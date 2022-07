Claudia Guerrero y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, es su amigo, es simpático, es una gente buena y no es un halcón como quisieran los conservadores.

El Mandatario respondió así a la publicación del New York Times en la que se advirtió que funcionarios del Gobierno norteamericano desconfían de Salazar, ya que pareciera contradecir a la Casa Blanca con tal de alinearse con el tabasqueño.

«Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, un político muy responsable, de Colorado, que viene de abajo, de origen mexicano, además simpático, es muy amigo del Presidente Biden, y él es una gente buena y tenemos una extraordinaria relación», presumió.

«Es muy buena persona y son muy buenas las relaciones, pero lo voy a decir, los conservadores reaccionarios quisieran tener a un halcón de Embajador. El Embajador Ken Salazar es un hombre responsable que defiende a su país».

López Obrador consideró que las críticas contra el diplomático provienen de quienes pretenden que México sea tratado como una colonia y no como una nación independiente.

Recordó, además, que Salazar acudió, durante una semana, a decenas de reuniones en Palacio Nacional, en las que el Gobierno mexicano dialogó con ejecutivos de empresas de ese país para alcanzar acuerdos e inversiones en el sector energético.

«Estuvo conmigo casi una semana aquí, recibiendo a 18 dueños de empresas estadounidenses, tratando caso por caso, y es una gente de lo mejor, pero los del New York Times están con la idea de que Estados Unidos debe someternos, creen que somos colonia», reprochó.

«No, México es un País independiente, libre, soberano, no se subordina a ninguna potencia, a ninguna hegemonía, a ningún país del mundo, sean nuestros vecinos de Estados Unidos o de China o de Rusia, nosotros somos respetuosos de todos los países del mundo, por eso nuestra política de no intervención. Entonces nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente», soltó riéndose.

