Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex Presidente Enrique Peña Nieto manifestó que es un absurdo la investigación que hay en su contra por parte de la Fiscalía General de la República y que, cuando sea requerido, responderá a las acusaciones sobre el origen de sus bienes.

En una entrevista concedida al diario español El País, aseguró que fue «pura coincidencia» el anuncio de la FGR de una investigación en su contra y la decisión de poner a la venta un departamento de lujo, por 650 mil euros.

«Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a responder sobre el origen legal de mi patrimonio», manifestó el ex Presidente sobre las denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

Peña Nieto relata sobre sus inversiones en Madrid, con la intención de residir en forma permanente en ese país unos cinco años más.

El ex Presidente renovó sus papeles de residencia con la llamada «Visa Dorada» el pasado 5 de octubre, permiso que expira en 2027.

Dicho permiso de residencia se obtiene si se cumple con el requisito de generar grandes inversiones en ese país.

En la entrevista relata que decidió instalarse en la capital de España para desvincularse de la vida política mexicana y para ser respetuoso con el tiempo del actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno.

«Estoy muy agradecido a este país por el trato que me ha dispensado, me va gustando mi vida aquí.

«Me planteo residir en España de forma permanente y visitar ocasionalmente México, es mi patria y la amo entrañablemente», dijo Peña a la periodista María Martín.

Ahora ha comprado la casa donde reside en los exteriores de Madrid.

En la publicación se precisa que el ex Presidente lleva 3 años viviendo en España y no tiene considerado regresar aún.

«Disfruta de una vida cómoda en Madrid y dedica buena parte de sus mañanas a jugar golf. No era el plan que esperaba cuando abandonó la Presidencia mexicana, pero tras su decisión de marcharse de su País, parece haberse acostumbrado a él», cita la publicación.

Peña adquirió un local comercial en 570 mil euros, para poder obtener la «Visa Dorada», lugar que renovó como departamento de lujo y que ahora lo ha puesto a la venta en 650 mil euros.

En tanto, para vivir en España el ex Presidente ha comprado también un chalet de medio millón de euros en Valdelagua, a unos 40 kilómetros de Madrid.

En la publicación se describe que es una casa construida en una parcela de 2 mil 500 metros cuadrados y consta de dos plantas y un sótano, donde se encuentra el garage y una bodega, el resto es jardín.

«Es un lugar seguro y discreto, no tan lujoso como dicen», señaló el ex Presidente priista.

«Esto no es una inversión, el propósito es vivir en ella. No pretendo tener más inversiones en España», precisa.

Aunque tiene dos años con la residencia legal en España, Peña Nieto dijo que no tiene considerado solicitar la nacionalidad española, como lo acaba de lograr el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, que comprobó ascendencia sefardí.

En la publicación se menciona que Peña Nieto comunicó de su estadía en España al Presidente Pedro Sánchez, por medio de una misiva, en la que mencionó motivos personales y le expresaba su disposición a tener algún encuentro.

Sin embargo, la reunión con Peña Nieto no ha sido de interés para el Mandatario español.

El ex Presidente mexicano recibió respuesta más de dos meses después, con acuse de recibido y que su petición de audiencia sería remitida al Ministerio de Exteriores, sin que haya habido más comunicación con él.