Martha Martínez y Abimael Chimal Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el incremento de casos de Covid-19, en 15 entidades del País aumentó el riesgo epidemiológico.

De ellos, siete estados dejaron de estar en semáforo verde o bajo y elevaron sus niveles de alerta a naranja y rojo, informó la Secretaría de Salud (Ssa).

Los datos de la dependencia federal indican que, por primer vez desde agosto del año pasado, hay un estado con semáforo epidemiológico en rojo, Aguascalientes; nueve entidades se encuentran en naranja, 10 en amarillo y 12 en verde.

De acuerdo con la última actualización, el 7 de enero pasado, ningún estado se encontraba en rojo, tres estaban en naranja, 10 en amarillo y 19 en verde.

De moderado a alto escalaron Baja California, Sonora, Coahuila, Durango, Zacatecas y Quintana Roo.

Nuevo León pasó de nivel bajo o verde, a alto o naranja, mientras que de verde a amarillo pasaron San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

En el Estado de México, el Gobernador Alfredo del Mazo, actualmente positivo a Covid, aseguró esta semana que, pese al incremento de los indicadores, no se contemplaba aún la suspensión de actividades en la entidad.

La Secretaria de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, señaló que en la entidad el riesgo escaló debido incremento de positivos, pero no registra un repunte en hospitalizaciones ni defunciones

Zacatecas, que pasó a naranja, definirá más tarde las medidas a las que se sujetarán comercios y espacios públicos, según informó el Gobernador David Monreal, pero desde ayer confirmó que, por ahora, no habrá retorno a las aulas.

Durango informó que para evitar contagios durante los próximos días, los antros, bares, así como conciertos y eventos masivos quedan prohibidos.

En tanto, los parques y centros comerciales sólo podrán tener el 75 por ciento de aforo, mientras que en en cines, teatros y actividades deportivas será permitido el 50 por ciento de ocupación.

Guanajuato indicó que el aforo en todas las actividades económicas y recreativas será del 80 por ciento, por igual.

De acuerdo con la Ssa, en las últimas 24 horas se han registrado 49 mil 906 nuevos contagios de Covid-19, lo que hace un total de 4 millones 595 mil 589 casos en todo el País.

A nivel nacional se registraron también 331 defunciones, lo que suma un total de 302 mil 721 desde que inició la pandemia.

Los estados con el mayor número de muertes por Covid-19 son Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.

En conjunto, estas entidades federativas concentran el 57.4 por ciento de las defunciones registradas.

La dependencia federal reportó 625 mil 218 casos sospechosos, así como 353 mil 885 caso activos estimados.

