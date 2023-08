En el más estricto ámbito jurídico ¿Acaso el mentir ante la autoridad no es un delito que se persigue como falsedad de declaración? ¿Cómo podría sustentarse ante un juez local la judicialización de la carpeta de investigación de un asalto cometido fuera del estado?…

AÚN NO SE TIENE confirmación de autoridades eclesiásticas sobre su presencia en los festejos religiosos de mayor calado en la ciudad. Como se sabe, es tradición que la Diócesis recibe a obispos y arzobispos para participar en las celebraciones eucarísticas del Quincenario de la Asunción, pues si bien se han corrido invitaciones, se espera que haya confirmaciones a la brevedad… LO QUE EN BREVE está por llegar para algunos colaboradores de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes es una mudanza… Y ES QUE el fiscal Jesús Figueroa Ortega, prácticamente con cinta métrica en mano, recorrió las instalaciones del Instituto de Defensoría del Estado de Aguascalientes, cuyas nuevas oficinas tienen un lugar reservado para que haya presencia del personal de la Fiscalía… LA TAREA de los que ahí se instalen, será apoyar de manera directa a las personas que requieren de la asesoría gratuita para presentación de denuncias y presentación de demandas ante diversas problemáticas de carácter legal… EN SU RUEDA DE PRENSA semanal, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Manuel Alonso García deslizó que las víctimas de robo de automóviles con violencia sufren estos atracos en Jalisco, pero los reportan ante la Fiscalía del Estado como si hubiera sucedido en el territorio de nuestra entidad… Y QUE ESTO LO HACEN por conveniencia, lo que genera más dudas que respuestas en qué tratamiento da la Fiscalía a estos casos. ¿Se genera un folio y carpeta de investigación? ¿El brazo de basquetbolista del fiscal Figueroa es tan largo como para castigar a los delincuentes que están fuera de su circunscripción?… EN EL MÁS ESTRICTO ámbito jurídico ¿Acaso el mentir ante la autoridad no es un delito que se persigue como falsedad de declaración? ¿Cómo podría sustentarse ante un juez local la judicialización de la carpeta de investigación de un asalto cometido fuera del estado?… EN ESTE CASO, habría que fijar señalética visible para que la gente no tenga duda si al momento que le amagan con una pistola se encuentra en Jalisco o Aguascalientes. Se antoja difícil que la ciudadanía decida elegir entre las fiscalías de ambos estados, pensando en donde le dan un vasito de agua y le tratan mejor para presentar su denuncia, cuando legalmente una persona que sufre un delito del fuero común debe acudir a la circunscripción donde se dieron los hechos… EL TEMA DE LA INSEGURIDAD es la papa caliente que brinca en las conversaciones en los más diversos entornos sociales, y los señores de las sotanas no se quedan atrás… RESULTA QUE el Obispo Juan Espinoza no pasó por alto en su homilía de la celebración litúrgica con motivo de la Marcha de las Antorchas de anoche, situaciones difíciles que por la delincuencia y la inseguridad enfrentan numerosos cristianos y no cristianos en busca de una tierra mejor. Sin ir más lejos, señaló la violencia que viven las familias de algunas parroquias de Jalisco y Zacatecas, que son pertenecientes la Diócesis de Aguascalientes, cuyos pueblos ansían la paz… A PROPÓSITO, la situación de los cuatro ciudadanos aguascalentenses desaparecidos en la comunidad de Trancoso, Zacatecas, hace poco más de un mes, ha dado un giro preocupante con el hallazgo de una camioneta que presuntamente pertenecía a las personas desaparecidas… COMO SE LO INFORMAMOS en este diario, la camioneta fue encontrada en San Luis Potosí, lo que ha generado incertidumbre y desesperación entre las familias, quienes claman por una mayor colaboración entre los gobiernos de Aguascalientes y San Luis Potosí para avanzar en la investigación… SOBRE ESTE lamentable hecho, Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, dijo que la información está siendo manejada con cierta reserva por parte de las familias, ya que aún no se ha confirmado oficialmente que la camioneta encontrada sea la que pertenecía a los desaparecidos. “Esperamos que durante esta semana se pueda obtener más información y claridad sobre el caso», expresó… TAMBIÉN DESTACÓ que, aunque ha habido un cierto empuje por parte del Gobierno Estatal de Aguascalientes, aún es necesario un mayor flujo de información y coordinación con la Fiscalía de San Luis Potosí para brindar certezas a las familias. «Es fundamental que se realicen peritajes exhaustivos para determinar cómo llegó la camioneta hasta San Luis Potosí y si puede proporcionar indicios sobre el paradero de las personas desaparecidas»… FINALMENTE, la coordinadora del OVSGA, junto con las familias afectadas, espera que la colaboración entre las fiscalías de los estados involucrados se intensifique para dar con el paradero de los desaparecidos y esclarecer los hechos. «Lo ideal sería que las autoridades estatales, como las Secretarías de Seguridad Pública, facilitaran el traslado de las familias o proporcionaran apoyo logístico para la toma de muestras y la identificación de indicios en la camioneta. Es un proceso complejo, pero no podemos permitir que esta investigación quede estancada o se vuelva inconclusa como ha ocurrido en otros casos»… LOS QUE SE MANTIENEN truncados por ahora, son los vuelos del nuevo helicóptero de la Policía Estatal Fuerza Uno. La aeronave se encuentra fuera del aire por cuestiones de mantenimiento, al que se debe sujetar la aeronave… COMO AHORA hay buenas migas entre la corporación estatal y la del Gobierno capitalino, fue el Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, el que intervino para dar apoyo aéreo a las unidades de policía que fueron en busca de la camioneta pickup robada la mañana de este lunes… POR CIERTO, generalizados o no, este tipo de atracos que hace meses o años se veían como algo ajeno a la entidad, ya están sucediendo, ya llegaron, aunque intentemos minimizarlos. No se puede tapar el sol con un dedo y no importa si es en una pequeñita área de la piel o en varios órganos. Cuando el cáncer aparece en el organismo, es porque el organismo ya tiene cáncer.