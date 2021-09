Rolando Herrera Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi desde el inicio de su discurso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que esta vez, por tratarse del festejo por el bicentenario de la Independencia, no haría reclamos a sus villanos históricos favoritos: los conservadores.

Pese a ello, ya había echado en cara que a la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en 1821, Vicente Guerrero y sus hombres fueron relegados por Agustín de Iturbide y el Ejército Realista, y que lo marginaron de la firma del Acta de Independencia.

También dijo que haría una tregua respecto de su comportamiento en las otras grandes transformaciones históricas.

“Este día lo dedicaré a exaltar la importancia que tiene el mantener relaciones de amistad con todas las naciones del mundo. Es obvio que tenemos historia, religiones, culturas, ideologías políticas distintas formas de pensar y de actuar.

“Sin embargo, es también mucho lo que nos une y nosotros predicamos y promovemos la fraternidad universal. Nos declaramos partidarios de la paz, de la soberanía y del amor, aunque no olvidamos, sostenemos que es tiempo del perdón y del respeto mutuo”, señaló.

Dicho lo anterior, refirió algunos de los agravios de gobiernos extranjeros que prometió no reclamaría, pero que no dejó pasar por alto, pese a la presencia en el presidium de invitados de esas naciones.

“Ahora, por ejemplo, mantenemos buenas relaciones con la Iglesia católica, gracias en mucho a que el Papa Francisco es un verdadero cristiano, un defensor de los pobres.

“Con motivo de esta conmemoración ha enviado una carta a los católicos de México en la cual, con profunda humildad, reconoce los errores cometidos en el pasado, que han sido, cito textualmente ‘muy dolorosos'”, dijo ante la presencia del vicedecano del Consejo Cardenalicio de la Santa Sede, Leonardo Sandri.

Después la emprendió contra Francia, con la que México protagonizó batallas en el siglo 18, y con la presencia de Barbara Pomplini, ministra de Transformación Ecológica de esa nación.

“No hay razón, tampoco, para enfatizar en este día las profundas diferencias históricas que hemos tenido con Francia porque en los nuevos tiempos esa nación y su gobierno han sabido respetar la dignidad de nuestro pueblo”, señaló.

También citó el asesinato de León Trotsky, quien se exilió en México tras ser desterrado por Stalin y fue ultimado en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1940.

“¿Y cómo reclamarle en estos tiempos a los rusos el asesinato del gran escritor y político León Trotsky que estaba asilado en nuestro país, si hasta en la Guerra Fría mantuvimos buenas relaciones y hoy con elegancia y amabilidad nos envían felicitaciones desde el espacio.

“Hace poco, cuando me contagié de Covid, el Presidente Valdimir Putin ofreció enviarme médicos para curarme y expresó que deseaba mi pronta recuperación”, refirió el titular del Ejecutivo, y fue escuchado por Anton Kotyakov, ministro de Trabajo y Protección Social de la Federación Rusa.

A esta celebración, la principal de la serie de eventos programados para celebrar los 200 años de vida independiente, López Obrador había invitado al Presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien declinó asistir.

Sin embargo, el Mandatario demócrata envió un mensaje grabado que fue proyectado en las megapantallas colocadas en el Zócalo capitalino, en el que felicitó al pueblo mexicano y resaltó los lazos que unos a los dos países.

“Desde los primeros días de nuestras naciones, los pueblos de México y los Estados Unidos han compartido un fuerte lazo, unidos por nuestros valores compartidos, y nuestras aspiraciones compartidas.

“Y a lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que somos más fuertes cuando nos unimos como vecinos, socios y amigos”, expresó.

Después de los mensajes, López Obrador y sus invitados, tanto extranjeros como los integrantes de su gabinete, presenciaron la escenificación de distintos pasajes históricos, proyecciones de video mapping combinadas con iluminación, rayos láser y pirotecnia, mucha pirotecnia.