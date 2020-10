Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

Como un total desatino de MORENA y el Gobierno Federal es la desaparición de los fideicomisos públicos, lo que va en detrimento de la calidad de vida de todos los mexicanos, que habrá de acrecentar aún más la crisis económica, así lo estableció el dirigente de la CROM en el estado, Jesús Enrique Ramírez Pérez.

En conferencia de prensa, el líder cromista afirmó que es una mala decisión y un desatino político con graves consecuencias para la educación superior, la investigación, la cultura, el arte, y la protección a luchadores sociales y periodistas, tras conocerse la aprobación en lo general de esta medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Afirmó que el pretexto de desmantelar los 109 fideicomisos y fondos públicos en realidad fue poco creíble porque el presidente argumentó que se desaparecen para acabar con los “aviadores” que tienen estos fondos y argumentar lo que ha dicho, de dar a todos el apoyo directo en su mano y evitar mediadores, porque la totalidad de los 68 mil millones de pesos que poseen los fondos irán al gasto de salud, en su totalidad.

Afirmó que Aguascalientes también se verá afectado con esta decisión porque actualmente está el Fondo Mixto Conacyt-Gobierno del Estado Aguascalientes, que cuenta con 123 millones 539 mil para el apoyo a la investigación y desarrollo de tecnologías que ya no estarán disponibles para Aguascalientes, lo cual significa que ya no va a haber gente capacitada para la investigación no sólo en Aguascalientes, sino en el país lo cual va a mermar a todos los programas que existían en cultura, arte y derechos humanos. “Yo creo que este es un desatino total y completo del Gobierno Federal y de MORENA en detrimento de la calidad de vida de todos los mexicanos, hablando de la crisis, pues con este tipo de decisiones, la crisis se incrementa porque esto pega en educación superior. Parece que hay una estrategia para que haya menos críticos”.

Ante esta situación, Ramírez Pérez dijo que ante los tiempos electorales que se avecinan, la gente ya tuvo una probadita de lo que es esta 4ª Transformación, de ahí que llamó a castigar a MORENA y al presidente en las urnas el próximo año, para buscar revertir esta situación.