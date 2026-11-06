Staff Agencia Reforma

CDMX. -La cantante Sasha rechazó ayer las disculpas públicas que lanzó el productor Luis de Llano en un video publicado en redes sociales.

El ex empleado de Televisa difundió su mensaje como «solicitud de perdón público» por la relación de carácter abusivo que existió cuando él era productor musical en la banda Timbiriche y Sasha una integrante menor de edad.

«Esa no es la disculpa que le ordenó publicar un tribunal», escribió Sasha en sus redes sociales. «Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia».

Sasha señaló que la disculpa debe reconocer expresamente que cuando ella tenía 14 años no podía consentir una relación con De Llano, quien «actuó desde una posición de poder».

También debía incluir, según ella, que sus padres no fueron cómplices. De Llano tenía 39 años al comienzo de ese vínculo.

«Circula desde hace algunas horas un video de Luis de Llano que pretende presentarse como una disculpa pública hacia mí. Esa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año.

«La disculpa que está obligado a ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó», sostiene el mensaje de Sasha.

Además, agrega que De Llano tenía prohibido volver a mencionarla públicamente salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente, por lo que con la difusión de ese video incurre en un nuevo incumplimiento de la sentencia.

Advirtió que, tras casi cinco años litigando el asunto por la vía civil, ahora tomará cartas en materia penal.