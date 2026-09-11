Nicole Paulina Fonseca Vázquez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco 11-Sep-2026 .-El suicidio es la tercera causa de muerte a nivel nacional en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años de edad, lo que lo convierte en un problema de salud pública, alertan especialistas.

Tan solo en Jalisco, durante 2025 se registraron 696 muertes por suicidio, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 206, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los jóvenes son el grupo más afectado, pues el 52 por ciento de los suicidios corresponde al grupo de 15 a 29 años, la problemática se ha vuelto más severa por el uso de las redes sociales, explicó el especialista Francisco Gutiérrez Rodríguez, académico jubilado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

«En las redes sociales puede haber incitación, puede haber momentos donde el joven trata de depositar su salud mental a través de medios informáticos, medios virtuales y que definitivamente no tienen la eficacia de un proceso de psicoterapia real toda vez que incluso las redes pues no tienen la empatía.

«Las páginas también incitan el consumo de sustancias psicoactivas que son factores de riesgo detonantes. Tener una adicción a estas redes (sociales) afecta las relaciones familiares, las relaciones sociales, se ha abandonado el juego cooperativo por el juego en soledad y donde muchas veces el joven llega a tener problemas de soledad no deseada», dijo.

Uso de la IA

Herramientas de Inteligencia Artificial, como Chat GPT, se comienzan a utilizar como sustitutos de atención psicológica, una respuesta inadecuada de estos sistemas ante una persona en crisis puede resultar peligrosa si valida o alienta pensamientos suicidas, agregó el especialista.

Presiones psicosociales

Aunque la proporción de suicidios es de cuatro hombres por cada mujer, en el caso de los intentos de suicidio la proporción es de cinco mujeres por un hombre, Gutiérrez señaló que esto podría atribuirse al incremento de presiones psicosociales, la doble jornada, que combina el trabajo remunerado con las tareas domésticas y de cuidado, las dificultades económicas y otras responsabilidades familiares y comunitarias.

«Definitivamente creo que la mayoría de los programas de atención, salvo algunas excepciones, no trabajan con una perspectiva de género donde se considere la brecha entre lo que viven los hombres y lo que viven las mujeres, aún cuando se ha buscado que haya paridad en las diferentes organismos en la toma de decisiones», agregó.

La disparidad en las cifras de intentos y fallecimientos se debe a que los hombres suelen utilizar métodos más letales como disparo por arma de fuego o ahorcamiento, mientras que las mujeres optan por heridas con arma blanca o intoxicación por sustancias.

Barreras en atención

Ya sea por estigmas sociales o por deficiencias en los servicios de salud, aún hay muchas personas que se enfrentan a dificultades para acceder a la atención psicológica.

Gutiérrez señaló que algunas de las barreras para recibir atención podrían ser servicios de mala calidad, poco éticos, excluyentes, discriminatorios, estigmatizantes, así como costos altos que los hacen poco accesibles para la mayoría de la población.

Yolanda García Ávila, responsable del programa de atención integral del fenómeno suicida del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, señaló que los mitos en torno al suicidio crean reticencia entre la población para pedir ayuda.

«Muchas de ellas no lo dicen, precisamente por todas estas cuestiones de me van a criticar, me van a poner un sobrenombre, me van a hacer bullying, que entonces son varias circunstancias por las cuales las personas no dicen que están con esa cuestión de dolor emocional y que les pasa por la mente atentar contra su vida, precisamente por todos estos estigmas que tenemos alrededor», dijo.

García añadió que lo primordial es perder el miedo a una persona con pensamientos suicidas, en su lugar, hay que abrir la escucha y buscar canalizar a la persona a líneas de ayuda profesionales.

«Escuchamos que (una persona) dice: ‘ya no quiero vivir, voy a salir de este mundo, voy a dormirme para siempre’. Hay que preguntarle si esto significa que te quieres quitar la vida, si te dice: ‘sí’, seguir escuchándolo, enlazarlo a una ayuda profesional (…) es primordial saber escuchar, no juzgar, evitar criticar y evitar también decirle qué haríamos en su lugar».

Las líneas de ayuda gratuita en Jalisco son la 075 / 3338333838 (Instituto Jalisciense de Salud Mental-SALME, para intervención en crisis), las cuales operan las 24 horas del día durante todo el año. Y para el interior del Estado la 08002274747.

En caso de requerirlo, se brinda el servicio de ayuda psicológica a largo plazo mediante los CAISAME de estancia breve o de estancia prolongada.

Recomendaciones

Estos son los factores de riesgo o conductas suicidas a las que se debe poner atención:

Cambios de actitud drásticos

Aislamiento

Baja autoestima

Sensación de no pertenencia

Sensación de soledad

Disponer de pertenencias

Abandonar hábitos comunes

Actitud apática

Conductas de riesgo como consumo de sustancias, relaciones sexuales sin protección.

CASOS

52%

De los suicidios corresponde a jóvenes de entre 15 y 29 años.

75%

De los suicidios ocurren en el área urbana.

En 2025

Se tuvieron 696 muertes por suicido en Jalisco.

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