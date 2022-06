En medio de un operativo de seguridad implementado por elementos de la Policía Estatal en coordinación con efectivos municipales, fue como se desarrolló la jornada electoral para la renovación de la gubernatura. Con la instalación y apertura de las casillas, paulatinamente las personas inscritas en el padrón electoral fueron acudiendo a emitir su sufragio.

En un recorrido realizado por algunos municipios, se pudo constatar el interés de las personas de todas las edades quienes no desaprovecharon la oportunidad para expresarse en las urnas.

En Jesús María, perteneciente al distrito local electoral número uno, de la sección 413, las personas pudieron realizar su voto por medio de las urnas electrónicas que fueron instaladas como parte del programa piloto que implementó para esta ocasión el IEE.

Previo a realizar su sufragio, los funcionarios de casillas instruían a los votantes sobre la manera adecuada de hacerlo, por lo que sin mayores dificultades, las fila de personas avanzaban sin mayores contratiempos.

En San Francisco de los Romo, en especial en la escuela primaria Aquiles Serdán donde se instaló un de las casillas, desde temprana hora incluso desde antes de su apertura ya se observaban personas formadas buscando ser de las primeras en realizar su voto. En el lugar, llamó la atención la participación activa de personas de la tercera edad, quienes solos o acompañados se dieron cita para cumplir con su compromiso con la democracia.

Tal fue el caso del señor Arturo Gaitán, quien a sus casi 70 años acudió junto con su esposa a emitir su voto, indicando que desde hace varias elecciones se hace presente en las urnas. “Es un compromiso como mexicanos, hay que salir a votar sea por quien sea pero no tenemos que faltar, eso les digo a mis hijos y vecinos que aprovechemos porque después no estamos quejando de que nos va mal”, expresó.

En Pabellón de Arteaga, la participación ciudadana resultó por momentos lenta con baja asistencia lo anterior respecto a procesos electorales pasados, de acuerdo a funcionarios de casillas.

En el lugar, platicamos con el señor Martín Ramírez, vecino de la colonia Plutarco Elías Calles quien acudió a votar depositando su confianza con quien consideró ser la mejor opción para representarnos y con ello la posibilidad de que las futuras autoridades muestren mayor sensibilidad para los grupos vulnerables. “Sólo les pido que nos hagan caso que no nos olviden, por eso vine a votar”, dijo mostrando su dedo pulgar, marcado con la intenta indeleble.

Las personas que acudieron a votar tenían que portar en todo momento cubrebocas, otorgando el mismo para aquellas personas que por alguna situación no lo llevaban. Además, en cumplimiento a los protocolos de sanidad, los integrantes de las mesas directivas en ningún momento llegaron a tocar las credenciales. En algunas casillas, fue necesario la presencia de paramédicos quienes llegaron a prestar sus servicios de primeros auxilios en ciudadanos que por alguna situación de salud los requerían.

