Aguascalientes debe avanzar hacia una ciudad más compacta, con una densificación estratégica que permita aprovechar de manera eficiente la infraestructura y los recursos disponibles, planteó César Alejandro Ventura Ruiz Esparza, presidente del Colegio de Arquitectos.

En la conmemoración del Día Mundial del Hábitat y el Día Nacional del Arquitecto, señaló que uno de los principales retos que enfrenta la ciudad es evitar el crecimiento horizontal expansivo y favorecer la intensificación habitacional en las zonas que ya cuentan con infraestructura y servicios.

Indicó que, de acuerdo con mediciones de Naciones Unidas, alrededor de 80% de la población mundial vive en ciudades y 40% enfrenta alguna condición relacionada con vivienda inadecuada, aunque la situación varía entre países y regiones. En Aguascalientes, destacó que, conforme a mediciones de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), el municipio capital presenta el menor rezago habitacional del país. Sin embargo, aclaró que esto no significa que estén resueltos todos los problemas relacionados con el hábitat.

Precisó que uno de los principales factores de rezago es el hacinamiento, situación que, dijo, no necesariamente está relacionada con la vivienda vertical. Señaló que existe el planteamiento de que los edificios habitacionales provocan hacinamiento, cuando Aguascalientes tiene todavía una presencia limitada de este tipo de vivienda.Ante las limitaciones económicas que pueden impedir que las familias accedan a viviendas de mayores dimensiones, consideró necesario que el entorno urbano contribuya a mejorar sus condiciones de vida.