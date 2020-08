El titular del ISSEA, Miguel Ángel Piza Jiménez, dejó en claro que sí hay suficientes camas para recibir a los enfermos de COVID en el Hidalgo, que en caso extremo se considerará a la infraestructura del Tercer Milenio, de los nosocomios de Pabellón y Calvillo.

Pidió a la población confiar en la atención de los hospitales de la entidad y acudir ante los primeros síntomas de la enfermedad, no cuando sea indispensable el respirador, porque una atención oportuna es fundamental.

Lamentó que en las redes sociales se promueva desinformación que solo asusta a la gente, ya que es en el sentido de que en los hospitales matan a los pacientes, lo cual es falso, por el contrario, es la oportunidad que tienen para curarse,

Precisó que se han contratado médicos especialistas y personal de enfermería; y recomendó a la sociedad informarse a través de medios oficiales.

Se cuenta con la capacidad suficiente para atender a los pacientes que presenten síntomas por COVID-19, aseguró el funcionario al precisar que se han sumado 11 médicos generales, 30 enfermeras y enfermeros, además de seis especialistas.

Al rendir el informe técnico dijo que la disponibilidad hospitalaria que se reporta en el estado es de un 69 por ciento de camas generales y de un 48% de camas con ventilador.

Al 25 de agosto los casos acumulados son 6,748 y se han recuperado 5,227 pacientes; 16,512 han resultado negativas al virus; los decesos llegan a 413.

Insistió en la importancia de usar el cubrebocas diariamente; de evitar las fiestas de cumpleaños, ya que se pueden festejar después. Y en cuanto a los festejos patrios, indicó que aún no se tiene información específica de la celebración del Grito; no se ha definido si habrá eventos y aseguró, en tal caso, no serán masivos.

Por instrucciones de las autoridades federales de salud, se adelantará la aplicación de la vacuna contra la Influenza; aún no han informado la fecha, pero ya se preparan con las dosis necesarias.

El año pasado se distribuyeron 324 mil dosis entre ISSEA, IMSS e ISSTE, con la recomendación de vacunar prioritariamente a menores de 5 años y personas mayores de 60, así como enfermos crónicos y mujeres embarazadas.

Aguascalientes alcanzó ayer -junto con Nuevo León-, el primer lugar nacional en ocupación de camas de terapia intensiva por COVID-19 al registrar el 56% del total disponible, reveló la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, en el informe diario del comportamiento de la pandemia en México.