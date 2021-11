Con el cierre de la etapa regular de los equipos varoniles de charros, dentro del Campeonato Nacional de Charrería 2021, este miércoles la actividad estará a cargo de los charros completos, en donde 16 atletas de diferentes partes de México y Estados Unidos engalanarán este gran evento.

A diferencia de los equipos varoniles, los charros completos participan en las suertes de cala, piales, colas, jineteo, manganas y paso de la muerte, todos en cada una de ellas, por lo que la dificultad y el desgaste es aún mayor y no todos pueden llamarse charros completos.

En esta ocasión, serán 16 charros completos que participarán en el Nacional Charro, contando con 4 diferentes atletas en cada una de las 4 charreadas, las cuales se realizarán en los mismos horarios. De los 16 charros completos, solo 3 avanzarán a la gran final del domingo 21.

A las 10:00 de la mañana, los charros completos que abrirán el telón serán Jesús Aceves Padilla de Jalisco, Francisco Aguilar Márquez de Zacatecas, Óscar Pérez Lara de Querétaro y José Andrés Aceves Aceves de Nayarit, mejor conocido como el “Chiringas”, uno de los mejores charros de nuestro país y bastante aclamado por la afición charra.

A las 13:30 horas estarán Juan Pablo Franco Barba de Durango, Enrique Guerrero Alarcón de Morelos, Juan José Castro Ponce y Manuel Gurrola Vidales de Zacatecas. En cuanto a la charreada de las 5:00 pm, los participantes serán Homero Elizondo González de Nuevo León, Jaime Michel Velázquez de Quintana Roo, Rodrigo Esqueda Corpus de San Luis Potosí y Juan Franco de Anda del vecino estado de Jalisco.

Finalmente, los que estarán en la charreada nocturna serán Oswaldo Castañeda de Illinois, Enrique Jiménez Martínez de Nuevo León, Gustavo Cano Rodríguez de Veracruz y Uriel Flores Robles de Hidalgo. Lamentablemente, no se tendrá a un representante de Aguascalientes, debido a que Alejandro Aragón Hernández estuvo muy cerca de clasificar, pero no lo consiguió.

Sin embargo, cabe señalar que en la charreada de las 10:00 la Escaramuza de Alma Charra Aguascalientes estará presente, buscando su lugar en las semifinales.