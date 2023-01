Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Al iniciar el quinto año del Gobierno federal, los pagos en efectivo de las pensiones para adultos mayores continuarán, ante la falta de bancarización de miles de beneficiarios, mientras que el pago será escalonado para quienes ya cuentan con una tarjeta bancaria.

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, informó que los pensionados de las comunidades más alejadas del País, recibirán su primer pago del año entre el 9 de enero y 5 de febrero, es decir, luego de la dispersión de fondos que se realiza a través de instituciones financieras.

En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este mismo año queden concluidas cerca de mil sucursales del Banco del Bienestar, con la finalidad de garantizar que los recursos puedan ser cobrados con tarjeta y poner fin al reparto de efectivo.

«Hay pagos que todavía se tienen que hacer en efectivo porque son comunidades muy apartadas, en donde estamos en proceso de construcción y de operación de Bancos del Bienestar. De los cerca de 3 mil sucursales, tenemos ya como 2 mil 300, 2 500 terminadas, vamos por 500, este primer semestre vamos a terminar», dijo.

«Pero tenerlas terminadas no significa tenerlas operando, porque se requiere tener cajeros, se requiere comunicación, se requiere que funcionen. Entonces, nos va a llevar toda la primera mitad de este año que ya estén las 3 mil sucursales del Banco del Bienestar, entonces sí ya no se va a pagar en efectivo y va a estar muy cerca la sucursal del banco de la gente».

Aunado a ello, la Secretaria dio a conocer que, por primera vez, los adultos mayores, que ya cuentan con una tarjeta bancaria no podrán cobrar en un mismo día, sino que tendrán que hacerlo entre el 4 y el 10 de enero, para evitar la saturación en las instituciones financieras.

Para ello, explicó, deberán guiarse por la letra inicial de su primer apellido y consultar las fechas establecidas para los depósitos.

«Esto aplica para todas las instituciones bancarias; es decir, la pensión se va a dispersar de esta manera para prestarles una mejor atención», dijo.

«Hemos tenido saturación en las sucursales en el momento de la dispersión, porque realizamos en un sólo día; ahora lo vamos a hacer en cinco días para que las personas tengan mejor atención y los bancos estén preparados también con los recursos necesarios»

Montiel informó que, para este año, la pensión aumentará en 950 pesos, por lo que los depósitos serán de 4 mil 800 pesos.

De acuerdo con el Presupuesto aprobado para 2023, el programa de Pensiones para Adultos Mayores requerirá de un gasto de 339 mil 341 mil millones de pesos.