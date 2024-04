La Brigada Internacional de la Paz estará esta semana en Aguascalientes, anunció Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género.

LAS MAÑANITAS que cantaba el Rey David se entonarán a partir de hoy y hasta el domingo 7 en el Jardín de San Marcos en punto de las 8:30 horas, cumpliendo con ello el tradicional festejo que nos encamina a las fiestas patronales convertidas hoy en la gran Feria Nacional, de alcance internacional, dicen, y que por cierto ya poco tiene que ver con el añejo jardín… TRES SIMULACROS antes de la jornada electoral se llevarán a cabo los domingos 12, 19 y 26 de mayo; además de una prueba de funcionalidad, el 16 de abril, para garantizar que el Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, va a funcionar al 100% en la jornada comicial del 2 de junio, informó la presidenta del IEE, Clara Jiménez. Para asegurar el correcto funcionamiento y fiabilidad del sistema, dijo que la implementación la supervisa el propio INE mediante su Unidad Técnica de Servicios de Informática, a fin de que el desarrollo e implementación del PREP local cumplan con los estándares de calidad más exigentes…. Adicionalmente, enfatizó la colaboración y el escrutinio especializados del Comité Técnico Asesor del PREP (COTA-PREP) federal y el ente de supervisión de la UNAM, Campus Juriquilla y del Instituto Estatal Electoral de Querétaro, el cual lleva mucho tiempo operando su propio Prep… SÓLO 3 DE CADA 10 AUTOMÓVILES en el país cuentan con un seguro de auto, lo que significa que el 70% de los vehículos circulan sin la protección adecuada, señaló Gerardo Sánchez Herrera, asesor financiero quien refirió la relevancia y obligatoriedad del seguro de auto en México. Recordó que desde 2019, el seguro de auto con cobertura de daños a terceros o responsabilidad civil es obligación que busca proteger a conductores y a terceros afectados en caso de accidentes de tránsito, sin embargo, no se cumple. Recordó que la omisión puede resultar costosa, con multas federales que ascienden a unos 4,100 pesos. Además, no contar con un seguro puede tener consecuencias graves en caso de accidentes. En un escenario donde sólo el 30% de los vehículos involucrados en un incidente cuentan con seguro, la capacidad de responder por los daños causados se ve seriamente limitada. Enfatizó la importancia de adoptar una mentalidad preventiva: «Es mejor tener un seguro y no usarlo, que necesitarlo y no tenerlo». La inversión en un seguro de responsabilidad civil y daños a terceros no sólo cumple con un requisito legal, sino que también brinda tranquilidad y seguridad durante tus desplazamientos por carretera. Con la temporada de vacaciones y los días de asueto en el horizonte, dijo que es crucial que los conductores mexicanos tomen conciencia sobre la importancia de contar con un seguro de auto adecuado… LA BRIGADA INTERNACIONAL de la Paz estará esta semana en Aguascalientes, anunció Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes. Se trata de una organización con amplia experiencia en la observación de situaciones de violencia compleja en distintas partes del mundo. Detalló que estas observadoras internacionales actúan como puentes entre las embajadas y las comunidades afectadas, proporcionando una perspectiva neutral y objetiva sobre la situación de violencia en las áreas donde operan. Explicó que la visita de la Brigada Internacional de la Paz coincide con una capacitación interna que se llevará a cabo en el OVSG, enfocada en dos temas cruciales: seguridad y ciberseguridad. Según Ávila Montejano, la colaboración con la Brigada Internacional de la Paz es fundamental para fortalecer las capacidades del Observatorio en áreas clave como la seguridad y la protección de datos. Indicó que la capacitación en seguridad y ciberseguridad es de vital importancia en el contexto actual, donde las amenazas digitales y físicas están en constante evolución. Mariana Ávila subrayó la necesidad de contar con herramientas y protocolos actualizados para proteger tanto a los colaboradores del Observatorio como a las personas que acuden en busca de apoyo y asesoramiento… CONTRA LA RABIA hay que vacunar a perros y gatos recuerda la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, enfatizando la importancia de esta medida preventiva ante la presencia de la enfermedad en animales silvestres. Aunque se registró un caso de rabia en un zorrillo que ingresó a un área urbana, la entidad busca evitar la alarma entre la población. Subrayó que la rabia en la fauna silvestre no ha sido erradicada completamente, pero recalcó la necesidad de mantener la vigilancia sin generar pánico. La detección oportuna y la vacunación son claves para prevenir el riesgo de transmisión a animales domésticos y humanos… UN ESTUDIO SOBRE SALUD RENAL dirigido a estudiantes de tercer año de secundaria en todo el estado, llevará a cabo el ISSEA a partir de mayo, incluyendo instituciones públicas y privadas. La iniciativa tiene como objetivo incluir a todos los jóvenes de este grado escolar en un protocolo de investigación que busca analizar y posiblemente tratar enfermedades renales en esta etapa temprana, donde se considera que hay mayores oportunidades de intervención efectiva… Esta decisión responde a la continua prevalencia de problemas renales a nivel mundial, identificando a este grupo etario como clave para el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas…