En el marco del Día del Padre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes participa en la jornada de vasectomías sin bisturí, con las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No.1, 7, 8 y 10, como parte de las acciones que garantizan el derecho a la salud sexual y reproductivadelos hombres que han decidido concluir su etapa reproductiva.

El coordinador de Atención Médica de Primer Nivel de Atención, doctor Gerardo Peláez Pastén, dijo al respecto: “durante esta jornada se intensifican las consejerías de planificación familiar en las unidades, donde se orienta a los hombres que desean someterse a la vasectomíaacerca las opciones de métodos anticonceptivos que ofrece el IMSS. Además, se evalúa su estado de salud y se programa la realización del procedimiento”.

El coordinador detalló que este método anticonceptivo es definitivo e irreversible en hombres que deciden concluir su etapa reproductiva, pues impide el paso de espermatozoides, los cuales continúan produciéndose pero son absorbidos por el organismo.

Asimismo, destacó que esta cirugíaes sencilla, dura 20 minutos y no requiere hospitalización, por lo que el paciente puede reincorporarse a sus actividades a corto plazo, según determine su médico, y agregó:

“También es importante mencionar que la vasectomía no afecta el comportamiento y desempeño sexual, no representa riesgos a la salud y además es gratuita para los hombres que la elijan como su método anticonceptivo”.

La vasectomía forma parte de los métodos anticonceptivos que el IMSS ofrece a la población para la correcta salud sexual y reproductiva. Se puede solicitar durante todo el año a través del médico familiar, el área de Planificación Familiar o Trabajo Social, en las 12 UMF.

Por último, el doctor Peláez Pastén invitó a la población interesada en recibir este servicio, acudir al área de Planificación Familiar o Trabajo Social de las UMF No. 1, No. 7, No. 8 y No. 10, en un horario de 8:00 a 20:00 horas. El resto del año, se puede solicitar al médico familiar de su consultorio.

Cabe mencionar que la Jornada Nacional de Vasectomía sin Bisturí es una estrategia que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) instrumenta en todo el país, de manera simultánea del 13 al 19 de junio.

¡Participa con tu opinión!