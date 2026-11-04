El senador por Aguascalientes, Toño Martín del Campo, obtuvo 69.5% de popularidad en la medición de octubre de La Encuesta MX, resultado que lo ubicó en el segundo lugar nacional. El estudio también evaluó el desempeño legislativo y la representatividad de los integrantes del Senado, rubros en los que el legislador alcanzó 50.7% y 31.7%, respectivamente.

Esta última categoría mide la percepción de los ciudadanos sobre si su senador responde a los intereses de la población o a los de los partidos políticos. En este rubro, Martín del Campo obtuvo el porcentaje más alto de la clasificación, de acuerdo con los resultados difundidos por la encuestadora.

La medición contempla tres indicadores que permiten observar distintas dimensiones de la relación entre los legisladores y sus representados. Mientras la popularidad recoge el nivel de reconocimiento y aceptación ciudadana, el desempeño legislativo se enfoca en la valoración de su trabajo en el Senado y la representatividad en la percepción sobre los intereses que defiende.

Los resultados corresponden al levantamiento de octubre y forman parte de una evaluación nacional sobre la percepción ciudadana de quienes integran la Cámara Alta.