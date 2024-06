Lorena Corpus Agencia Reforma

MONTERREY, NL. -De su famoso papá heredó rasgos físicos, aspectos de personalidad y también parte de su talento interpretativo. Para Lucero Mijares Hogaza su progenitor es su héroe y su deseo es que este «soldado del amor» sea inmortal.

En este Día del Padre, la hija de Lucero abrió su corazón para dedicar unas palabras a Manuel Mijares.

«Es mi héroe. Es mi persona favorita. Me encanta estar con él y ojalá me durara más de mil años», expresó Lucero hija.

La buena conexión que existe entre «La Beba» y Mijares es más que evidente. El público lo ha comprobado cuando han compartido escenario para cantar juntos como lo han hecho desde el 2018 al grabar «Vencer al Amor».

«La gente se ha dado cuenta que ha conocido a otro Manuel Mijares», indicó. «Estoy muy agradecida que me hayan puesto con él para hacer este programa tan lindo».

Esta dupla de padre e hija unió su talento en el sencillo «Better», una canción que habla precisamente de esta fuerte unión.

«Estoy muy agradecida de que haya podido cantar esta canción con él porque es tan linda. Y, la verdad, el compartir un escenario con mi papá, ya viéndolo fuera de que sea mi papá, es un gran artista, tiene la mejor voz del mundo».