Sí habrá Teletón y será el sábado 5 de diciembre, anunció Eduardo Gama Abuasale, director del CRIT en Aguascalientes. Respecto de la situación de pandemia, dijo que todavía no saben bajo qué características, pero seguramente incluirá el modelo pertinente a la situación como son algunas partes virtuales y otras quizá presenciales.

SE PASÓ DE LA RAYA ayer el regidor Tagosam Salazar; y es que todo indica que la sesión del Cabildo del Ayuntamiento Capital rompió las vacaciones del exdiputado priista y “prestigiado político” renegado Lozano boy, quien de tanto disfrutar su descanso, –aunque en el municipio estén trabajando–, se conectó a la sesión de Cabildo con media hora de retraso; para entonces ya habían sido votadas las cuentas públicas y sin reparo alguno, de hecho hasta haciéndose el gracioso, preguntó si acaso podrían repetir la votación, tratando de justificar su ausencia porque donde estaba “no hay señal”, y sabiendo el compromiso que tiene con el pueblo, la pregunta es por qué no habría cambiado de ubicación por una hora o dos, para sesionar a distancia y después de hacer lo que es parte de su trabajo, volver al descanso vacacional. Y como si no supiera que era una sesión pública transmitida en Zoom, preguntó si estaban en vivo, tal vez apenado por su justificación vana de irresponsabilidad. Pero en fin, esa es la altura de los nuevos políticos, que para ser inmaduros, no necesitan ser tan jóvenes… TRASCENDIÓ AYER a través de varias voces la salida de Mauricio Cobián Valdivia como titular de Comunicación Social en el Congreso del Estado luego de casi dos años de su nombramiento en octubre de 2018 al cargo que ya había ocupado en la LVII Legislatura 1998-2002, cuando estuvo al frente de esa área en tiempos en que la forma de hacer política, al menos en ese recinto era diferente. Y ¿cómo hacer brillar el trabajo de los legisladores?, cuando es precisamente esta la LXIV Legislatura, una de las más inconsistentes, incoherentes y grises de los últimos tiempos, dicho esto por expertos en política, líderes políticos, abogados, representantes sociales y de manera insistente la iniciativa privada, en particular la Coparmex que ha estado vigilándolos, midiéndolos y pidiendo transparencia no solo en el trabajo, sino en el desempeño de cada diputado, pero se les ha complicado dar una calificación aprobatoria. Total, parece que ayer fue el último día laboral para Cobián, que seguramente encontrará otro espacio para su desempeño profesional, pues es un hombre capaz con excelente carta de presentación. Ojalá que el chico que dicen que tomará su lugar sepa lidiar con la chamba y sobre todo con los diputados en turno… ¿NO QUE NO? Pese al escepticismo del doctor Piza, ayer se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Decreto mediante el cual se obliga a los ciudadanos a usar el cubrebocas o careta, so pena de ser amonestado, multado y hasta arrestado. Aunque no se aclara a cuánto ascendería la multa, habrá que ver si los ciudadanos acatan esta obligación, sobre todo aquellos que siguen fielmente los dichos del presidente López Obrador, quien todavía ayer manifestó que no usaría cubrebocas sino hasta que se acabara la corrupción… vaya… EL EXDIPUTADO PRIISTA, Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, le entró ayer al tema de la detención de Emilio Lozoya; nada nuevo, solo para aplaudir los “logros” del presidente López Obrador en la lucha contra la corrupción. Y es que ahora el extricolor se dedica a defender la 4T… SATURADOS SE ENCUENTRAN YA ciertos hospitales privados en Aguascalientes con pacientes por COVID-19, señaló el ex presidente del Colegio de Medicina Interna en el Estado y epidemiólogo, Francisco Márquez Díaz. “Esta semana al menos el hospital Star Médica en una noche reportó que ya no tenía posibilidades de recibir a más pacientes, entonces son situaciones que se están empezando a presentar y por lo tanto sí nos preocupan”, expresó. Por lo que respecta a los hospitales públicos en el Estado, indicó que éstos pudieran tener algo más de capacidad, pero en cuanto a terapias intensivas prácticamente todos están a su límite, por lo cual consideró que la población no debe confiarse, sino que debe de cuidarse y evitar exponerse en lugares como bares, cantinas o fiestas. "Hay que recordar que incluso una reunión familiar podría ser un sitio de exposición lamentable, entonces no hay que abrir nuestro núcleo familiar en reuniones aunque sea de la propia familia"… El caso es que no se va a dejar de realizar y ya empezaron las campañas justo hacia ese objetivo, un evento magno con situaciones físicas y otras virtuales”… NO HABRÁ FERIA de Regreso a Clases 2020, confirmó el delegado de la PROFECO en el Estado, Carlos Ricardo Olvera Ávila “Con esta contingencia no hemos obtenido los permisos para el desarrollo de la misma por parte de las autoridades de Salud”. Asimismo, dijo que sigue en marcha el Operativo alusivo al Regreso a Clases que abarca diversos centros papeleros, tiendas de autoservicio y demás para vigilar el comportamiento comercial que tengan los proveedores de servicios escolares así como de instituciones educativas para que ofrezcan un servicio adecuado y que no existan anomalías o irregularidades que detenten en contra de los derechos del consumidor, pero nada más… REGULAR A LOS PEPENADORES es el objetivo del alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula López, quien sostuvo ayer un encuentro con los representantes de la Asociación de Chatarreros para establecer medidas de seguridad e higiene en beneficio de quienes viven de esta actividad y de los propios ciudadanos, pero sobre todo establecer normas y medidas para que puedan desempeñar su trabajo de una manera ordenada”…

