogo, respeto, tolerancia y no discriminación, rechazando la represión… NO SE LE HIZO como presidenta del Consejo Coordinador Empresarial, por más que le hizo la lucha y hasta convenció a los contras del CCEA para volver a casa si ella ganaba. Tampoco ganó su “gallo”, XóchitlGálvez, la Presidencia de la República, así que de nada le sirvió todo el activismo, porras, visitas y manifestaciones que hizo a favor de la hidalguense. Así que convertirse en presidenta estatal de Canacintra, organismo que duró años con la cara y las manos sucias, le servirá como premio de consolación a la expresidenta de la Asociación Civil Mujeres Empresarias, Erika Muñoz Vidrio. Dicen, los que dicen que saben, que se ganó la rifa del tigre como cabeza del organismo empresarial que vino a menos cuando Heberto Vara Oropeza dejó la presidencia y se manejó a través de una gerencia encabezada por Simón Villalobos Carmona, designada directamente desde Canacintra nacional. En Aguascalientes se vio envuelto en una serie de escándalos por denuncias de malos manejos por el fondo crediticio de la delegación, sin pasar por alto, los desvíos por el financiamiento a la construcción de una sede empresarial en los predios colindantes a la Isla San Marcos, en los tiempos del ex gobernador Luis Armando ReynosoFemat. Se proyectaba que ahí se construyeran los edificios de Canacintra, Canaco y Coparmex, pero a final de cuentas, sólo quedaron estructuras de fierro oxidado, y el complejo quedó como un fracaso. Pero el tiempo pasó y ahora resulta que en el camino allanado por Erika Muñoz Vidrio quedaron varios aspirantes que querían dar lustre a la delegación estatal, entre los que sonaban el ex presidente de la delegación estatal José Luis de Anda Jiménez, e incluso el abogado, no industrial, Salvador Farías Higareda, ex presidente de su gremio… EL CONSEJO DE LA CIUDAD de Aguascalientes estrenará miembros para el periodo 2024-2026, tras recibir un total de 78 postulaciones. El nuevo equipo incluye representantes del Consejo Coordinador Empresarial, COPARMEX, CANACO y Clúster Automotriz GIRAA, A.C. Además, se suman CANIRAC, el Colegio de Economistas, el de Ingenieros, y asociaciones rotarias, entre otras. También tendrán voz Cáritas Diocesana, Teletón y otras organizaciones de impacto comunitario. Sumaron a instituciones educativas como la Universidad Panamericana, la Fundación UAA y CONALEP. Los nuevos consejeros, entre los cuales se encuentran Netzahualcóyotl López Flores, Fernando Camacho Sandoval y Mariana Ávila Montejano, entre otros, asumirán sus funciones tras un período de capacitación. La elección de los nuevos miembros se llevó a cabo en votación secreta y la toma de protesta está programada para el 6 de agosto. Este nuevo ciclo en el Consejo de la Ciudad promete revitalizar la participación ciudadana y fomentar la implementación de iniciativas que contribuirán al desarrollo y bienestar de Aguascalientes…SOMBRA. Diversas organizaciones de derechos animales y humanos, tales como Ánima Naturalis Internacional, Mundo Siempre Vivo Nacional, Prensa Animalista y Fortaleza Animal A.C. de Aguascalientes denunciaron públicamente un grave incidente de abuso policial y secuestro perpetrado por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes y personal del turno matutino del C4 Municipal. La denuncia destacó los abusos sufridos por un joven identificado como el dueño de Sombra, colaborador de las mencionadas organizaciones. Dicen que el martes 30 de julio, a las 7:30 am, el joven fue esposado y secuestrado por un elemento de la Municipal mientras se dirigía a una tienda cercana a su domicilio. El oficial, uniformado y con el rostro cubierto, lo obligó a subir a una patrulla tras proferir amenazas verbales. Dieron santos y seña de hechos reprobables hasta que horas más tarde lo dejaron ir. Afirman que se notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes y el Jurídico de la asociación Ánima Naturalis Internacional y se están tomando medidas para garantizar la seguridad psicológica y física del joven y su familia, incluyendo la posible activación del Mecanismo de Protección Federal a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además, se ha reconocido la atención oportuna de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Asuntos Internos de la Policía Municipal de Aguascalientes y la CEDHA. No así de la Fiscalía General del Estado…