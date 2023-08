Como sucede cada agosto, la fiesta religiosa ha sido el escenario de controversia y retos para las autoridades municipales, quienes buscan equilibrar el quedar bien con el comercio informal y darle un calmante de palabras a los que pagan rentas, impuestos, prediales, nóminas…

NO SE QUEDÓ CALLADO el director de Mercados, Israel Díaz García, y respondió a las quejas de la presidenta de Acocen, Guadalupe González Madrigal, respecto a los puestos instalados en la Plaza de la Patria y zonas aledañas con motivo del quincenario. Madrigal acusó que se sigue permitiendo el mercado informal, lo que representa competencia desleal para sus representados. Esta letanía, como bien se sabe, se repite año tras año como los mismos tamborazos que acompañan a los danzantes… EL FUNCIONARIO MUNICIPAL afirmó que la instalación de puestos ambulantes es una tradición muy antigua en la festividad religiosa y que no se están otorgando permisos nuevos, sino que se refrendan aquellos que fueron dados anteriormente cuando la ley lo permitió… EN DEFENSA DE LOS VENDEDORES semifijos y ambulantes, dijo que éstos cuentan con sus permisos correspondientes y pagan impuestos municipales y otras constancias exigidas por diversas dependencias… LA SITUACIÓN HA GENERADO tensión no sólo con la asociación de comerciantes, sino también con la cúpula de la Iglesia local, misma que expresó su preocupación por la instalación de puestos en los que se comercializan productos que nada tienen que ver con la festividad religiosa, postura que para algunos creyentes es defendible y que a ojo de otros representa una injerencia del clero en macetas que no son suyas… EL ASUNTO ES, que dando su brazo a torcer ante los de sotana, Díaz García mencionó que han avanzado en atender las recomendaciones del comité organizador del templo, enfocándose en garantizar que la mayoría de los puestos autorizados sean para alimentos y artículos religiosos, evitando productos no relacionados con santos y santularios… TRATANDO DE QUEDAR bien con Dios y con el diablo, el director de Mercados reconoció que el reto es complejo y que la ubicación y tradición de los puestos dificultan realizar cambios abruptos. Señaló la necesidad de un estudio integral que involucre a varias dependencias y asociaciones para tomar decisiones adecuadas y evitar afectar los ingresos de los comerciantes y sus familias… COMO SUCEDE cada agosto, la fiesta religiosa ha sido el escenario de controversia y retos para las autoridades municipales, quienes buscan equilibrar el quedar bien con el comercio informal y darle un calmante de palabras a los que pagan rentas, impuestos, prediales, nóminas y servicios de electricidad y agua… SABEMOS QUE LO QUE INGRESA a las arcas municipales por los permisos de instalación es “peccata minuta” y por eso el centro del asunto no está en el billete, sino más bien en el miedo a la reacción que pudieran tener los de los puestos contra el Gobierno capitalino si un día los mandan al purgatorio…. QUEDAR BIEN con estos grupos de vendedores que están haciendo su lucha por el pan de cada día, es el fondo político del asunto, aunque algunos hablen de tradiciones y hagan como que la Virgen les habla… DESDE LA SECRETARÍA de Seguridad Pública Estatal se lanzó una campaña interinstitucional que busca prevenir la violencia contra las mujeres, bajo un nuevo enfoque, que aunque simple, resulta esencial, como es la necesidad de que mujeres y testigos denuncien de manera anónima a través del número 089… EL DISCURSO gira en torno a dar rostro a agresores de mujeres, que en muchos de los casos, viven bajo el mismo techo de las víctimas, lo que les genera un mayor riesgo de sufrir agresiones, sin que puedan decidirse a acusarlos… EN FIN, que lo que se advierte en esta campaña es un viraje en la dinámica que se venía trabajando en materia de comunicación, dejando atrás el mote rosa para tomar una postura más seria y en colores tan oscuros como lo amerita este lúgubre problema. En el discurso, el énfasis se pone en identificar plenamente a quienes son agresores, y ahora falta ver el efecto de este nuevo mensaje… MENSAJES EN LOS QUE se promocionan cabañas para renta en distintos parajes de la entidad no son nada nuevo en las redes sociales. Desde hace varios años, quienes obtienen una renta por alojar familias o grupos de amigos en casas de campo y fincas rústicas se volvió algo común… PERO NO TODO lo que brilla es oro, así que a propósito de las vacaciones de verano, quienes tienen ganas de desconectarse de la ciudad y pasar un rato agradable viendo mezquites y huizaches deben ser muy cuidadosos, ya que los estafadores no se toman vacaciones y buscan engañar a incautos al ofrecer rentas que quizás sí existen, pero no les pertenecen, para las cuales solicitan la entrega de anticipos… COMO USTED ADIVINÓ, de un momento para otro estos individuos cierran sus perfiles, y desaparecen con el dinero…. SEA PRUDENTE, porque sin duda es un trago amargo preparar la hielera, tomar la carretera y llegar al paraje indicado para darse cuenta de que fue timado… ESPEREMOS QUE LA BOCA del responsable de la Subdirección Técnica de la Comisión Nacional del Agua en Aguascalientes, Carlos Enríquez Becerra, sea de profeta, pues nos comentó que de acuerdo al pronóstico para las próximas 96 horas, se espera que haya intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros desde este jueves hasta el sábado… A PESAR DE ELLO, la incertidumbre persiste debido a la falta de regularidad en las precipitaciones. “Durante ocho días aproximadamente, la coordinación del Servicio Meteorológico Nacional anunciaba que en el mes de agosto y septiembre esperaban que las lluvias fueran mucho más regulares. Esto debido a la convergencia intertropical de las lluvias, que es la que hace que en temporada de lluvias se presenten los periodos normales”. Eso está por verse, porque en el clima, como en la política, no suele tenerse palabra…