Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Mario Delgado, líder nacional de Morena, calificó la movilización en defensa del INE como una farsa, al insistir en que quienes encabezan la organización son «de derecha» y «conservadores».

El dirigente partidista reforzó el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien acusó que quienes asistieran al Zócalo capitalino respaldaban los hechos delictivos de Genaro García Luna y de su jefe, el ex Presidente Felipe Calderón.

«La marcha por la supuesta defensa de la democracia es una farsa, pues quienes la encabezan, quienes la convocaron, en realidad quieren regresar al pasado, un pasado corrupto, donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto.

«Tiene como pantalla lo del Plan B de la reforma electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha ciudadana, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca'», argumentó.

En un comunicado, Delgado mostró su enojo contra la manifestación y en todo momento se refiere a «quienes asistieron» y no como ciudadanos.

Argumentó que están en su derecho de manifestarse, pero exigió que lo hagan «sin simulaciones, sin aparentar ser ciudadanos independientes, progresistas y liberales», cuando, consideró, en verdad son líderes de los partidos de Oposición.

Pese a sus descalificaciones contra quienes fueron al Zócalo, recomendó a los partidos de izquierda no subestimar a los ciudadanos, creer que no tienen criterio, que no están informados y tienen madurez política.

«Este Gobierno ha demostrado una y otra vez que la libertad de expresión y manifestación son principios base de esta transformación», apuntó.

Aseguró que los partidos de Oposición se creen «dueños de la democracia», y se resisten al cambio impulsado por Morena.