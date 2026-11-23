Nadia Rosales Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A casi un mes de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la convocatoria para elegir a su relevo aún no se publica, lo que ayer enfrentó de nuevo a Morena y la Oposición.

Pese a que ya reposa un recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para obligar a emitir la convocatoria, la dirigencia nacional del PAN señaló que no se debe esperar a su resolución porque existe una obligación constitucional, por lo que exigió a la Cámara de Diputados emitirla de inmediato.

En respuesta, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, indicó que es obligatorio aguardar el fallo del Tribunal y advirtió que la mayoría oficialista podría imponerse si no se alcanza un consenso.

Por la mañana, a través de un comunicado, Acción Nacional sostuvo que este mandato constitucional no debe frenarse por negociaciones políticas ni por el juicio que el propio partido promovió ante la Sala Superior para forzar el nombramiento.

«Prolongar una presidencia provisional no sustituye la obligación constitucional de realizar el nombramiento definitivo. La existencia de negociaciones entre las fuerzas políticas o de un procedimiento judicial no debe utilizarse como justificación para detener el cumplimiento de una responsabilidad constitucional», señaló el partido.

Horas más tarde, Monreal calificó la presión panista como una «estrategia política» y subrayó que fue el mismo blanquiazul quien decidió judicializar el tema.

«Ellos interpusieron este recurso y, aunque saben bien, porque tienen buenos abogados, que hay que esperar la resolución, ahora están presionando para que tengamos con rapidez la emisión de la convocatoria. Es una estrategia política que yo respeto y que no voy a descalificar, pero es obvio que, si ellos interpusieron el recurso, hay que esperar la resolución del Tribunal», expuso el líder parlamentario de Morena en redes sociales.

Monreal informó que actualmente termina de redactar el informe circunstanciado que remitirá a la Sala Superior, pero defendió que en San Lázaro no ha existido omisión legislativa, sino intentos de construir acuerdos.

Asimismo, descartó que el árbitro electoral esté paralizado de cara a los comicios de 2027, donde se disputarán más de 20 mil cargos, incluidas 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

«No hay omisión, hay un órgano electoral funcionando, tenemos mayoría funcionando, no se pone en riesgo el quórum legal ni las decisiones para preparar la elección; hay 10 de 11 consejeros y una presidenta interina que fue electa por los 10 consejeros electorales», apuntó.

Aunque ambos bandos aseguraron mantener abierta la disposición al diálogo, el legislador guinda reiteró que, de no lograrse un acuerdo con la Oposición, harán valer el peso de la mayoría conformada por Morena, PVEM y PT, aun cuando reconoció previamente que sería una medida criticada.

«Voy a hacer valer el derecho de la mayoría, de que no hemos violado ninguna de las disposiciones de la Constitución, pero es el Tribunal el que va a resolver», enfatizó.

Por su parte, el PAN rechazó que la renovación de la presidencia del INE responda a los tiempos o intereses de las mayorías parlamentarias y recordó la propuesta de su coordinador parlamentario, Elías Lixa, para blindar la convocatoria.

Entre los cambios planteados por los panistas destacan ampliar de cuatro a ocho años el periodo de separación de cargos partidistas para los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, incorporar consultas a universidades y sociedad civil, sumar mecanismos de vigilancia ciudadana y garantizar la confidencialidad de los exámenes.