Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier, quien realiza paseos en lancha en la bahía de Acapulco, tiene la esperanza de que su bote «Emma» se encuentre hundido cerca de donde estaba amarrado, por la Playa Icacos.

Está dispuesto a pagar 50 mil pesos para reparar el motor y otras averías.

Además de alquilar un buzo para que lo encuentre, a una profundidad de 10 a 15 metros que tiene esa zona.

«Es todo lo que tengo, es mi futuro, mi trabajo, sin Emma no puedo hacer nada», clamó el lanchero.

La adquisición de otra lancha con motor integrado está fuera de sus posibilidades.

Javier ofrece sus servicios cerca del hotel Elcano.

En días normales «Emma» daba paseos al Puerto del Marqués, avistamiento de tortugas, visitas a la isla de La Roqueta y un tour por la casa de los famosos, frente al fraccionamiento Las Brisas.

«Varios estamos viendo cómo sacar las lanchas, es necesario sacarlas, las que están a fondo, porque otras las despedazó el viento con las rocas, allá la fue a azotar, pero al parecer la mía está hundida, pero se necesita bucear porque así no se ve. Hay que bajar, ya llevamos una semana que está hundida y no se aclara aún bien el mar, está chocolatosa el agua», lamentó Javier.

«Abajo no se ve nada. Para bucear, hay que esperar para buscar la lancha, y el tema del dinero está escaso, son como 50 mil pesos para sacarla, limpiar la máquina, ponerla a flote. Es un relajo sacar una lancha hundida», añadió.

De acuerdo con la Marina, existen unas 29 embarcaciones hundidas y 14 ya han sido extraídas.

Sin embargo, para los lancheros turísticos, existen un centenar de embarcaciones en el fondo marítimo.

«Lo que pasa es que no cuentan las pequeñas, las de nosotros, las de los pescadores; sólo se van a buscar los yates, los de dinero pues», indicó otro prestador de servicios en la bahía.

A la contingencia se suma la falta de censos para los trabajadores turísticos como masajistas, vendedores de cócteles o empanadas, de artesanías, masajistas o meseros de playa.

«No se nos han acercado y esta gente, nosotros, vamos al día», lamentó Javier.