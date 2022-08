Sabiendo que los trámites gubernamentales son un mal necesario, no faltarán aquellos que, con corazón de buitre y garras afiladas, están listos para prometer bajarles a los ciudadanos la luna y las estrellas del universo de los permisos…

LA “CARAMBOLA” vial suscitada ayer en el acceso sur de la ciudad, sobre la carretera 45, y que involucró a seis vehículos de todo tamaño trajo consigo, además de seis heridos, un embotellamiento vial que amargó el regreso de cientos de aguascalentenses que decidieron salir de la ciudad este fin de semana… A VUELTA DE RUEDA, quienes transportaban mercancías, o bien, viajaban en sus vehículos o en autobuses, tuvieron respirar profundo y desarrollar en la kilométrica fila una de las virtudes menos comunes en estos tiempos agitados: la paciencia…. SIENDO QUE BUEN NÚMERO de mexicanos no tuvieron la fortuna de contar con una educación de calidad y siendo también que buen número de hombres y mujeres de todas las edades pecan de inocentes, es común que por todos lados se les tiendan trampas, lo mismo en redes sociales que en carteles pegados en la calle… MILES SE ENREDAN en estafas piramidales, supuestos telares de la abundancia, ofertas de crédito cocinado en el caldero de los brujos usureros, productos milagro que son agua del garrafón, aplicaciones digitales que ordeñan información personal y tandas de esa comadre, la que sin haber repartido los frutos del ahorro colectivo “se peló” a quién sabe a dónde y quién sabe cuándo… CON ESE ARSENAL de artificios, individuos y familias enteras ven volar en cuestión de segundos los devaluados pesos que con tanto esfuerzo reúnen semana a semana, quincena a quincena, o, para otros, lo ganado cuando “cae alguna chambita”… EN EL PEOR DE LOS CASOS, el patrimonio familiar es el que se esfuma ante una “maravillosa” oportunidad de hacer negocio fácil con ganancias casi automáticas. Eso sí, la fe nunca nos falta y bajo el argumento de “quien no arriesga, no gana” algunos son capaces de apostar todas sus fichas esperando un golpe de suerte… SABIENDO QUE LOS TRÁMITES gubernamentales son un mal necesario, no faltarán aquellos que con corazón de buitre y garras afiladas están listos para prometer bajarles a los ciudadanos la luna y las estrellas del universo de los permisos, los documentos, las certificaciones, las autorizaciones y toda clase de papeles sellados a cambio de una modesta suma… POR AHÍ VA LA ADVERTENCIA del delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Rodrigo Román Ortega, quien pidió encarecidamente a la población en general no dejarse engañar de vivales que solamente buscan quitarles el dinero, en la obtención de su pasaporte… “NO PAGUEN EN TIENDAS de conveniencia, usen solamente las instituciones bancarias, donde les respetamos el pago hasta por 5 años. Cuando pagan en una tienda de conveniencia o depositan en una cuenta personal, están condenados a perder su dinero” sentenció el funcionario federal… PARA QUE NOS DEMOS color del tamaño de este “negocito”, Román Ortega afirmó que en promedio se registran diariamente de 15 a 20 casos de incautos que llegan a las oficinas de la dependencia, mismas que con el rostro desencajado enfrentan y descubren, tras la explicación de los burócratas, que cayeron redonditos en las garras de los vivales que hasta les “hicieron el favor” de programarles citas en páginas de internet que resultan más falsas que un billete con el rostro de Juan Gabriel… “NO ES POCA COSA” lamentó el funcionario, quien apuntó que el trámite más costoso para obtener pasaporte supera los 3,500 pesos… “LA MALDAD en el ser humano provoca que hagan páginas falsas, que abusen de la gente que más necesidad tiene y que no tiene la calma o la paciencia” dijo el funcionario… NO FUERON POCOS los morenistas que se dieron cita en los centros de votación para el proceso interno para elegir a Coordinadores Distritales, Consejeros Estatales, Congresistas Estatales y Congresistas Nacionales. Por fortuna, y a diferencia de lo que sucedió en otras partes del país, el proceso aquí se llevó a cabo sin que hasta el momento se reporte algún incidente… TAMBIÉN SIN MAYORES aspavientos se llevó a cabo la toma de protesta de la secretaria y sub-secretario de operación política del CDE del PRI en Aguascalientes… LOS UNGIDOS PARA ESTAS posiciones son, respectivamente, Martha Aurora Gamboa Hernández y Jorge Amir Casillas Cerón, respectivamente… EL ENCARGADO DE TOMARLES protesta fue Antonio Lugo Morales, quien estuvo acompañado por dirigentes de sectores y organizaciones… Y COMO MÁS VALE ser caballerosos y amables con las palabras para no tener que pedir disculpas más tarde, el presidente del partido en la entidad repartió “guayabazos” a los antes referidos. Por su parte, Gamboa y Casillas se comprometieron a hacer su chamba “con rectitud y lealtad” a favor del partido tricolor, o lo que queda de él… LA ASOCIACIÓN de Mujeres Empresarias Mexicanas está acopiando libros infantiles para poder equipar el proyecto de la ludoteca-biblioteca de la Clínica 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en apoyo a los niños con cáncer… SI USTED QUIERE ponerse en plan generoso y hacer su aportación a esta causa, la presidenta de este organismo empresarial, Erika Muñoz Vidrio, nos aclaró que hay dos formas de adquirirlos… LA PRIMERA es en la librería de su elección para luego entregarlos en las oficinas de MEMAC ubicadas en avenida Aguascalientes #619 interior, 5 en la Plaza San Ángelo, a un lado del Club de Golf Pulgas Pandas… LA OTRA OPCIÓN es comprando algún ejemplar en la Librería Gandhi, mencionando que es para la Ludoteca-biblioteca MEMAC. El personal de esta librería se encargará de enviar los libros. “Hacemos un llamado a la población en general para que nos apoyen en tan importante proyecto”, expresó la empresaria…