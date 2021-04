Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó anoche dar por buenos 2 mil 800 registros de candidatos a los distintos cargos de elección popular que se estarán jugando el próximo domingo 6 de junio.

Nadie sabe, nadie supo quién hizo la travesura, a nombre de Blanca Rivera Rio, y convocó a medios de comunicación en las instalaciones del IEE para interponer un recurso jurídico ante esa institución, pero todo resultó ser falso.

POR PRIMERA VEZ piso suelo priista. Ayer, Gustavo Báez Leos, presidente del Comité Directivo estatal del PAN, dijo que ese hecho es posible porque el asunto hoy en día es la unidad de México, ya que la nación vive un retroceso en todos los ámbitos y por eso se buscaron los acuerdos a nivel nacional para lograr una alianza a favor de México… POR UNANIMIDAD, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral aprobó anoche dar por buenos 2 mil 800 registros de candidatos a los distintos cargos de elección popular que se estarán jugando el próximo domingo 6 de junio. El que se quedó con las ganas de tener candidatos fue Fuerza por México, que no alcanzó a registrar a tiempo a sus aspirantes, por lo que les fue negado el registro, así que el partido rosa advirtió, de inmediato, que acudirá a tribunales para “rescatar” a sus abanderados. Al seno de la sesión virtual, se destacó que, aún con la aprobación de las planillas, las fuerzas y actores políticos cuentan con cuatro días para presentar cualquier recurso de impugnación que consideren pertinente a sus intereses… MUY AFANOSOS estuvieron ayer en el Tribunal Electoral del Estado, pues sesionaron dos veces. LA PRIMERA para revocar por unanimidad el oficio del Cabildo de San José de Gracia, el cual había negado la instalación, en calidad de suplente en la presidencia municipal de ese lugar, a Sanjuana Díaz Rodríguez y, ahora, por dictamen de los magistrados electorales, se le deberá tomar protesta al cargo y deberá retirarse el secretario del Ayuntamiento… LA SEGUNDA, y en un tema más delicado, sobre todo por los tiempos en que se ha estado pugnando en contra de la violencia a razón de género y evitar la discriminación de grupos vulnerables, entre los que se cuenta a la comunidad LBGTIQ+, trató de un tema de violencia política por razón de género en contra de un consejero electoral distrital de nombre Víctor Díaz de León, y del presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, a quienes se acusa de haber afectado a una mujer trans, con la variante de violencia psicológica, en hechos ocurridos en días pasados, pues el funcionario Díaz de León la agredió de manera verbal y su acusación creció hasta el presidente del IEE, a quien señaló de ocultar y dilatar el procedimiento de denuncia, omitiendo la activación de protocolos de actuación correspondientes, además de haberle insistido en que desistiera de la queja. Ante este hecho, el TEEA reencauzó la demanda por incompetencia y consideró que esto debe ser resuelto en el INE mediante un procedimiento sancionador… NADIE SABE, NADIE SUPO quién hizo la travesura, a nombre de Blanca Rivera Rio, y convocó a medios de comunicación en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral para interponer un recurso jurídico ante esa institución, ya que, supuestamente, poseía la constancia de candidata única del PRI a la alcaldía capitalina. El llamado de Blanquita causó revuelo, pero pronto salió su equipo de colaboradores a desmentir el hecho, aclarando que esa invitación no fue hecha por ella, ni pretendía hacer tal cosa, mucho menos. Los focos acusadores, entonces, se dirigieron a MORENA para intentar despistar u opacar el señalamiento que existe contra su candidato a la alcaldía capitalina, Arturo Ávila, quien, desde 2017, ya era investigado, no en su persona pero sí en su empresa de equipos de seguridad y protección, tema que continuó durante los años siguientes, hasta llegar a la inhabilitación dictada por la Secretaría de la Función Pública y que, de alguna manera, intentó desmentir el equipo de colaboradores del empresario metido a político, aferrado, a ser alcalde de esta capital. Si bien no desmienten la inhabilitación para que la empresa IBN Seguridad siga prestando sus servicios a estados y dependencias federales, lo que se alcanzó a decir es que se trata de un tema técnico-administrativo y, aunque se intentó asegurar que hay sesgo político en la decisión, lo cierto es que está lejos de ello; antes bien, es un asunto que ya fue ejecutado al haber transcurrido el tiempo y coincidió, precisamente, con que el gobierno de la 4T sancionara la empresa del candidato del partido que impulsa, justamente, la 4T… MÚLTIPLES RECLAMOS dice que ha recibido el superdelegado Aldo Ruiz, luego de anunciar que las jornadas de vacunación contra la pandemia continuarían estos días santos; y es que a mucha gente no le gustado la idea de interrumpir sus planes y actividades de descanso para atender temas de salud. Derivado de ello, el funcionario federal llamó a la población a ser razonable y evitar vacacionar durante estos días, ya que las condiciones de salud no permiten que las medidas sanitarias sean relajadas. Agregó que el llamado es a priorizar la salud y a que no se arriesgue en lo absoluto a los adultos mayores. De la misma manera, dijo que será la próxima semana cuando se termine la aplicación del biológico en adultos mayores del municipio capital… NORMA GUEL SALDIVAR, candidata del PRI a la alcaldía capitalina, se refirió a los comentarios de Israel Tagosam sobre el hecho de que no lo han invitado a su campaña política y, según dijo, sí ha tenido comunicación con él, porque no sólo es su compañero de partido, sino también su amigo. Respecto de si tiene un coordinador de campaña política, mencionó que analizan tal designación y, en su momento, se dará a conocer todo el equipo a la sociedad. La planilla que la acompañará en la contienda electoral está integrada por Azucena Gil, Alexis Ortega, Martin Vázquez, Mariana Díaz, Marco Rico, Mayté Cuevas, Ninfa Díaz, Citlalli Rodríguez, Charly Ortega, Gaby Villalobos y Luis Hernández Ledesma, quienes la apoyaran para trabajar en las calles durante la campaña político electoral… META A SUPERAR. En la edición de ENTEPOLA 2020, se tuvo la capacidad de reunir 100 propuestas de compañías interesadas en participar en el Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano Entepola Aguascalientes, pero sólo 27 fueron seleccionadas, distribuidas en 16 obras de teatro y 22 actividades académicas a lo largo de 9 días, y que, además, reunió a más de 100 mil espectadores. Este año, la expectativa es superar las cifras…