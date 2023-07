Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

LA PAZ, BCS.- Aprovechando que aún no ha sido notificado por el INE, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra Xóchitl Gálvez y difundió una lista con los ingresos que han obtenido sus dos empresas, entre 2015 y 2023, que sumarían más de mil millones de pesos tanto con empresas privadas como con dependencias públicas.

En el reporte con datos que sólo puede tener el SAT o la Secretaría de Hacienda, detalló los montos por contratos, ingresos comerciales, depósitos en efectivo, nómina pagada, datos de socios y declaración de ingresos de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes ante Hacienda.

El archivo de 9 cuartillas en formato PDF difundido en la cuenta de Twitter del Presidente fue creado el viernes 14 a las 11:08 horas, una hora después de concluida la conferencia mañanera.

El Presidente dijo que el INE pretende silenciarlo con su ordenamiento de que no hable ya de aspirantes presidenciales. «Voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quiere que yo hable», dijo.